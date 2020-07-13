ФСБ объявила о предотвращении терактов в Ростовской области

В Ростовской области выявлена ячейка запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», готовившая нападения на сотрудников полиции и планировавшая теракты в медицинских и учебных заведениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Они готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях

«ФСБ России на территории Ростовской области вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО «Исламское государство», в состав которой входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России. Они готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при попытке задержать главаря группы в Азовском районе Ростовской области тот открыл огонь из автомата Калашникова по сотрудникам спецподразделения ФСБ России и подорвал СВУ, получив при этом смертельные ранения.

«В рамках дальнейших неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в г. Ростов-на-Дону задержаны остальные пять членов группы», - добавляется в релизе.

Сообщается, что при обысках происшествия изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, а также наркотики.

«Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет», - заявили в ФСБ.

Правоохранителями заведены дела по статьям «теракт», «незаконный оборот оружия» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».