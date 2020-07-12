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В Польше экзитполы показывают небольшое преимущество Дуды
В Польше во втором туре выборов президента, по предварительным сообщениям, основанным на результатах экзитполов, Анджей Дуда лидирует с небольшим преимуществом, он получил 51 процент голосов избирателей. У его соперника Рафала Тшасковскокго - 49 процентов голосов.
На высший государственный пост в Польше претендуют действующий консервативный президент Анджей Дуда и либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Согласно опросам, оба кандидата пользовались приблизительной равной поддержкой.
Анджей Дуда занимает пост президента Польши уже пять лет и выступает гарантом введенных его правительством социальных благ. Будучи консерватором, он отстаивает традиционную модель семьи и отвергает однополые браки.
Главный политический оппонент Дуды Рафал Тшасковский подписал так называемую «Хартию ЛГБТ+» в поддержку сексуальных меньшинств. Но в предвыборный период, он старался не акцентировать внимание на этой теме, чтобы от него не отвернулись консервативные избиратели. В случае победы Тшасковский обещал отменить проведенную нынешним правительством спорную реформу системы юстиции, которая вызвала конфликт между Варшавой и Евросоюзом.
Другие новости дня
Абхазский ЦИК признал довыборы в парламент состоявшимися
В ходе голосования на довыборах в парламент Абхазии, назначенных из-за перехода четырех депутатов в исполнительную власть, нарушений зафиксировано не было, заявил глава Центризбиркома самопровозглашенной республики Томаз Гогия. По его данным, явка на всех четырех избирательных округах позволяет признать выборы состоявшимися.
«В 20:00 (19.00 мск) закрылись все участки, сейчас идет подсчет голосов. Предварительно, никаких нарушений не зафиксировано. Явка достаточная для того, чтобы объявить выборы состоявшимися», - привел слова Гогия ТАСС. Предварительные результаты голосования будут объявлены завтра, 13 июля, добавил глава ЦИК республики. После подведения предварительных итогов ЦИК в течение одного дня будет принимать жалобы по ходу голосования, если таковые будут.
Повторные выборы в парламент были назначены в связи с досрочным сложением полномочий четырьмя народными избранниками. Речь идет об Аслане Бжания, который 22 марта был избран президентом, Александре Анквабе, назначенном 24 апреля премьер-министром, Дмитрии Дбар, назначенном министром внутренних дел, и Юрии Хагуш, назначенном исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района.
Выборы в абхазский парламент признаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее 25% избирателей, внесенных в списки для голосования. Избранным считается кандидат, получивший на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, сообщает «Абхазия-Информ».
Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в повторных выборах депутатов в парламент, проголосовав по месту прописки в селе Тамыш.
Полиция прервала акцию памяти Валерии Новодворской в Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция прервала акцию памяти Валерии Новодворской, приуроченную к шестой годовщине со дня смерти правозащитницы. Акция проходила возле Соловецкого камня. Полиция задержала одну из ее инициаторов, Марию Кожеватову. На нее составлен протокол о несоблюдении режима «самоизоляции».
Очевидцы сняли задержание Кожеватовой на видео. На кадрах видно заметно, как полицейские грубо задерживают ее, а потом волокут по земле к автозаку. Позже задержанной вызвали в отдел полиции скорую помощь, Кожеватову госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.
Правозащитница, оппозиционный политик и общественный деятель Валерия Новодворская скончалась 12 июля 2014 года в Москве на 65-м году жизни.
С 1969 года Новодворская принимала участие в советском диссидентском движении. Она была арестована по обвинению в антисоветской агитации, находилась на принудительном лечении в психиатрической клинике в Казани. В 1970-1980-е годы Новодворскую судили еще три раза. В общем счете в советское время ее арестовывали 17 раз.
В 1988 году Новодворская стала одним из учредителей партии «Демократический союз», созданной группой советских диссидентов и правозащитников. В 1993 году она основала еще одну небольшую партию - «Демократический союз России».
