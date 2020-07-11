В Армении 489 новых случаев коронавируса, скончались 13 человек, выздоровели 710

Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 489, в общем составив 31 392.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 11 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 710 и сейчас составляет 19 419.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 13 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 559.

Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 180 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (трое за последние сутки).

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11 234, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 133 104 (1 888 за последние сутки), сообщает Радио Азатутюн.