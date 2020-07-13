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ФСБ объявила о предотвращении терактов в Ростовской области
В Ростовской области выявлена ячейка запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», готовившая нападения на сотрудников полиции и планировавшая теракты в медицинских и учебных заведениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
Они готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях
«ФСБ России на территории Ростовской области вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО «Исламское государство», в состав которой входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России. Они готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях», - говорится в сообщении.
Отмечается, что при попытке задержать главаря группы в Азовском районе Ростовской области тот открыл огонь из автомата Калашникова по сотрудникам спецподразделения ФСБ России и подорвал СВУ, получив при этом смертельные ранения.
«В рамках дальнейших неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в г. Ростов-на-Дону задержаны остальные пять членов группы», - добавляется в релизе.
Сообщается, что при обысках происшествия изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, а также наркотики.
«Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет», - заявили в ФСБ.
Правоохранителями заведены дела по статьям «теракт», «незаконный оборот оружия» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
- 30 июня ФСБ объявила о предотвращении теракта во Владикавказе. Сотрудники ФСБ задержали 30-летнего россиянина, которого они назвали сторонником «Исламского государства».
Другие новости дня
Партия «Гирчи» объявила о розыгрыше автомобилей Tesla для избирателей
Грузинская партия «Гирчи» объявила о розыгрыше автомобилей Tesla для избирателей. Таким образом политическая сила надеется стимулировать явку на выборах, – заявил лидер партии Зураб Джапаридзе.
Для участия в розыгрыше, по словам политика, необходима регистрация на интернет-портале партии и участие в парламентских выборах. Избиратель должен проголосовать (за любую партию), снять селфи у избирательного участка и загрузить фотографию на своей странице в Facebook.
Партия планирует закупить автомобили на бюджетные деньги, которые «Гирчи» получит по итогам выборов.
«К примеру, если мы получим 50 тысяч голосов, сможем закупать пять автомобилей Tesla в год», - сказано в заявлении «Гирчи».
При этом Джапаридзе говорит, что его партия всегда была против финансирования из бюджета. «Мы долго думали о том, что делать с этими деньгами», - заявил он.
В Центральной избирательной комиссии Грузии пока не прокомментировали инициативу «Гирчи».
- «Гирчи» известна своими неординарными инициативами. Партия выступает за легализацию марихуаны, заявила о создании собственной криптовалюты и зарегистрировала религиозную организацию «Библейская свобода», которая дает возможность получить отсрочку от армии. «Гирчи» также предложила оригинальный выход для тех, кому не понравились регуляции мэрии Тбилиси для такси.
За сутки в Армении выявили 182 новых случая коронавируса, скончались 8 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 182, в общем составив 32151.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 13 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 232 и сейчас составляет 19865.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек: четверо мужчин и четыре женщины в возрасте от 59-ти до 83 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 573.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 183 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам (один за прошедшие сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11530, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 135687 (698 за последние сутки).
Правительство сегодня на внеочередном заседании одобрило продление еще на месяц, до 17:00 12 августа, режима чрезвычайного положения, введенного в стране с 16 марта в связи с эпидемией коронавируса. Отметим, что это уже четвертое продление режима ЧП.
Бывший схиигумен Сергий потребовал от Путина отдать ему власть
Лишенный сана схиигумен Сергий (Романов) потребовал от президента России Владимира Путина передать ему полномочия, пообещав в три дня навести порядок в стране. Об этом бывший уральский священник заявил в видеообращении, опубликованном на ютьюб-канале своего представителя Всеволода Могучева.
В противном случае он намерен объявить Путину, а также патриарху Кириллу (Гундяеву) духовную войну. "Будьте внимательны: ни крови, ни майданов, ни революций не будет. 20 лет вам был дан срок показать, кто правит Россией», — заявил Романов. "Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали", - сказал бывший священник. Несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Сергий назвал "первой ласточкой", добавив, что ласточки живут по всей России.
Это не первое видеобращение Романова к Путину.
Бывший схиигумен Сергий выступал против решения церковных и светских властей закрыть храмы во время эпидемии коронавирусной инфекции. Он называл болезнь выдумкой и на своих проповедях проклинал всех, кто запрещает богослужения. Церковный суд в Екатеринбурге сначала запретил Сергию служение, а в июле лишил его сана.
После решения суда Сергий записал видеообращение, в котором выступил с антисемитскими заявлениями, а также назвал Путина и его окружение предателями и изменниками родины.
