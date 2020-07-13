Саакашвили: «Убрать пророссийское правительство Грузии - в интересах Украины»

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл с негласным визитом в Хабаровск, где прошли массовые акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники, Трутнев встречался с руководством силовых структур региона, а также провел закрытое совещание с рядом должностных лиц краевого правительства.

Полпред обвинил местных чиновников в организации протестных акций и потребовал немедленного их прекращения. "Трутнев может ощущать угрозу собственной карьере в связи с событиями и может искать компромиссов с местными", — заявил один из источников издания. С протестующими Трутнев не встречался.

Жители Хабаровска второй день подряд вышли на протестную акцию в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.​

В воскресенье митингующие вновь собрались на центральной площади Ленина, а затем двинулись шествием по одной из проезжих частей улицы имени Муравьева-Амурского. В акции участвовали, по разным данным, от одной до трёх тысяч человек. Водители в знак солидарности поддерживали участников, сигналя из своих машин, передаёт "Интерфакс".

Полиция города усилила меры безопасности. Правительство региона обратилось к жителям края с просьбой не участвовать в стихийных акциях, однако люди не разошлись даже с наступлением ночи по местному времени. Сейчас они стоят возле здания правительства края. "Сибирь.Реалии" сообщают, что внутри здания находится отряд ОМОНа.

Также сообщается о первых задержаниях - полиция увезла с площади четырёх молодых людей. В МВД утверждают, что один из них был нетрезв.

Штаб оппозиционного политика Алексея Навального в Хабаровске отмечает, что протесты два дня подряд – исключительный случай для города.

Днём ранее в Хабаровске прошла одна из самых масштабных акций протеста в его истории. По разным оценкам, в ней участвовали от 30 до 35 тысяч человек. По официальным данным МВД – от 10 до 12 тысяч. Задержаний не было. Жители требовали, чтобы Сергея Фургала освободили и, если есть доказательства его вины, судили на родине, пишет "Коммерсантъ".​

Глава пресс-службы губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко пожаловалась на угрозы после марша.

В воскресенье акции в поддержку Фургала прошли также в других городах Хабаровского края. В Комсомольске-на-Амуре несколько сотен человек собрались на одной из площадей, держа в руках фотографии арестованного губернатора. В Амурске люди вышли к зданию городской администрации, скандируя "Мы здесь власть!". А жители Николаевска-на-Амуре выстроились на местной набережной с фонариками так, чтобы получилась гигантская надпись "Свобода".



Сергея Фургала задержали утром 9 июля и почти сразу отправили в Москву. В пятницу Басманный суд российской столицы арестовал политика на два месяца. Фургала обвиняют в организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийств еще двух бизнесменов – Евгении Зори и Олега Булатова – 15 лет назад. Следствие отмечает, что губернатор проверяется и на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского и Приморского края, а также в Амурской области. Сам политик все обвинения отрицает. Многие жители Хабаровска говорят о политической подоплёке уголовного преследования.

Фургал может быть отправлен в отставку до четверга, отмечает "Коммерсант" со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника. На пост губернатора есть пять потенциальных кандидатов:

глава совета директоров ОАО "Хабаровский аэропорт", бывший сотрудник ФСБ Константин Басюк,

председатель комитета Госдумы по спорту, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев,

замполпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов,

заместитель Фургала Юрий Золочевский,

экс-зампред правительства региона Андрей Базилевский.

Опрошенные изданием эксперты разошлись в оценках, кто может стать новым главой Хабаровского края. По мнению политолога Александра Кынева, наиболее разумным вариантом для федеральной власти будет спустить ситуацию на тормозах, потому что только это позволит снизить волну протестов. Эксперт по региональной политике Виталий Иванов посчитал, что правильнее всего врио губернатора назначить персону "с хабаровским бэкграундом", но не вовлекавшуюся в проекты "Единой России" и приемлемую для ЛДПР.

В выходные в Хабаровске прошли одни из самых масштабных акций протеста в истории региона. По разным оценкам, в одной из них участвовали от 30 до 35 тысяч человек. По официальным данным МВД – от 10 до 12 тысяч. Задержаний не было.