Новодворская - автор нескольких книг. Ее статьи публиковались на сайтах «Грани.ру», «Эхо Москвы», в журнале The New Times. Она была участницей многих программ Радио Свобода.
Число зараженных COVID-19 в Азербайджане превысило 24 тысячи
В Азербайджане выявлены 520 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 486 человек выздоровели, 8 – скончались, сообщил сегодня, 12 июля, Оперативный штаб при кабинете министров страны.
Общее число зараженных составило 24 041, в том числе 15 093 излечились, 306 – скончались, 8 642 - активных больных продолжают лечение.
Всего было проведено 568 234 тестов на коронавирус, в том числе 7 878 за последние сутки, сообщает агентство Turan.
Азербайджан заявил о двух погибших в бою на границе с Арменией
Два солдата погибли, еще пятеро получили ранения во время боя на границе с Арменией, сообщило Минобороны Азербайджана.
Минобороны Азербайджана ежедневно сообщает об обстрелах своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Тавушской областью Армении. До третьей декады июня в этих сводках сообщалось о 20-30 обстрелах за сутки, но затем число ежедневно фиксируемых обстрелов выросло - в некоторые дни поступала информация о более чем 50 обстрелах, а 8 июля ведомство насчитало 78 обстрелов за сутки. Сегодня утром, 12 июля, Азербайджан сообщил о 43 обстрелах своих позиций.
«Сегодня днем подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу позиции азербайджанских войск из артиллерийских установок», - заявило Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению министерства, которое перевел на русский язык корреспондент «Кавказского узла», есть потери с обеих сторон. Минобороны расценило инцидент как попытку армянских войск «совершить наступление с целью захвата позиций на Товузском направлении».
Товузский район Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.
Позднее Минобороны распространило сообщение о том, что «атака противника была отбита и он вынужден был отступить, неся потери». «В результате боя двое азербайджанских военнослужащих погибли и пятеро получили ранения», - процитировал новое сообщение министерства корреспондент «Кавказского узла».
- Напомним, что после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии. Однако вооруженное противостояние не прекратилось.
Папа Римский: Я думаю о соборе Святой Софии и я очень огорчен
Папа Римский Франциск заявил, что он с болью воспринял решение суда в Турции лишить собор Святой Софии в Стамбуле музейного статуса и вновь сделать из него мечеть.
Франциск прокомментировал ситуацию в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане. «Я думаю о Стамбуле, о Святой Софии, и я очень огорчен», - сказал Франциск, чьи слова стали еще одним подтверждением тому, как эмоционально реагируют в мире на решение турецких властей.
Госсовет Турции (Высший административный суд) огласил вердикт 10-го июля, и президент страны Реджеп Эрдоган, который активно продвигал идею о превращении Айи-Софии в мечеть, сказал, что первые исламские богослужения пройдут там уже 24 июля.
Всемирный совет церквей, который объединяет представителей около 350 христианских церквей из более чем 100 стран, призвал Эрдогана пересмотреть решение. Патриарх Константинопольский Варфоломей I, которого называют духовным лидером всех православных христиан, также выразил сожаление.
Сохранить музейный статус собора призывал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Айя София, возведенная почти полтора тысячелетия назад, долгое время была христианским храмом, который после завоевания Константинополя османами в 1453 году переделали в мечеть. Музейный статус Святая София получила в первой половине 20 века – по решению основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка.
В 1985 году Айю-Софию внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Реджеп Эрдоган утверждает, что здание останется открытым как для мусульман, так и для христиан со всего мира, но, по словам турецкого лидера, Турция имела суверенное право сделать из собора мечеть.
В Рустави пациент с подозрением на коронавирус сбежал из «температурной клиники»
Из «температурной клиники» в Рустави сбежал пациент, поступивший с подозрением на коронавирус. Как сообщает Общественный вещатель, мужчина средних лет некоторое время назад вернулся из России и был помещен в карантинную зону. Во время медосмотра, у гражданина зафиксировали повышенную температуру. Накануне его доставили в «температурную клинику» для проведения ПЦР-теста на коронавирус.