В июне Сергий взял под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области. Он также выступил с политическими заявлениями, сказав, в частности, что предложенные Владимиром Путиным поправки к Конституции "узаконивают рабовладельческую власть" и призвал "не ходить на пункты голосования".
- Текст его выступления был удалён с ютьюба по требованию Генпрокуратуры: она признала недостоверной информацией слова схиигумена о том, что через поправки в Конституцию будет “узаконена рабовладельческая власть”. Недостоверными признаны также слова о том, что россияне добровольно узаконят власть будущего Антихриста и его слуг и потеряют благодать Святой Троицы и покров Божьей Матери.
- Также Генпрокуратура признала недостоверным утверждение священнослужителя о том, что Россией правят хасиды – представители ультраортодоксального течения иудаизма.
ЦИК: Действующий президент Польши лидирует с минимальным отрывом
Во втором туре президентских выборов в Польше, прошедшем 12 июля, действующий глава государства Анджей Дуда лидирует, набирая 51,21 процента голосов, следует из предварительных официальных данных по результатам подсчета 99,87 процента бюллетеней.
Об этом ЦИК страны сообщил утром в понедельник, 13 июля. Главный конкурент Дуды, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, получает 48,79 процента голосов, - сообщает Deutsche Welle.
Дуда, занимающий пост президента с 2015 года, является кандидатом от правящей партии «Закон и справедливость». Его возможная победа позволила бы партии закрепить свои лидерские позиции по меньшей мере до парламентских выборов, запланированных на 2023 год. Тшасковский представляет либерально-консервативную партию «Гражданская платформа».
Первый тур, перенесенный из-за коронавируса, состоялся 28 июня. На должность главы государства претендовали 11 кандидатов, однако ни один не набрал необходимого для победы минимума в 50 процентов. Дуду поддержали 43,5 процента проголосовавших, Тшасковский получил 30,4 процента голосов.
- Президента Польши избирают на 5 лет, повторно он может быть избран лишь один раз.
Иран: причина катастрофы «Боинга» - неправильная настройка РЛС
Иранские власти обнародовали доклад о результатах расследования катастрофы украинского пассажирского самолёта, сбитого двумя ракетами вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Трагедия произошла 8 января 2020 года. На борту рейса номер 752 "Украинских авиалиний" находились 176 человек - все они погибли.
Иранские следователи считают, что причиной катастрофы стала неправильная настройка радиолокационной станции (РЛС), которая передала ошибочный сигнал операторам ПВО. Операторы же, как следует из доклада, не запросили командование ПВО о согласии на запуск ракет.
Британская газета "Гардиан" отмечает, что первой реакцией Тегерана на гибель лайнера было утверждение, что к авиакатастрофе привели "технические неполадки" на борту самолёта. Однако, через несколько дней иранские власти признали, что их боевые ракеты по ошибки сбили самолёт.
В опубликованном докладе Управления гражданской авиации Ирана говорится, что операторы систем ПВО в окрестностях Тегерана, не успели вовремя перенастроить аппаратуру. В то утро войска находились в состоянии "повышенной тревоги" - она была объявлена несколькими часами ранее в связи с угрозой США нанести ответные удары по Ирану за обстрел американской базы в соседнем Ираке.
В публикации "Гардиан", излагающей иранский официаьный доклад, наряду с техническими подробностями происшествия, отмечается, что экипаж самолёта следовал предписанному протоколу вылета из аэропорта Тегерана и соблюдал утверждённый маршрут, когда был сбит.
Бортовые самописцы украинского самолёта всё ещё остаются в руках иранских специалистов, несмотря на отсутствие у них аппаратуры для расшифровки полётных данных. 20 июля, как ожидается, найденные на месте катастрофы "чёрные ящики" будут переданы Франции для расшифровки, сообщило иранское агентство IRNA.
Жертвами авиакатастрофы 8 января 2020 года стали десятки граждан Ирана и Канады, граждане Украины, Великобритании, Афганистана и Германии.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана вновь обострилась, увеличилось число погибших. ВИДЕО
На границе Армении и Азербайджана вновь обострилась ситуация. Стороны обвиняют друг друга в возобновлении обстрелов.
Число погибших с азербайджанской стороны увеличилось до трёх, – сообщили в министерстве обороны Азербайджана. Ведомство опубликовало кадры нанесения удара по «опорному пункту врага».
