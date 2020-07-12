В Польше экзитполы показывают небольшое преимущество Дуды

Сотрудники МВД Грузии задержали двух человек после выхода анонса телесюжета о поножовщине в центре Тбилиси – по данным СМИ, один из задержанных является сыном депутата парламента, члена правящей партии «Грузинская мечта» Кобы Кобаладзе.

Задержания последовали за анонсом сюжета информационной программы «Суббота Нодара Меладзе» в эфире оппозиционного телеканала «Пирвели». В нем говорилось, что в центре Тбилиси с особой жестокостью расправились с 23-летним сотрудником банка. Было отмечено, что по делу до сих пор никто не задержан. Также утверждалось, что «вся государственная машина» занята тем, чтобы скрыть детали произошедшего, поскольку один из фигурантов – сын влиятельного депутата «Грузинской мечты». Никаких имен в анонсе не называлось.

По данным МВД, следствие по факту избиения 23-летнего Г.Е., произошедшее 24 июня, начато полицейским управлением Ваке-Сабуртало. Сегодня в качестве обвиняемых по делу задержали двух человек – 20-летнего Г.К. и 23-летнего Д.Ж.

«10 июля в эфире одной из телекомпаний вышел анонс сюжета о том, что планируется освещение указанного факта. Поскольку в прямом эфире была озвучена информация о произошедшем преступлении и создалась угроза сокрытия людей, проходящих по делу, было принято решение о задержании указанных лиц», - сказано в заявлении ведомства.

Как отмечается, Г.К. явился в полицейский участок по собственной инициативе и был задержан на основании статьи «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Что касается Д.Ж., то его задержали за преступление, предусмотренное статьями «насилие» и «ношение холодного оружия».

По данным СМИ, сыном Кобаладзе является 20-летний Г.К.. В комментарии телеканалу «Рустави 2» политик заявил, что он сам привел своего ребенка в полицию для того, чтобы в деле была установлена истина. «Вместе со мной сын пришел в отделение. Много чего навалили на него. Будут проведены следственные действия, и по его делу будет дана реальная правовая оценка. Никто никого не покрывает», - заявил Кобаладзе журналистам.

Коба Кобаладзе в прошлом командовал Национальной гвардией и сухопутными войсками Грузии. В 2009 году он был арестован по обвинению в организации мятежа, но вскоре был оправдан. Он активно был подключен к кампании «Грузинской мечты» перед парламентскими выборами 2012 года. В 2016 году Кобаладзе получил депутатский мандат, будучи кандидатом правящей партии в мажоритарном округе Глдани.