В комментарии телеканалу «Мтавари» врач центральной больницы Рустави сообщила, что тест пациента оказался отрицательным. Гражданина проинформировали о том, что теперь он должен вернуться в карантинное пространство. После этого мужчина самовольно покинул клинику. Врачи предполагают, что он сбежал из палаты через окно.
Об указанном факте медперсонал уведомил полицию. До сих пор местонахождение мужчины не установлено.
- С недавнего времени в Кодексе административных правонарушений Грузии предусмотрены санкции за нарушение правил самоизоляции и карантина. Физических лиц, которые нарушают предписанный эпидемиологами режим, штрафуют на 2 тысяч лари, а юридических лиц - на 10 тысяч лари.
- Повторное нарушение приведет к уголовной ответственности и наказанию в виде домашнего ареста на срок от шести месяцев до двух лет или лишению свободы на срок до трех лет.
Сын бывшего командира «Лесных братьев» задержан в результате спецоперации в Зугдиди
В результате спецоперации в Зугдиди задержан Даду Шенгелия – сын Дато Шенгелия, бывшего командира грузинского партизанского формирования «Лесные братья», действовавшего в зоне грузино-абхазского конфликта в 90-е годы.
По информации телеканала «Пирвели», Шенгелия был задержан сегодня, 12 июля, около дома, где он снимал квартиру. По предварительным данным, он обвиняется в незаконном приобретении-хранении наркотиков, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
- С приходом к власти в Грузии партии третьего президента Михаила Саакашвили «Лесные братья» были расформированы. В 2005 году на бывшей базе формирования открылся региональный центр сил специальных операций МВД Грузии по Самегрело и Земо-Сванети.
- Сам Шенгелия позднее был приговорен к 24 годам тюрьмы за незаконное оружие и торговлю наркотиками. В 2010 году он был досрочно освобожден по состоянию здоровья.
В Аджарии выявлен один новый случай коронавируса
В Аджарии выявлен один новый случай коронавируса. Об этом «Интерпрессньюс» сообщили в Министерстве здравоохранения Аджарии. Инфицированный – 50-летний мужчина, гражданин Турции, находящийся в Грузии на грузовом автомобиле с целью транзита.
Мужчина был помещен в батумский «температурный центр», где было проведено лабораторное исследование и подтвердился коронавирус. По данным Минздрава Аджарии, гражданина Турции по собственному желанию перевезут на родину, где он продолжит лечение.
В Республиканской больнице Аджарии на сегодняшний день остаются 7 человек, инфицированных коронавирусом, состояние их здоровья стабильное.
«Норникель» сообщил о разливе почти 45 тонн керосина на Таймыре
В Красноярском крае, на предприятии «Норникеля» у поселка Тухард, произошла разгерметизация трубопровода.
По данным пресс-службы «Норникеля», в результате ЧП из трубы в почву попало почти 45 тонн авиационного топлива. Ранее сотрудники предприятия «Норильсктрангаз», которому принадлежит трубопровод, сообщили о разливе до 20 тонн керосина. Отмечалось, что угрозы здоровью людей нет, и что принимаются все необходимые меры для сбора топлива.
Региональная прокуратура сообщила о начале проверки по факту инцидента, отмечает «Интерфакс».
В конце мая в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, также принадлежащей «Норникелю», произошел разлив 21 тысячи тонн дизтоплива. Он попало в две реки - Далдыкан и Амбарная, а оттуда – в озеро Пясино. Экологи заявили о крупнейшей в российской Арктике экологической катастрофе.
Из-за аварии в регионе объявили режим ЧС федерального значения.
В Абхазии проходят выборы депутатов парламента по четырем избирательным округам
Сегодня, 12 июля, в самопровозглашенной республике Абхазия проходят выборы депутатов парламента по четырем избирательным округам.