«В ночных боях, идущих с применением артиллерии, минометов и танков, точным огнем азербайджанских подразделений были уничтожены опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильная техника и живая сила на территории воинской части противника», – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Со стороны армянских вооруженных сил потерь нет, – написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook. Позднее она уточнила, что двое полицейских, несущих боевую службу на границе, получили легкие ранения.
В другом посте на Facebook Степанян сообщила: «Вооруженные силы Армении не ведут огонь в направлении азербайджанских населенных пунктов. Под прицелом находятся только инженерная инфраструктура и технические средства ВС Азербайджана».
- Последнее крупное вооруженное столкновение между армиями Азербайджана и Армении произошло в апреле 2016 года в Нагорном Карабахе. Десятки военнослужащих с обеих сторон погибли или были ранены.
995 подтверждённых случаев, 857 выздоровевших – последняя статистика из Грузии
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии приблизилось к тысячи. За последние сутки в страны выявили девять новых случаев заражения. В целом с 26 февраля по 13 июля лабораторно подтверждено 995 случаев инфицирования.
Еще 31 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Среди них 28 грузинских военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших за сутки не изменилось и составляет 857.
В стационарах под наблюдением врачей находятся 219 человек, в карантине – 5001. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестёр Хачатурян
Генеральная прокуратура России утвердила обвинение по делу сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Липцер.
Обвинительное заключение подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который в конце 2019 года вернул дело в Следственный комитет с призывом переквалифицировать действия сестёр на необходимую оборону. Однако Следственный комитет отказался. Очевидно, что-то за это время в позиции прокурора поменялось, отметил защитник.
Дело старших сестер Хачатурян – Крестины и Ангелины - будет рассматривать Мосгорсуд, а младшей – Марии - Бутырский суд, сообщил адвокат Ярослав Пакулин.
Материалы в отношении Марии Хачатурян следствие выделило в отдельное дело, поскольку экспертиза признала ее невменяемой в момент совершения преступления.
По делу Крестины и Ангелины защита заявила ходатайство о рассмотрении судом присяжных, рассказал "РИА Новости" адвокат Алексей Паршин.
- Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве их 57-летнего отца летом 2018 года. Сёстры сами вызвали полицию. Защита настаивает, что они действовали в рамках самообороны, так как отец много лет постоянно издевался над ними. Факты издевательств подтвердило и следствие. Тем не менее, оно квалифицировало действия сестёр по статье об убийстве по предварительному сговору.
- Уголовное преследование сестер Хачатурян вызвало в России огромный общественный резонанс. Кампания в их поддержку вызвала дискуссию в обществе о домашнем насилии в стране.
В Польше экзитполы показывают небольшое преимущество Дуды
В Польше во втором туре выборов президента, по предварительным сообщениям, основанным на результатах экзитполов, Анджей Дуда лидирует с небольшим преимуществом, он получил 51 процент голосов избирателей. У его соперника Рафала Тшасковскокго - 49 процентов голосов.
На высший государственный пост в Польше претендуют действующий консервативный президент Анджей Дуда и либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Согласно опросам, оба кандидата пользовались приблизительной равной поддержкой.
Анджей Дуда занимает пост президента Польши уже пять лет и выступает гарантом введенных его правительством социальных благ. Будучи консерватором, он отстаивает традиционную модель семьи и отвергает однополые браки.
Главный политический оппонент Дуды Рафал Тшасковский подписал так называемую «Хартию ЛГБТ+» в поддержку сексуальных меньшинств. Но в предвыборный период, он старался не акцентировать внимание на этой теме, чтобы от него не отвернулись консервативные избиратели. В случае победы Тшасковский обещал отменить проведенную нынешним правительством спорную реформу системы юстиции, которая вызвала конфликт между Варшавой и Евросоюзом.
Абхазский ЦИК признал довыборы в парламент состоявшимися
В ходе голосования на довыборах в парламент Абхазии, назначенных из-за перехода четырех депутатов в исполнительную власть, нарушений зафиксировано не было, заявил глава Центризбиркома самопровозглашенной республики Томаз Гогия. По его данным, явка на всех четырех избирательных округах позволяет признать выборы состоявшимися.
«В 20:00 (19.00 мск) закрылись все участки, сейчас идет подсчет голосов. Предварительно, никаких нарушений не зафиксировано. Явка достаточная для того, чтобы объявить выборы состоявшимися», - привел слова Гогия ТАСС. Предварительные результаты голосования будут объявлены завтра, 13 июля, добавил глава ЦИК республики. После подведения предварительных итогов ЦИК в течение одного дня будет принимать жалобы по ходу голосования, если таковые будут.
Повторные выборы в парламент были назначены в связи с досрочным сложением полномочий четырьмя народными избранниками. Речь идет об Аслане Бжания, который 22 марта был избран президентом, Александре Анквабе, назначенном 24 апреля премьер-министром, Дмитрии Дбар, назначенном министром внутренних дел, и Юрии Хагуш, назначенном исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района.
Выборы в абхазский парламент признаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее 25% избирателей, внесенных в списки для голосования. Избранным считается кандидат, получивший на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, сообщает «Абхазия-Информ».
Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в повторных выборах депутатов в парламент, проголосовав по месту прописки в селе Тамыш.
Полиция прервала акцию памяти Валерии Новодворской в Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция прервала акцию памяти Валерии Новодворской, приуроченную к шестой годовщине со дня смерти правозащитницы. Акция проходила возле Соловецкого камня. Полиция задержала одну из ее инициаторов, Марию Кожеватову. На нее составлен протокол о несоблюдении режима «самоизоляции».
Очевидцы сняли задержание Кожеватовой на видео. На кадрах видно заметно, как полицейские грубо задерживают ее, а потом волокут по земле к автозаку. Позже задержанной вызвали в отдел полиции скорую помощь, Кожеватову госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.
Правозащитница, оппозиционный политик и общественный деятель Валерия Новодворская скончалась 12 июля 2014 года в Москве на 65-м году жизни.
С 1969 года Новодворская принимала участие в советском диссидентском движении. Она была арестована по обвинению в антисоветской агитации, находилась на принудительном лечении в психиатрической клинике в Казани. В 1970-1980-е годы Новодворскую судили еще три раза. В общем счете в советское время ее арестовывали 17 раз.
В 1988 году Новодворская стала одним из учредителей партии «Демократический союз», созданной группой советских диссидентов и правозащитников. В 1993 году она основала еще одну небольшую партию - «Демократический союз России».
Новодворская - автор нескольких книг. Ее статьи публиковались на сайтах «Грани.ру», «Эхо Москвы», в журнале The New Times. Она была участницей многих программ Радио Свобода.
Число зараженных COVID-19 в Азербайджане превысило 24 тысячи
В Азербайджане выявлены 520 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 486 человек выздоровели, 8 – скончались, сообщил сегодня, 12 июля, Оперативный штаб при кабинете министров страны.
Общее число зараженных составило 24 041, в том числе 15 093 излечились, 306 – скончались, 8 642 - активных больных продолжают лечение.
Всего было проведено 568 234 тестов на коронавирус, в том числе 7 878 за последние сутки, сообщает агентство Turan.
Азербайджан заявил о двух погибших в бою на границе с Арменией
Два солдата погибли, еще пятеро получили ранения во время боя на границе с Арменией, сообщило Минобороны Азербайджана.
Минобороны Азербайджана ежедневно сообщает об обстрелах своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Тавушской областью Армении. До третьей декады июня в этих сводках сообщалось о 20-30 обстрелах за сутки, но затем число ежедневно фиксируемых обстрелов выросло - в некоторые дни поступала информация о более чем 50 обстрелах, а 8 июля ведомство насчитало 78 обстрелов за сутки. Сегодня утром, 12 июля, Азербайджан сообщил о 43 обстрелах своих позиций.
«Сегодня днем подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу позиции азербайджанских войск из артиллерийских установок», - заявило Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению министерства, которое перевел на русский язык корреспондент «Кавказского узла», есть потери с обеих сторон. Минобороны расценило инцидент как попытку армянских войск «совершить наступление с целью захвата позиций на Товузском направлении».
Товузский район Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.
Позднее Минобороны распространило сообщение о том, что «атака противника была отбита и он вынужден был отступить, неся потери». «В результате боя двое азербайджанских военнослужащих погибли и пятеро получили ранения», - процитировал новое сообщение министерства корреспондент «Кавказского узла».
- Напомним, что после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии. Однако вооруженное противостояние не прекратилось.
Папа Римский: Я думаю о соборе Святой Софии и я очень огорчен
Папа Римский Франциск заявил, что он с болью воспринял решение суда в Турции лишить собор Святой Софии в Стамбуле музейного статуса и вновь сделать из него мечеть.
