Девять дней одного памятника и реакция из Абхазии

Общественная палата Абхазии выступила с обращением в связи с установкой и последующим демонтажом памятного знака солдатам Российской империи, воевавшим против кавказских горцев, на месте развалин крепости Святого Духа в Адлере. Подобные памятные сооружения, по мнению Общественной палаты РА, не способствуют межнациональному согласию в России, укреплению единства государства, а, наоборот, порождают конфликтные ситуации.

Краткая предыстория. 30 июня на улице Карла Маркса в Адлере, входящем в Большой Сочи, состоялось открытие памятного знака «Подвигу русских солдат» на месте развалин крепости Святого Духа, которая была заложена 30 июня (18 июня по старому стилю) 1837 года в ходе Русско-Кавказской войны. Автор проекта – Сергей Сорокин. Инициаторами создания монумента стали: Российское военно-историческое общество (РВИО), священники Свято-Троицкой церкви и сотрудники местного музея истории. Памятный знак представлял собой развернутую на каменном возвышении отлитую в металле карту Форта Святого Духа – одного из важнейших укреплений Черноморской береговой линии в 30-х годах XIX века. Об открытии памятника сообщила, в том числе, Сочинская администрация, употребив в тексте на своем сайте такие слова: «В июне 1837 года русские солдаты и офицеры вели ожесточенный бой с горцами». Но вскоре новость была удалена с городских ресурсов, так как памятник, простоявший всего девять дней, демонтировали. Историки посчитали, что упоминание о тех страшных событиях войны болезненно для черкесского народа и раскалывает общество. Местные власти признали, что памятник был поставлен без необходимых согласований, с очень большими ошибками и без обсуждения с представителями коренного народа.

В обращении, подписанном советом Общественной палаты Абхазии, говорится про установку памятного знака: «Представители черкесской общественности были возмущены этим и назвали создание подобных памятников провокацией, справедливо считая, что нельзя не учитывать, что Россия – многонациональное государство, в котором мирно проживают более 100 народов. Черкесская общественность не поняла, зачем нужен был этот памятник, который не способствует укреплению единства государства, а, наоборот, приводит к конфликтам. Мы разделяем возмущение наших братьев, ибо абхазы тоже участвовали в Кавказской войне, и значительная часть абхазского народа тоже вынуждена была покинуть Родину. Этот памятник бросает тень не только на наше прошлое, но и на наши нынешние отношения стратегического партнерства с Российской Федерацией.

Россия первой признала независимость Абхазии, и мы глубоко благодарны ей за это, но такие односторонние действия, как установка подобных памятников, где горцы (в том числе и абхазы) подразумеваются как враждебная и чужая сила, не способствуют подлинному взаимопониманию, которое основывается на обоюдном уважении и способности преодолевать трагическое прошлое во имя стабильного настоящего. Вызывает недоумение, что этот памятник был установлен по инициативе депутатов городского Собрания Сочи, священнослужителей Свято-Троицкой церкви, а также участников военно-исторического общества и сотрудников музея истории Адлерского района. Если все эти институции до сих пор воспринимают горцев как враждебный элемент, это ставит под сомнение искренность наших современных взаимоотношений.

Мы приветствуем последующее решение мэрии города Сочи о демонтаже этой неоднозначной конструкции. Мы также ожидаем, что российская сторона даст адекватную оценку установлению этого памятника, не учитывающего всю трагическую сложность нашего общего прошлого, и тем самым восстановит обоюдное доверие во всей его полноте. Выражаем надежду на то, что в будущем будут устанавливаться скульптуры и памятные знаки, способствующие дальнейшему объединению русских и коренных жителей Кавказа».

Обращение это вызвало одобрительную реакцию в абхазском интернет-сообществе, которое до этого отреагировало резко негативными комментариями на новость об установке памятника в Адлере. Вот размышления одного из абхазских пользователей: «А как бы, интересно, отнеслись не только шотландцы (тоже, кстати, горцы), но и вся, скажем, мировая аудитория кинофильма «Храброе сердце» к идее кого-то в Лондоне установить сейчас памятник «Подвигу английских солдат» на месте какой-нибудь успешной для них битвы в ходе завоевания в средние века англичанами Шотландии? Представляю, какой был бы скандал и как качнулось бы общественное мнение в Шотландии, где время от времени проводят референдумы о выходе из состава Великобритании! А как бы в мире отнеслись к установке в Турции памятнику «подвигу турецких солдат» во время геноцида 1915 года?»

