Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестёр Хачатурян

Генеральная прокуратура России утвердила обвинение по делу сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Липцер.

Обвинительное заключение подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который в конце 2019 года вернул дело в Следственный комитет с призывом переквалифицировать действия сестёр на необходимую оборону. Однако Следственный комитет отказался. Очевидно, что-то за это время в позиции прокурора поменялось, отметил защитник.

Дело старших сестер Хачатурян – Крестины и Ангелины - будет рассматривать Мосгорсуд, а младшей – Марии - Бутырский суд, сообщил адвокат Ярослав Пакулин.

Материалы в отношении Марии Хачатурян следствие выделило в отдельное дело, поскольку экспертиза признала ее невменяемой в момент совершения преступления.

По делу Крестины и Ангелины защита заявила ходатайство о рассмотрении судом присяжных, рассказал "РИА Новости" адвокат Алексей Паршин.