Франциск прокомментировал ситуацию в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане. «Я думаю о Стамбуле, о Святой Софии, и я очень огорчен», - сказал Франциск, чьи слова стали еще одним подтверждением тому, как эмоционально реагируют в мире на решение турецких властей.
Госсовет Турции (Высший административный суд) огласил вердикт 10-го июля, и президент страны Реджеп Эрдоган, который активно продвигал идею о превращении Айи-Софии в мечеть, сказал, что первые исламские богослужения пройдут там уже 24 июля.
Всемирный совет церквей, который объединяет представителей около 350 христианских церквей из более чем 100 стран, призвал Эрдогана пересмотреть решение. Патриарх Константинопольский Варфоломей I, которого называют духовным лидером всех православных христиан, также выразил сожаление.
Сохранить музейный статус собора призывал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Айя София, возведенная почти полтора тысячелетия назад, долгое время была христианским храмом, который после завоевания Константинополя османами в 1453 году переделали в мечеть. Музейный статус Святая София получила в первой половине 20 века – по решению основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка.
В 1985 году Айю-Софию внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Реджеп Эрдоган утверждает, что здание останется открытым как для мусульман, так и для христиан со всего мира, но, по словам турецкого лидера, Турция имела суверенное право сделать из собора мечеть.
В Рустави пациент с подозрением на коронавирус сбежал из «температурной клиники»
Из «температурной клиники» в Рустави сбежал пациент, поступивший с подозрением на коронавирус. Как сообщает Общественный вещатель, мужчина средних лет некоторое время назад вернулся из России и был помещен в карантинную зону. Во время медосмотра, у гражданина зафиксировали повышенную температуру. Накануне его доставили в «температурную клинику» для проведения ПЦР-теста на коронавирус.
В комментарии телеканалу «Мтавари» врач центральной больницы Рустави сообщила, что тест пациента оказался отрицательным. Гражданина проинформировали о том, что теперь он должен вернуться в карантинное пространство. После этого мужчина самовольно покинул клинику. Врачи предполагают, что он сбежал из палаты через окно.
Об указанном факте медперсонал уведомил полицию. До сих пор местонахождение мужчины не установлено.
- С недавнего времени в Кодексе административных правонарушений Грузии предусмотрены санкции за нарушение правил самоизоляции и карантина. Физических лиц, которые нарушают предписанный эпидемиологами режим, штрафуют на 2 тысяч лари, а юридических лиц - на 10 тысяч лари.
- Повторное нарушение приведет к уголовной ответственности и наказанию в виде домашнего ареста на срок от шести месяцев до двух лет или лишению свободы на срок до трех лет.
Сын бывшего командира «Лесных братьев» задержан в результате спецоперации в Зугдиди
В результате спецоперации в Зугдиди задержан Даду Шенгелия – сын Дато Шенгелия, бывшего командира грузинского партизанского формирования «Лесные братья», действовавшего в зоне грузино-абхазского конфликта в 90-е годы.
По информации телеканала «Пирвели», Шенгелия был задержан сегодня, 12 июля, около дома, где он снимал квартиру. По предварительным данным, он обвиняется в незаконном приобретении-хранении наркотиков, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
- С приходом к власти в Грузии партии третьего президента Михаила Саакашвили «Лесные братья» были расформированы. В 2005 году на бывшей базе формирования открылся региональный центр сил специальных операций МВД Грузии по Самегрело и Земо-Сванети.
- Сам Шенгелия позднее был приговорен к 24 годам тюрьмы за незаконное оружие и торговлю наркотиками. В 2010 году он был досрочно освобожден по состоянию здоровья.
В Аджарии выявлен один новый случай коронавируса
В Аджарии выявлен один новый случай коронавируса. Об этом «Интерпрессньюс» сообщили в Министерстве здравоохранения Аджарии. Инфицированный – 50-летний мужчина, гражданин Турции, находящийся в Грузии на грузовом автомобиле с целью транзита.
Мужчина был помещен в батумский «температурный центр», где было проведено лабораторное исследование и подтвердился коронавирус. По данным Минздрава Аджарии, гражданина Турции по собственному желанию перевезут на родину, где он продолжит лечение.
В Республиканской больнице Аджарии на сегодняшний день остаются 7 человек, инфицированных коронавирусом, состояние их здоровья стабильное.
«Норникель» сообщил о разливе почти 45 тонн керосина на Таймыре
В Красноярском крае, на предприятии «Норникеля» у поселка Тухард, произошла разгерметизация трубопровода.
По данным пресс-службы «Норникеля», в результате ЧП из трубы в почву попало почти 45 тонн авиационного топлива. Ранее сотрудники предприятия «Норильсктрангаз», которому принадлежит трубопровод, сообщили о разливе до 20 тонн керосина. Отмечалось, что угрозы здоровью людей нет, и что принимаются все необходимые меры для сбора топлива.
Региональная прокуратура сообщила о начале проверки по факту инцидента, отмечает «Интерфакс».
В конце мая в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, также принадлежащей «Норникелю», произошел разлив 21 тысячи тонн дизтоплива. Он попало в две реки - Далдыкан и Амбарная, а оттуда – в озеро Пясино. Экологи заявили о крупнейшей в российской Арктике экологической катастрофе.
Из-за аварии в регионе объявили режим ЧС федерального значения.
В Абхазии проходят выборы депутатов парламента по четырем избирательным округам
Сегодня, 12 июля, в самопровозглашенной республике Абхазия проходят выборы депутатов парламента по четырем избирательным округам.
На депутатские мандаты претендуют: Лейба Тамази Гаврилович, Бейя Тимур Абесаломович, Барцыц Алмасхан Эдуардович, Робестан Иванович Габлия, Ахба Астамыр Яковлевич, Хагба Алхас Эсметович, Кокая Гарри Гурамович, Адлейба Джансух Ивановича, Квициния Аидар Славикович.
Повторные выборы депутатов парламента по четырем избирательным округам проводятся в связи досрочным прекращении полномочий депутатами Асланом Бжания, избранным главой республики, Александром Анквабом, назначенным премьер-министром, Юрием Хагуш, назначенным и.о. главы администрации Гагрского района и Дмитрием Дбар, назначенным министром внутренних дел.
Парламентские выборы признаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее 25 процентов избирателей, внесенных в списки для голосования. Избранными считаются кандидаты в депутаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, сообщает «Абхазия-Информ».
В результате взрыва газа в пункте приема металлолома в Рустави погиб один человек
Взрыв газа произошел в пункте приема металлолома на окраине городе Рустави, сообщает Общественный вещатель. Согласно распространившейся информации, в производственном помещении на улице Давид-Гареджи взорвался баллон с газом.
Жертвой взрыва стал 41-летний мужчина, сотрудник пункта приема. Бригада «скорой» доставила его в центральную городскую больницу. По словам главы департамента неотложной помощи медучреждения Теи Гелашвили, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и при поступлении был уже мертв.
Согласно предварительной информации, во дворе пункта приема взорвался газосварочный баллон. На месте происшествия мобилизованы полицейские и спасатели.
В Южной Осетии нет новых случаев заболевания коронавирусом
«В Южной Осетии за выходные дни не выявлено новых случаев заражения коронавирусом», - сообщила информагентству «Рес» сегодня, 12 июля, заместитель главы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
С мая в самопровозглашенной республике выявлено 87 инфицированных коронавирусом, 85 из них выздоровели и выписаны из медучреждений, еще двое находятся в инфекционном отделении РММЦ. На сегодняшний день в Южной Осетии под наблюдением остаются более 100 человек, большая группа граждан накануне отпущена домой после прохождения карантина.
Под карантинные зоны в республике отведены отделения в Республиканском многопрофильном медицинском центре (РММЦ) в Цхинвали, в районных больницах в поселках Джава, Знаури и Ахалгори, также здание бывшего роддома и гостиница «Алан». В республике за период с мая этого года проведено порядка 2,9 тыс. тестов на коронавирус, в республику на этой неделе завезены дополнительные тест-системы.
Ограничения на пересечение де-факто границы с Россией действуют до 31 июля. Исключение сделано лишь для грузового автотранспорта, для которого установлен график пересечения де-факто границы, а также для югоосетинских граждан за пределами республики, которые могут вернуться на родину после обращения в югоосетинское консульство в Северной Осетии. Полностью закрыта де-факто граница с Грузией.
При этом в республике сняты практически все ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, открыты общественные места, со 2 июля возобновили работу детские сады.
В Польше проходит второй тур президентских выборов
В Польше сегодня, 12 июля, проходит второй тур президентских выборов, исход которых, как отмечают эксперты, определит на ближайшие годы отношения между страной и Европейским союзом.