На депутатские мандаты претендуют: Лейба Тамази Гаврилович, Бейя Тимур Абесаломович, Барцыц Алмасхан Эдуардович, Робестан Иванович Габлия, Ахба Астамыр Яковлевич, Хагба Алхас Эсметович, Кокая Гарри Гурамович, Адлейба Джансух Ивановича, Квициния Аидар Славикович.
Повторные выборы депутатов парламента по четырем избирательным округам проводятся в связи досрочным прекращении полномочий депутатами Асланом Бжания, избранным главой республики, Александром Анквабом, назначенным премьер-министром, Юрием Хагуш, назначенным и.о. главы администрации Гагрского района и Дмитрием Дбар, назначенным министром внутренних дел.
Парламентские выборы признаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее 25 процентов избирателей, внесенных в списки для голосования. Избранными считаются кандидаты в депутаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, сообщает «Абхазия-Информ».
В результате взрыва газа в пункте приема металлолома в Рустави погиб один человек
Взрыв газа произошел в пункте приема металлолома на окраине городе Рустави, сообщает Общественный вещатель. Согласно распространившейся информации, в производственном помещении на улице Давид-Гареджи взорвался баллон с газом.
Жертвой взрыва стал 41-летний мужчина, сотрудник пункта приема. Бригада «скорой» доставила его в центральную городскую больницу. По словам главы департамента неотложной помощи медучреждения Теи Гелашвили, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и при поступлении был уже мертв.
Согласно предварительной информации, во дворе пункта приема взорвался газосварочный баллон. На месте происшествия мобилизованы полицейские и спасатели.
В Южной Осетии нет новых случаев заболевания коронавирусом
«В Южной Осетии за выходные дни не выявлено новых случаев заражения коронавирусом», - сообщила информагентству «Рес» сегодня, 12 июля, заместитель главы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
С мая в самопровозглашенной республике выявлено 87 инфицированных коронавирусом, 85 из них выздоровели и выписаны из медучреждений, еще двое находятся в инфекционном отделении РММЦ. На сегодняшний день в Южной Осетии под наблюдением остаются более 100 человек, большая группа граждан накануне отпущена домой после прохождения карантина.
Под карантинные зоны в республике отведены отделения в Республиканском многопрофильном медицинском центре (РММЦ) в Цхинвали, в районных больницах в поселках Джава, Знаури и Ахалгори, также здание бывшего роддома и гостиница «Алан». В республике за период с мая этого года проведено порядка 2,9 тыс. тестов на коронавирус, в республику на этой неделе завезены дополнительные тест-системы.
Ограничения на пересечение де-факто границы с Россией действуют до 31 июля. Исключение сделано лишь для грузового автотранспорта, для которого установлен график пересечения де-факто границы, а также для югоосетинских граждан за пределами республики, которые могут вернуться на родину после обращения в югоосетинское консульство в Северной Осетии. Полностью закрыта де-факто граница с Грузией.
При этом в республике сняты практически все ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, открыты общественные места, со 2 июля возобновили работу детские сады.
В Польше проходит второй тур президентских выборов
В Польше сегодня, 12 июля, проходит второй тур президентских выборов, исход которых, как отмечают эксперты, определит на ближайшие годы отношения между страной и Европейским союзом.
На пост претендуют действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
Предвыборные опросы показывали весьма небольшое преимущество Дуды, которого поддерживает правящая консервативная партия «Право и справедливость». Тшасковского, бывшего члена Европарламента, называют более либеральным кандидатом. Он представляет главную оппозиционную партию – «Гражданская платформа».
В первом туре выборов, в прошлом месяце, за Дуду проголосовали 43 с половиной процента избирателей, за Тшасковского – 30,5%.
Ожидается, что явка будет выше, чем в день голосования 28 июня, когда она составила 65%.
Переизбрание Анджея Дуды называют решающим для попыток нынешнего правительства закрепить судебную реформу, которую критикует Евросоюз. Брюссель утверждает, что она политизирует работу судов Польши, входящей в ЕС с 2004 года. Тшасковский также высказывается против реформы, подчеркивая, что она подрывает демократические нормы. Мэр Варшавы намерен заблокировать поправки – в случае победы.
