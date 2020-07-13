Спортсмены-убийцы

В каждой стране, в каждой нации есть какие-то стереотипные представления, которые, как правило, формулируются в устойчивых фразах. Их постоянно употребляют, и они становятся привычными, но иногда, время от времени, они теряют актуальность, а мысль, которую ими передают, в конечном итоге начинает терять связь с реальностью.

В Грузии долгое время актуальной была фраза «Он хороший парень, он верующий».

Она появилась в первые годы независимости, когда в Грузии, окунувшейся в полный и абсолютный хаос, считалось, что если молодой человек верующий, то это хорошо. Это значит, что он не крадет, не убивает, не будет водиться с разной сволочью, ходит в церковь, чтит писание – значит, ему можно доверять. Этот стереотип, просуществовав почти 20 лет, умер, не приходя в сознание, в последние годы.

Наверное, парадокс, но в страшные 90-е годы население Грузии было не слишком религиозным, и эта болезнь вступила в полные права уже в относительно благополучное время – 2000-е годы. Именно тогда, по причине усиленной пропаганды образа великого, непогрешимого и святого патриарха Илии Второго мода на веру переросла в показушный фанатизм. В итоге, в церковь пошли все, кому не лень, в том числе, и те, по ком плачет тюрьма. В какой-то момент стало очевидно, что ходить в церковь – ровным счетом ничего не значит.

«Он верующий» и «Он послушник при церкви» мы стали слышать все чаще и чаще в отношении убийц, которые наносили десятки ножевых ранений своим сверстникам, по сути, без причины. «Он хороший, он верующий» - за эти слова все чаще стали прятаться мошенники, бандиты, аферисты, да и просто бездельники всех разновидностей.

У меня выработался стойкий рефлекс – чем большее человек говорит о Боге, духовности и национальной идентичности, тем меньше ему можно доверять. Такие «высокодуховные» особи способны на любую, самую дикую подлость, до которой нормальный атеист даже не додумается. Многие годы наблюдений наглядно показывают, что ни одна вера, ни одна религия никогда не мешала свинье оставаться свиньей…

Процесс обесценивания нарратива «Он хороший, он верующий» идет полным ходом, и если большинство населения из этого не делает каких-то глобальных выводов, то, по крайней мере, все поняли: любая скотина может шастать по храмам, и в реальной жизни это ничего не определяет.

Сейчас мы находимся в процессе эрозии еще одного позитивного стереотипа, и, в отличие от религиозного, ЭТО – действительно очень плохой и прискорбный факт..

«Он хороший парень, он спортсмен» – этому шаблону в Грузии намного больше лет, чем тому, который о верующих.

Многие десятилетия, еще с позднесоветских времен спорт считался оазисом стабильности, склонности к порядку и отсутствия вредных привычек в море воровского кодекса, драк, поножовщины, наркотиков, чрезмерной выпивки, да и просто безделья.

«Он хороший, он спортсмен» – это был также знак качества, который означал, что перед нами – достойный, сдержанный, сильный мужчина, которому всегда можно доверять. Он не убьет себя героином, не будет напиваться до упада, не будет провоцировать драки и размахивать ножом. Более того, «спортсмен» – это была единственная ниша, которая освобождала молодого человека от необходимости прогибаться под криминальные понятия.

«Не трогайте его, он приличный парень, он спортсмен», – говорили местные авторитеты, бандиты, и уличная шпана. В итоге, крепкий парень с сумкой за плечом мог спокойно вести некриминальный образ жизни и при этом даже пользоваться уважением шпаны.

Долгое время «Он хороший, он спортсмен» было отображением реальности – как правило, спортсмены, в особенности представители силовых видов (регби, борьба, дзюдо, и т.д.), были наименее агрессивной и бесконфликтной частью грузинского общества.

Но… Сегодня Грузией правит своеобразный царь Антимидас – как известно, по древнегреческой мифологии царь Мидас превращал в золото все, к чему прикасался. Наш – полная ему противоположность: все, к чему он прикасается, превращается в мусор, в хлам, все разлагается и покрывается ржавчиной. Не стал исключением и спорт.

На фоне событий последнего времени «Он хороший, он спортсмен» уже звучит почти так же неубедительно, как и «Он хороший, он верующий».

Сегодня спортивный мир в Грузии постепенно приобретает черты бандитского. Регбисты, борцы, дзюдоисты, бойцы смешанного стиля – сегодня они уже далеко не те добродушные увальни, которыми они были всего несколько лет назад. Сегодня спортивные федерации превратились в кузницу кадров для группировок проправительственных опричников, которые избивают, занимаются вымогательством и иногда даже убивают.

Спортсмен с воровскими понятиями, находящийся под прикрытием государства – может ли быть что-то страшнее этого? Именно они, регбисты и дзюдоисты совершили страшное преступление – просто забили, линчевали молодого футболиста и бросили его в реку умирать.

Озлобленные и уверенные в себе скоты сделали то, чего не сделал бы даже самый кровавый криминальный авторитет, – устроили охоту на людей, били лежачих, гнались за теми, кто пытался сбежать… Провели целую спецоперацию, послали несколько автомобилей, координировали карательную операцию по телефону… Чуваки, вам бы такую организованность – да в Абхазии…

Спортсмены в последние годы уже несут в себе нешуточную опасность. Они выполняют заказы для власти – время от времени бить в морды оппозиционеров. Взамен на это им предоставлена свобода действий – бить, ломать кости, вымогать...

Убийцы футболиста Шакарашвили были активистами «Грузинского марша» – боролись против иностранцев и геев, целовали ручки попам. Самое наглядное свидетельство полнейшей деградации грузинского традиционализма…

Все это очень печально, так как спорт – действительно великое дело, и, несмотря ни на что, все должны им заниматься. Но со спортсменами-убийцами-рэкетирами надо заканчивать.

И не надо тут рассказывать про их заслуги – их спортивные достижения в первую очередь приносят пользу им самим, и это не какая-то благотворительность. Если одни спортсмены бьют оппозиционеров, вторые сотрудничают с криминалом, третьи убивают 19-летных пацанов, а четвертые, удобно устроившись в хороших странах, молчат обо все этом, – то можете украшать своими медалями туалеты.

Вы все – бандиты и их соучастники… И рано или поздно, когда Антимидас наконец будет изгнан, вам придется за это ответить. И после этого нарратив «Он хороший, он спортсмен» – снова будет отражать реальность.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции