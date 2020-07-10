В Южной Осетии выявили два новых случая коронавируса

В самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки провели 61 тест на коронавирус. Как сообщила агентству «Рес» заместитель главы Югоосетпотребнадзора Анна Гаглоева, выявлено два новых случая заражения – у граждан, вернувшихся из Северной Осетии.

Ранее в Цхинвали сообщили о выздоровлении всех пациентов с коронавирусом - за последние две недели новые случаи не фиксировались. За весь период пандемии число подтверждённых случаев достигло 87.

«На сегодняшний день в Южной Осетии на карантине находится 272 человека, из них в медучреждениях - 194, большинство - граждане республики, которые вернулись из России через консульский отдел в Северной Осетии, 8 российских специалистов - строителей, прибывших в республику и водители грузового автотранспорта, доставляющие товар», – заявила Гаглоева.

Де-факто граница Южной Осетии с Россией закрыта до 31 июля. При этом сняты ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, открыты общественные места, со 2 июля возобновили работу детские сады.