Денег нет, но вы надейтесь, или Снова о «контрабанде»

Ожидание и реальность – несоответствие между этими двумя понятиями способно загнать в депрессию не только отдельно взятого человека, но и страну в целом. С одной стороны, ожидание – движущая сила перемен, и вполне логично, что их используют политики, обещая обществу всевозможные блага. Но, с другой стороны, наступает реальность, которая не соответствует ожиданиям общества. Так возникает разрыв между ожиданием и реальностью, и сопровождается он разочарованием. А это уже почва для очередных перемен, и нужна только новая сила, которая опять пообещает.

По этой незамысловатой спирали наше общество движется от одной власти к другой, с удивлением констатирует регресс, но никак не разберется с вопросом: почему наша реальность никогда не соответствует нашим ожиданиям?

Нынешняя история наших ожиданий связана с обещаниями российского «золотого дождя», который должен был пролиться на избранного. Сам по себе посыл безнравственный, но пользующийся спросом: кому ж как не нам хочется, лежа под инжиром, обсуждать мировые проблемы и верить в восточную сказку, в которой добрый дядя в пустыне обеспечивает безбедную жизнь своему народу от момента рождения до смерти, ничего не требуя взамен. Это как раз то, что нам надо.

У легенды о нескончаемой российской помощи, которую только надо правильно попросить, глубокие корни. Мы – родом из СССР, и поэтому восприняли ее очень органично, не придав никакого значения тому, что политическое устройство мира кардинально изменилось, и теперь нам никто ничего не должен. И реальность такова: в связи со сменой власти золотой дождь не закапал. Похоже, не только общество, но и саму власть это удивило, и она хаотично движется по маршруту «Сухум-Москва-Сухум» и, наращивая скорость движения, пытается убедить то ли общество, то ли самих себя в том, что все идет по-прежнему, а инвестиционные деньги «зарезервированы» за нами и никто их не отберет. Просто их освоение отложено на следующий год. Таким незамысловатым образом происходит коррекция ожиданий. Чего стоит только одна фраза – «Я, как вы знаете, человек новый. Идет процесс налаживания отношений», что означает: денег нет, но вы надейтесь.

Когда ожидание и реальность не совпали, новое руководство засуетилось и стало допускать непозволительные ошибки: то президент Бжания приглашает президента Путина на открытие памятника в Абхазии, то говорит о каком-то сотрудничестве с Грузией. Если это шантаж, то неумный.

Мы зависим от России хотя бы потому, что российские военные базы в Абхазии остановили многолетнюю террористическую войну Грузии в нашей стране. Если же президент говорит о каких-то реальных планах, то с ними бы следовало поделиться с парламентом и общественностью, предоставив политическое и экономическое обоснование. «Все будет очень и очень хорошо» – эта фраза президента никому ни о чем не говорит. Поэтому, на мой взгляд, требование общественной организации ветеранов войны «Аруаа» провести парламентские слушания, на которых бы президент разъяснил общественности, что он собирается делать для вот этого «очень и очень», прозвучало очень своевременно.

Но на предложение ветеранов отвечает не президент – вызвать огонь на себя поручено проправительственной партии «Амцахара». В ответе «Амцахары» на очень демократичное предложение ветеранов войны содержится то, что, вероятно, побоялся озвучить президент – утверждение о необходимости открытия абхазской границы для товаров из Грузии. Аргумент – они все равно поступают контрабандным путем – я даже комментировать не хочу. Никакого хотя бы экономического обоснования тому, почему товары из не признавшей Абхазию Грузии получать выгоднее, чем из признавшей нашу страну России, в заявлении от пропрезидентской партии не содержится.

На мой взгляд, открытие абхазской границы для товаров из Грузии – это очередная афера, на которой наживется ограниченный круг людей в Абхазии и Грузии. Уверена, что если она будет реализована, то за нее, как и за железнодорожный кредит, придется расплачиваться народу, и не уверена, что только деньгами.

Очевидно, что стратегия «просто живем, просто работаем, а там – будь что будет» недостаточна для государства и правительства. Ожидание и реальность могут совпасть только в том случае, когда есть цели, задачи и детальный расчет, учитывающий различные варианты развития ситуации. Когда ты просишь кредит на железную дорогу, утверждая, что кредит в течение года покроет щебеночный бизнес, – это ожидания. Но когда за этот кредит десять лет расплачиваются рядовые налогоплательщики, – это реальность. Таких фейковых проектов много – цитрусовая кампания, абхазские сады и так далее. Просчитывать риски надо на стадии создания проектов, а не после из реализации.

Нынешнему президенту, на мой взгляд, очень повезло. Ни у одного главы нашего государства не было столь благоприятных условий для работы. Старая оппозиция себя изжила, новая – еще не народилась, никто не требует признать результаты выборов недействительными, назначить оппонентов власти на должности генпрокурора или судьи, никто не митингует под окнами с требованием отправить в отставку президента или премьера. К тому же общество устало от переворотов и готово помогать и советовать, что и содержится в предложении «Аруаа» о парламентских слушаниях. Значит, самое время воспользоваться таким уникальным шансом для спокойной работы над законодательством, искать пути выхода из экономического кризиса внутри страны, сокращать чиновников, укреплять органы самоуправления, вводить систему контроля, проводить реформы и так далее, вместо того чтобы изображать из себя английскую королеву, играя в нарды на набережной, преследовать политических оппонентов или продвигать губительные для государства проекты.

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