В России (не берем здесь, конечно, в расчет Северный Кавказ) возникли в связи с установкой и демонтажом адлерского памятника в основном совсем другие ассоциации и мнения. Известный российский журналист Олег Кашин в эфире радио «Комсомольская правда» высказался так: «Когда черкесская общественность повела себя буквально как те афроамериканцы, которые сносят памятники разным якобы расистам….» Эта аналогия пришла в голову в России многим, поскольку данная тема сейчас на слуху, но они либо не осведомлены о принципиальных различиях этих двух коллизий, либо сознательно игнорировали их. А именно: в тех странах, где войну с памятниками развязали «мстители за века рабовладения и расизма», во-первых, под их руку попадали и исторические личности, никоим образом к этой теме не причастные; во-вторых, большинство таких памятников было установлено в эпоху, когда в обществе доминировали совсем другие представления, чем сегодня; в-третьих, Софокл и Аристотель тоже, честно говоря, были рабовладельцами… Словом, нельзя грести все под одну гребенку. Что касается установки в Адлере памятника русским солдатам – участникам Русско-Кавказской войны, в дополнение к имеющимся памятникам прежних лет, именно сейчас, когда черкесские активисты борются за признание геноцида адыгов XIX века, это примерно то же, что осознанно сыпать соль на раны этого народа. И вряд ли представители российского военно-исторического общества, инициировавшие установку памятника, столь наивны, что об этом не догадывались. Можно предположить, что многие из них и их столь же однобоко думающих единомышленников решили «потянуть одеяло на себя» в расчете на то, что «прокатит». Но не прокатило…

Кстати, Олег Кашин далее рассуждает: «Я даже не хочу обвинять мэрию в том, что она идет на поводу у вряд ли представляющих большинство адлерцев и сочинцев людей. Понятно, что токсичная, спорная тема. Ведь на самом деле политика России по отношению к черкесам вот там, в Черноморье, там, где сейчас Сочи, в общем, это был плюс-минус геноцид по нынешним меркам. Наверное, единственный полноценный геноцид, который Российская империя всерьез провела». Но тут же добавляет: «И благодаря этому сегодня у нас есть город Сочи, а не независимая республика, которая где-то там существует».

Если же говорить о реакции массы российских интернет-комментаторов, то подавляющее большинство возмущалось тем, что сочинская мэрия «дала задний ход», а некоторые демонстрировали при этом крайнее невежество. Так, по представлениям одного комментатора, эти солдаты отвоевали исконно русские земли на черноморском побережье Кавказа от турецких захватчиков (?). То есть никаких коренных народов Кавказа, живших там тысячелетия и защищавших свою свободу, вроде бы как и не было. Перекликается с этим и комментарий какого-то пользователя в ходе обсуждения на информационном канале «Любимый Сочи»: «Чемодан, вокзал, Турция!» Во как! В поддержку таким звучит: «Правильно! Требуем вернуть памятник и установить, кто финансирует «несогласных»! Откуда ноги растут?! Пятая колонна тут обозначилась».

Но прозвучали и альтернативные мнения. Один из форумчан на российском сайте заявил: «Правильно, что снесли. Надо быть идиотами, чтобы ставить памятники победы над частью своего же народа. Какая реакция была бы на памятники победам украинцев над русскими, например, или наоборот? Мало того, что черкесов вырезали и половину оставшихся согнали с их земель».

А когда один из сочинцев воскликнул в интернет-комментарии: «Лиха беда начало! Теперь надо и памятники Лермонтову, Бестужеву, всем, кто воевал на Кавказе, убирать?», другой ответил: «Как раз таки Лермонтов описывал Кавказ таким, каким он был, но для вас все, что недосягаемо для вашего разума, то беда».

«Власти признали, что памятник был поставлен без необходимых согласований, с очень большими ошибками, без обсуждения с представителями коренного народа. Я думаю, что тема исчерпана», – заявил председатель Краснодарской краевой общественной организации «Адыгэ Хасэ причерноморских адыгов-шапсугов» Маджид Чачух.

А вот черкесский активист Шамсудин Негуч считает, что это сиюминутная уступка: «Я вижу, что многие возликовали, забыли про остальные памятники, тому же Ермолову, тому же Зассу, тому же Александру II, планы установки памятника Евдокимову в Белореченске никто не отменил. Прикрыли нам глаза. Я не расцениваю это как победу, я расцениваю это действие как определенную уступку власти».

Еще один черкесский интернет-пользователь в «Фейсбуке», откликаясь, на помещенный там текст обращения Общественной палаты Абхазии, выразил не одобрение, а недовольство: а почему, мол, сразу не отреагировали, когда памятник был установлен? Но, во-первых, напомним про однозначную отрицательную реакцию на эту установку в абхазском сегменте соцсетей. Во-вторых, в подобных случаях приходит в голову: а если бы Общественная палата вообще никак не отреагировала, тогда, можно предположить, она избежала бы этого выражения недовольства от таких запрограммированных на что-то критиков?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия