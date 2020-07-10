В Абхазии не выявлено новых случаев инфицирования коронавирусом

Белорусский политолог Петр Петровский, который сегодня, 9 июля, участвовал во встрече представителей СМИ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил, что на ней глава государства объявил о задержании на территории страны четырех сотрудников ГРУ России. Якобы они работали в команде блогера Сергея Тихановского, который планировал участвовать в предстоящих президентских выборах, но был арестован белорусскими властями и находится в СИЗО.

Петровский написал об этой истории на своей странице в Facebook и подтвердил произошедшее российскому изданию «База». Однако позже политолог удалил свой пост, а также позвонил в редакцию «Базы» и попросил удалить все ссылки на него, так как встреча с президентом Белоруссии была закрытой.

Спустя несколько минут Петровский опубликовал в Facebook еще один пост, в котором заявил, что информация о задержании сотрудников ГРУ была просто шуткой и таким образом он проверял СМИ на профессионализм. При этом он снова зачем-то отметил, что встреча с Лукашенко была закрытой и «информация разглашению не подлежит».

По прошествии получаса Петровский удалил и этот пост.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Он руководит страной более 25 лет и переизбирался на выборах, которые международные организации, как правило, считали не соответствующими демократическим стандартам.

Нынешняя избирательная кампания сопровождается массовыми акциями противников Лукашенко и разгонами их участников. Задержаны около 400 человек. Глава Белоруссии заявлял, что властям удалось предотвратить «майдан», а также обвинял во вмешательстве в выборы иностранные государства – в частности, Россию. Евросоюз и США потребовали остановить в республике политические репрессии.