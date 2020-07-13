Бзыбский округ: «разрыв был очень маленький»

Повторные выборы в парламент Абхазии прошли по четырем округам в минувшее воскресенье. В трех округах определены победители, в одном округе никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов. Срок повторных выборов в четвертом округе будет определен Центральной избирательной комиссией в ближайшее время.

При формировании кабинета министров после избрания президента несколько депутатов абхазского парламента перешли на руководящие должности в правительстве. В депутатском корпусе образовались четыре вакансии, и 12 июля этого года состоялись довыборы.

На четыре депутатских места претендовали девять кандидатов. В день голосования все участки открылись в определенное законом время и работали с 8.00 до 20.00.

В списки избирателей по четырем округам были внесены 13 406 человек, из них приняли участие в голосовании 6 586 или 60,5% избирателей. Для выборов депутатов требуется 25% явки от списочного состава избирателей. Этот порог был пройден в первой половине дня голосования, и уже было ясно, что выборы состоялись.

Сегодня на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии Тамаз Гогия объявил предварительные итоги повторных выборов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. В трех округах из четырех выборы состоялись, победители определены: «По Отхарскому избирательному округу №14 избранным депутатом считается Барцыц Алмасхан Эдуардович, набравший 63,5 % голосов избирателей. По Гудаутскому избирательному округу №18 избранным депутатом считается Хагба Алхас Эсметович, набравший 50,50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По Кындыгскому избирательному округу №31 избранным депутатом считается Кокая Гарри Гурамович, набравший 70,3% голосов избирателей. В связи с тем, что ни один из кандидатов не получил больше половины голосов избирателей по Бзыбскому избирательному округу, депутат Народного Собрания Республики Абхазия там не избран».

Тамаз Гогия прокомментировал выборы на Бзыбском избирательном округе, где разрыв между кандидатами был слишком маленьким, а испорченных бюллетеней оказалось слишком много: «Активность была хорошая, разрыв между кандидатами был всего в десять голосов. Но семьдесят семь бюллетеней были признаны недействительными, что не позволило каждому из них набрать положенные 50+1 голос. То есть разрыв был между ними очень-очень маленький. И то, что послужило выбраковке бюллетеней, не позволило им набрать те самые проценты. Лидирующему недостаточно было 34-х голосов, а другому, соответственно, 44-х».

Центральная избирательная комиссия выполнила все требования Штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, и, по словам Тамаза Гогия, все участковые и окружные комиссии были обеспечены масками и санитайзерами.

Ни письменные, ни устные нарекания и жалобы на нарушения в ходе голосования в ЦИК не поступили, и протоколы всех округов были утверждены. В ближайшее время комиссия соберется, чтобы зарегистрировать трех избранных депутатов и назначить дату выборов в Бзыбском избирательном округе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия