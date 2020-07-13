Ильхам Алиев и Никол Пашинян обменялись обвинениями

Армения совершила очередную провокацию на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

«Вчера днем в результате их очередной провокации погибли несколько наших военнослужащих. Неожиданно наш военный пост подвергся артиллерийскому обстрелу, и в результате этого грязного деяния погибли и получили ранения наши военнослужащие. Могу сказать, что очередная провокация Армении была решительно пресечена, дан адекватный ответ. Мы отомстили за наших военнослужащих. Все попытки армянской стороны провалились, Азербайджан защитил свою государственную границу, и армянским солдатам ни на сантиметр не удалось проникнуть на азербайджанскую землю», – заявил Алиев.

По словам президента Азербайджана, напряженная ситуация на границе сохраняется. «Всю ответственность несет военно-политическое руководство Армении, так как именно из-за двуличной и лицемерной деятельности руководства Армении происходят такие инциденты», – отметил Алиев.

Выступая на внеочередном заседании правительства, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни одно провокационное действие со стороны Азербайджана не останется без ответа. Кроме того, он обвинил Турцию в провоцировании региональной нестабильности.

«Этот военный инцидент возник не в вакууме. Уже длительное время руководство Азербайджана, исходя из известных мотивов, пытается разыграть антиармянскую карту. Возможно, что мы имеем дело со стилем действий военно-политического руководства Азербайджана по отодвижению на второй план внутренних проблем путем обострения ситуации на границе, в контексте которого проявляется пренебрежение человеческими жизнями, в том числе и жизнями азербайджанских солдат, что выражается в отправке их на осуществление бесперспективных действий», – сказал Пашинян.

В Москве выразили озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и призвали противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго соблюдать режим прекращения огня.

«МИД России выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля с.г. Считаем недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона. Призываем противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В то же время Россия как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ выражает готовность оказать сторонам необходимое содействие для стабилизации ситуации.

Официальная Москва также сообщает: «По поступающей информации, боевые действия продолжаются. Используется артиллерия. Имеются убитые и раненые. Приносим соболезнования родным и близким погибших».