ЦИК: Действующий президент Польши лидирует с минимальным отрывом

Грузинская партия «Гирчи» объявила о розыгрыше автомобилей Tesla для избирателей. Таким образом политическая сила надеется стимулировать явку на выборах, – заявил лидер партии Зураб Джапаридзе.

Для участия в розыгрыше, по словам политика, необходима регистрация на интернет-портале партии и участие в парламентских выборах. Избиратель должен проголосовать (за любую партию), снять селфи у избирательного участка и загрузить фотографию на своей странице в Facebook.

Партия планирует закупить автомобили на бюджетные деньги, которые «Гирчи» получит по итогам выборов.

«К примеру, если мы получим 50 тысяч голосов, сможем закупать пять автомобилей Tesla в год», - сказано в заявлении «Гирчи».

При этом Джапаридзе говорит, что его партия всегда была против финансирования из бюджета. «Мы долго думали о том, что делать с этими деньгами», - заявил он.

В Центральной избирательной комиссии Грузии пока не прокомментировали инициативу «Гирчи».