Дуда в ходе избирательной кампании обещал сохранять программы соцобеспечения, которые провела партия «Право и справедливость». Высказываясь по разным острым темам, он критиковал требования представителей еврейской общины о компенсациях за имущество, отобранное во время Второй мировой войны. Он также критиковал ЛГБТ-сообщество. Политик выступает за традиционную модель семьи и отвергает браки между людьми одного пола, отмечает «Немецкая волна».
Рафал Тшасковский, заявляющий, что он хочет видеть Польшу более открытой и толерантной, вызвал недовольство консерваторов своим участием в гей-парадах и обещаниями ввести в школах Варшавы уроки полового воспитания.
По существующей информации, мужчину, раненого у разделительной линии, перевели из Ахалгори в Цхинвали
Представители Миссии наблюдателей Евросоюза находятся в расположенном недалеко от разделительной линии селе Квемо Чала Каспского муниципалитета. Наблюдатели побывали и на территории у разделительной линии, близ крепости Схвило, где был задержан Заза Гахеладзе, а также встретились с членами семьи задержанного.
По информации представителя мэра Каспского муниципалитета Стефане Месропашвили, задержанного Гахеладзе, у которого отмечается огнестрельное ранение, перевели из Ахалгорской больницы в Цхинвали, передает «ИнтерпрессНьюс».
«В селе находятся представители Миссии наблюдателей Евросоюза. Наблюдатели побывали и на месте происшествия – близ крепости Схвило, где т.н. пограничники задержали Гахеладзе. По нашей информации, Гахеладзе, которого при задержании ранили выстрелом из огнестрельного оружия представители оккупационных сил, перевели из Ахалгори в Цхинвали. По информации семьи, состояние его здоровья стабильное. Члены миссии ЕС встретились также с членами семьи задержанного, с семьей связались и представители организации Красный Крест», - отметил представитель мэра.
- 33-летнего мужчину накануне, 11 июля, задержали у линии де-факто границы представители властей самопровозглашенной республики Южная Осетия. Позже стало известно, что при задержании пограничники открыли огонь, в результате чего Гахеладзе был ранен в ногу.
Мужчина погиб в результате взрыва на окраине Тбилиси
50-летний мужчина Гела Гоникашвили погиб в результате взрыва в поселке Мухиани на окраине Тбилиси. Об этом сообщает Общественный вещатель со ссылкой на Службу по управлению ЧС МВД Грузии.
Случай произошел накануне поздно вечером. Согласно распространившейся информации, взрыв прогремел в одноэтажном здании. Пожара за взрывом не последовало. Когда на место прибыли пожарные-спасатели, в здании они обнаружили мертвого мужчину. Судя по всему, в момент происшествия в постройке он находился один.
Сегодня полицейские, в ходе следственных мероприятий, изъяли из дома огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщает телеканал «Мтавари». По одной из версий, в доме взорвалась граната. Утверждается, что прибывшие на место сотрудники МВД обнаружили охотничье ружье, пистолет, а также один целый боеприпас. Согласно другой информации, взорвался газовый баллон.
Соседи отмечают, что мужчина практически не контактировал с окружающими и очень редко выходил из дома. В МВД Грузии не комментируют озвученные версии. В связи с произошедшим следствие начато по статье «повреждение или уничтожение вещи по неосторожности, повлекшие причинение смерти человека или иные тяжкие последствия».
В России умерших от COVID-19 за сутки значительно меньше, чем днем ранее
В России за минувшие сутки из-за коронавируса умерли 130 человек. Днем ранее умерших за сутки было 188.
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил примерно столько же, что и днем ранее - 6 615 человек, сообщил сегодня, 12 июля, оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Больше всего новых случаев в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Алтайском крае.
Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано более 727 тысяч заражений коронавирусом, умерли 11 335 человек. Выписаны из больниц свыше 501 тысячи пациентов. По данным штаба, доля выздоровевших составляет около 69% от общего числа заразившихся коронавирусом в России, доля умерших – 1,56%.
