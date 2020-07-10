МИД Грузии снова вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили

Посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова снова вызвали в МИД Грузии из-за заявлений экс-президента, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства, – пишет «Новости-Грузия».

Накануне Саакашвили опубликовал обращение к гражданам Грузии, в котором назвал действующее правительство страны нелегитимным. Также он заявил, что будет бороться на предстоящих парламентских выборах против действующей власти.

В МИД считают, что действия Саакашвили «являются нарушением грузинского законодательства и наносят значительный ущерб отношениям двух стран».

«На встрече грузинская сторона еще раз подчеркнула грузино-украинские стратегические и дружественные отношения и выразила обеспокоенность в связи с неприемлемыми заявлениями в адрес грузинской власти со стороны официального лица Украины», – говорится в заявлении МИД, распространенном по итогам встречи с Долговым.

Как заявил посол Украины, он передаст Киеву позицию официального Тбилиси.

Кроме того, ранее заявление Саакашвили по телефону обсудили главы МИД Грузии и Украины. Как отмечается, глава МИД Украины выразил обеспокоенность в связи со случившимся и обещал разобраться в произошедшем.

Месяц назад Игоря Долгова уже вызывали в МИД Грузии для объяснений. Тогда Саакашвили опубликовал видеообращение с призывом ко всем оппозиционным партиям Грузии объединиться на парламентских выборах в октябре. Он также заявил, что «не собирается смотреть на уничтожение Грузии», а сам на выборах будет «на передовой».

Игорь Долгов тогда сказал, что Саакашвили не является официальным лицом в Украине.