На пост претендуют действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
Предвыборные опросы показывали весьма небольшое преимущество Дуды, которого поддерживает правящая консервативная партия «Право и справедливость». Тшасковского, бывшего члена Европарламента, называют более либеральным кандидатом. Он представляет главную оппозиционную партию – «Гражданская платформа».
В первом туре выборов, в прошлом месяце, за Дуду проголосовали 43 с половиной процента избирателей, за Тшасковского – 30,5%.
Ожидается, что явка будет выше, чем в день голосования 28 июня, когда она составила 65%.
Переизбрание Анджея Дуды называют решающим для попыток нынешнего правительства закрепить судебную реформу, которую критикует Евросоюз. Брюссель утверждает, что она политизирует работу судов Польши, входящей в ЕС с 2004 года. Тшасковский также высказывается против реформы, подчеркивая, что она подрывает демократические нормы. Мэр Варшавы намерен заблокировать поправки – в случае победы.
Дуда в ходе избирательной кампании обещал сохранять программы соцобеспечения, которые провела партия «Право и справедливость». Высказываясь по разным острым темам, он критиковал требования представителей еврейской общины о компенсациях за имущество, отобранное во время Второй мировой войны. Он также критиковал ЛГБТ-сообщество. Политик выступает за традиционную модель семьи и отвергает браки между людьми одного пола, отмечает «Немецкая волна».
Рафал Тшасковский, заявляющий, что он хочет видеть Польшу более открытой и толерантной, вызвал недовольство консерваторов своим участием в гей-парадах и обещаниями ввести в школах Варшавы уроки полового воспитания.
По существующей информации, мужчину, раненого у разделительной линии, перевели из Ахалгори в Цхинвали
Представители Миссии наблюдателей Евросоюза находятся в расположенном недалеко от разделительной линии селе Квемо Чала Каспского муниципалитета. Наблюдатели побывали и на территории у разделительной линии, близ крепости Схвило, где был задержан Заза Гахеладзе, а также встретились с членами семьи задержанного.
По информации представителя мэра Каспского муниципалитета Стефане Месропашвили, задержанного Гахеладзе, у которого отмечается огнестрельное ранение, перевели из Ахалгорской больницы в Цхинвали, передает «ИнтерпрессНьюс».
«В селе находятся представители Миссии наблюдателей Евросоюза. Наблюдатели побывали и на месте происшествия – близ крепости Схвило, где т.н. пограничники задержали Гахеладзе. По нашей информации, Гахеладзе, которого при задержании ранили выстрелом из огнестрельного оружия представители оккупационных сил, перевели из Ахалгори в Цхинвали. По информации семьи, состояние его здоровья стабильное. Члены миссии ЕС встретились также с членами семьи задержанного, с семьей связались и представители организации Красный Крест», - отметил представитель мэра.
- 33-летнего мужчину накануне, 11 июля, задержали у линии де-факто границы представители властей самопровозглашенной республики Южная Осетия. Позже стало известно, что при задержании пограничники открыли огонь, в результате чего Гахеладзе был ранен в ногу.
Мужчина погиб в результате взрыва на окраине Тбилиси
50-летний мужчина Гела Гоникашвили погиб в результате взрыва в поселке Мухиани на окраине Тбилиси. Об этом сообщает Общественный вещатель со ссылкой на Службу по управлению ЧС МВД Грузии.
Случай произошел накануне поздно вечером. Согласно распространившейся информации, взрыв прогремел в одноэтажном здании. Пожара за взрывом не последовало. Когда на место прибыли пожарные-спасатели, в здании они обнаружили мертвого мужчину. Судя по всему, в момент происшествия в постройке он находился один.
Сегодня полицейские, в ходе следственных мероприятий, изъяли из дома огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщает телеканал «Мтавари». По одной из версий, в доме взорвалась граната. Утверждается, что прибывшие на место сотрудники МВД обнаружили охотничье ружье, пистолет, а также один целый боеприпас. Согласно другой информации, взорвался газовый баллон.
Соседи отмечают, что мужчина практически не контактировал с окружающими и очень редко выходил из дома. В МВД Грузии не комментируют озвученные версии. В связи с произошедшим следствие начато по статье «повреждение или уничтожение вещи по неосторожности, повлекшие причинение смерти человека или иные тяжкие последствия».
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