Статистика расходится с данными регионов и Росстата и критикуется экспертами. В интервью Радио Свобода ученый-демограф Алексей Ракша рассказал о ежедневных сводках с «настоящей» статистикой, которую Росстат отправлял в российское правительство, и делает собственную оценку, в соответствии с которой в России за время пандемии от COVID-19 умерли не менее 30 тысяч человек. Власти манипуляции со статистикой отрицают.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мировой статистке России занимает четвертое место по числу заражений – после США, Бразилии и Индии. По числу умерших от COVID-19 Россия на 11 месте в мире.
Дональд Трамп впервые за время эпидемии появился в маске на публике
Президент США Дональд Трамп впервые за время эпидемии коронавируса появился на публике в защитной маске.
Трамп надел маску при посещении Национального военно-медицинского центра в пригороде Вашингтона, где он встретился с ранеными американскими солдатами и медработниками, которые ухаживают за больными коронавирусной инфекцией. «Я никогда не был против масок, я просто считаю, что для всего есть свое время и место», – сказал президент.
СМИ приводят еще одно высказывание Трампа, сделанное в субботу: «Я думаю, что когда вы находитесь в больнице, особенно в этой конкретной обстановке, когда вы разговариваете с большим количеством солдат, людей, которые в ряде случаев только что были на операционном столе, это отличная вещь – надевать маску».
Ранее президент никогда не появлялся в маске на пресс-конференциях, политических митингах и других мероприятиях. Как пишет Associated Press, глава Белого дома высказывался на их счет неоднозначно. Он признавал, что было бы уместным надевать маски в помещениях, где люди находятся близко друг к другу. Но также, к примеру, обвинял журналистов в том, что они носят маски лишь для того, чтобы выглядеть политкорректными.
Associated Press также приводит высказывания людей из близкого окружения Трампа, не называя их имен. По словам собеседников агентства, Дональд Трамп не любит ходить в маске, полагая, что она создает впечатление слабости. Кроме того, для Трампа важно акцентировать внимание общественности на усилиях по восстановлению экономики в большей степени, чем на мерах предосторожности в связи с эпидемией.
По числу заражений коронавирусом и смертей от COVID-19 США находятся на первом месте в мире. В субботу в стране был зарегистрирован новый рекорд числа заболевших за сутки – 66 528 человек. Всего заболевших коронавирусной инфекцией в США – свыше 3 миллионов 247 тысяч. Умерли более 134 тысяч человек.
За сутки на Северном Кавказе умерли 11 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 401
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 11 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 401.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Дагестане и Ставропольском крае умерли по три человека, в Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии - по двое, в Чечне – один пациент. Всего на Северном Кавказе умерли 871 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 110 человек:
- Ставропольский край +110 (6164 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 67 (6721)
- Дагестан + 46 (8468)
- Кабардино-Балкария + 42 (5562)
- Калмыкия + 42 (2149)
- Карачаево-Черкесия + 27 (4044)
- Ингушетия + 22 (3302)
- Адыгея + 18 (2242)
- Северная Осетия + 16 (4240)
- Чечня + 11 (1832)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 44 668 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 12 июля, выявлено уже 727 162 человека с коронавирусом.
- Число заболевших на Кавказе вновь превысило 400 человек. Ставропольский край последнюю неделю лидирует по числу заболевших. Со вчерашнего дня там наблюдается резкий прирост заболевших. До этого была зафиксирована вспышка эпидемии в Калмыкии. Еще раньше ежедневный прирост заболевших был самым большим в Дагестане.
- Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчета.
В Армении 577 новых случаев коронавируса, скончались 6 человек, выздоровели 214
По информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 577, в общем составив 31 969.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 12 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 214 и сейчас составляет 19 633.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще шесть человек. Минздрав поясняет, что скончались четверо мужчин и две женщины, им было от 37-ми до 87 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 565.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 182 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (двое за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11 589, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 134 989 (1 885 за последние сутки), передает Радио Азатутюн.
Нику Гварамия опросили по делу о смерти Шакарашвили в суде
Генеральный директор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия дал показания по делу об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Тело Шакарашвили спасатели обнаружили в реке Арагви близ Мцхета 22 июня, после четырех дней поисков. Юноша пропал вскоре после вечеринки, где произошел конфликт с участием нескольких десятков молодых людей. Экспертиза установила, что причиной смерти было утопление – Шакарашвили захлебнулся в речной воде. Одновременно на его теле было обнаружено множество повреждений, что дало основание следствию переквалифицировать дело с группового насилия на убийство.
«Мтавари» активно освещает тему с момента исчезновения Шакарашвили. Регулярно телеканал показывал новые кадры, а Гварамия в своей информационно-аналитической передаче говорит о разных обстоятельствах, отличных от официальной версии следствия.
Накануне, 11 июля, Гварамия опрашивали в присутствии судьи-магистрата. По словам прокурора дела Давида Казарашвили, Гварамия отказался сотрудничать со следствием и не предоставил полную информацию. Он добавил, что вопросы касались обстоятельств дела Шакарашвили, о которых Гварамия говорил в разное время в телеэфире, а также его источников озвученной информации.
«На большинство вопросов он ответил, что это были его предположения. Что касается тех случаев, когда информацию ему предоставляли источники, в этих случаях назвать свои источники он отказался… В части заявлений, сделанных по телевидению, он говорил об определенных обстоятельствах в форме доказательств, однако впоследствии заявил, что это были его предположения», - сказал Казарашвили.
Сам Гварамия после опроса сказал, что не собирается раскрывать свои источники, поскольку эта информация не является принципиально важной для следствия. «Я не назвал свой источник, так как не посчитал нужным. Также опрос касался вопросов, которые я высказываю как логическое предположение, исходя из того, что в деле скрыто много деталей и нам приходится додумывать, чтобы восстановить картину происходящего», - сказал Гварамия.
- По делу о гибели Шакарашвили задержаны 17 человек, которые в данный момент помещены в предварительное заключение по обвинению в групповом насилии, его организации и насилии. Обвинения в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном группой лиц, пока никому из них не предъявляли.
- По делу назначены дополнительные экспертизы, чтобы выяснить происхождение повреждений на теле и другие обстоятельства дела. Экспертизы должны помочь следователям понять, как именно Шакарашвили оказался в воде, и что произошло до этого.
В Грузии за сутки 5 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 пациентов
За последние сутки в Грузии выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом, шесть человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
В целом с 26 февраля по 12 июля в стране лабораторно подтверждено 986 случаев инфицирования коронавирусом. Еще 31 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Среди них 28 грузинских военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане. В настоящее время все военнослужащие помещены в Военный госпиталь Гори, сообщает агентство «Новости-Грузия».
От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 15 человек. Общее число выздоровевших составляет 857. В карантине остаются более 5 тысяч человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 219.
По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 11 июля тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 142,5 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов составляет 147,2 тысячи.
В Центральной Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла
Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло сегодня, 12 июля, в Центральной Грузии. Об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 09:54 по тбилисскому времени у села Левитана Горийского муниципалитета, в 21 километре к юго-западу от города Карели.
Эпицентр находился на глубине 10 километров, сообщает агентство «Новости-Грузия». Информация о разрушениях не поступала.
МИД Грузии требует немедленной выдачи раненого югоосетинскими силовиками
Тбилиси категорически осуждает стрельбу, ранение и незаконное задержание гражданина Грузии близ де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Об этом говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.
По информации Службы государственной безопасности (СГБ), гражданин Грузии был ранен югоосетинскими силовиками при задержании в районе села Квемо-Чала Каспского района. МИД Грузии оценивает произошедшее «как еще одну опасную провокацию со стороны Российской Федерации, направленную на обострение и дестабилизацию обстановки на местах». Тбилиси «категорически требует немедленной выдачи раненого и незаконно задержанного гражданина Грузии».
«Открытие огня по местному мирному населению российскими оккупационными силами является еще одним ярким примером грубого нарушения Россией соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве ЕС от 12 августа 2008 года, и полного игнорирования призыва Генсекретаря ООН к глобальному прекращению огня в условиях пандемии коронавируса», - сказано в заявлении.
В ведомстве отмечают, что этот случай «еще раз демонстрирует необходимость создания международных механизмов безопасности в оккупированных регионах». МИД Грузии призывает РФ обеспечить «неограниченный доступ международных гуманитарных и правозащитных организаций на оккупированные территории» и «приступить к безоговорочному выполнению» соглашения о прекращении огня.
Одновременно МИД призывает международное сообщество «дать строгую оценку незаконным действиям оккупационных сил», а также немедленно принять меры для предотвращения провокаций против грузинского государства.
Согласно информации СМИ, задержанный – 33-летний житель села Самтавриси Каспского района Заза Кахеладзе. Как сообщила журналистам и.о. госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Лия Гигаури, гражданин Грузии был ранен в то время, когда собирал грибы близ крепости Схвило. По ее словам, в настоящее время он проходит лечение в больнице Ахалгори. Его жизни опасность не угрожает, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В югоосетинском КГБ утверждают, что их пограничники открыли ответный огонь после того, как мужчина начал стрелять из охотничьего ружья. При этом отмечается, что гражданин Грузии «нарушил режим государственной границы», и находился на территории села Ахмаджи.
Сын депутата парламента Грузии задержан после анонса скандального телесюжета
Сотрудники МВД Грузии задержали двух человек после выхода анонса телесюжета о поножовщине в центре Тбилиси – по данным СМИ, один из задержанных является сыном депутата парламента, члена правящей партии «Грузинская мечта» Кобы Кобаладзе.
Задержания последовали за анонсом сюжета информационной программы «Суббота Нодара Меладзе» в эфире оппозиционного телеканала «Пирвели». В нем говорилось, что в центре Тбилиси с особой жестокостью расправились с 23-летним сотрудником банка. Было отмечено, что по делу до сих пор никто не задержан. Также утверждалось, что «вся государственная машина» занята тем, чтобы скрыть детали произошедшего, поскольку один из фигурантов – сын влиятельного депутата «Грузинской мечты». Никаких имен в анонсе не называлось.
По данным МВД, следствие по факту избиения 23-летнего Г.Е., произошедшее 24 июня, начато полицейским управлением Ваке-Сабуртало. Сегодня в качестве обвиняемых по делу задержали двух человек – 20-летнего Г.К. и 23-летнего Д.Ж.
«10 июля в эфире одной из телекомпаний вышел анонс сюжета о том, что планируется освещение указанного факта. Поскольку в прямом эфире была озвучена информация о произошедшем преступлении и создалась угроза сокрытия людей, проходящих по делу, было принято решение о задержании указанных лиц», - сказано в заявлении ведомства.
Как отмечается, Г.К. явился в полицейский участок по собственной инициативе и был задержан на основании статьи «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Что касается Д.Ж., то его задержали за преступление, предусмотренное статьями «насилие» и «ношение холодного оружия».
По данным СМИ, сыном Кобаладзе является 20-летний Г.К.. В комментарии телеканалу «Рустави 2» политик заявил, что он сам привел своего ребенка в полицию для того, чтобы в деле была установлена истина. «Вместе со мной сын пришел в отделение. Много чего навалили на него. Будут проведены следственные действия, и по его делу будет дана реальная правовая оценка. Никто никого не покрывает», - заявил Кобаладзе журналистам.
Коба Кобаладзе в прошлом командовал Национальной гвардией и сухопутными войсками Грузии. В 2009 году он был арестован по обвинению в организации мятежа, но вскоре был оправдан. Он активно был подключен к кампании «Грузинской мечты» перед парламентскими выборами 2012 года. В 2016 году Кобаладзе получил депутатский мандат, будучи кандидатом правящей партии в мажоритарном округе Глдани.
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