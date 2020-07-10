Дело Шакарашвили: органы расследуют умышленное групповое убийство

Грузинская прокуратура обнародовала результаты судебно-медицинской экспертизы по делу о смерти 19-летнего футболиста. Согласно документу, причина смерти – утопление. Впрочем, на теле были обнаружены многочисленные травмы, полученные при жизни. Теперь расследование продолжится по статье об умышленном групповом убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах.

«Эта экспертиза однозначно подтверждает: Георгия Шакарашвили убили», – сказал после обнародования данных дядя 19-летнего футболиста Мириан Николадзе. Он убежден: его племянника сперва избили, а потом, еще живого, бросили в воду:

«Все повреждения, а это около 12 видов повреждений, получены при жизни, что подтверждает, что в отношении ребенка имело место физическое насилие. После чего Георгия бросили в реку. Совершенно исключено, что повреждения, указанные в экспертизе, могли быть получены в результате падения со склона».

Согласно проведенной экспертизе, травмы, которые Георгий Шакарашвили получил при жизни, по словам прокурора Давида Казарашвили, это:

«…прижизненные повреждения, полученные от воздействия тупого предмета, – на лбу, на голове, на обеих глазницах, в районе верхней и нижней губы, на правом локте, также на животе, в паху, в районе лобка, поясницы и на ягодицах».

По его словам, проанализировав данные экспертизы и другие доказательства, имеющиеся в деле, было принято решение к тем статьям, по которым уже ведется следствие, добавить еще одну – об умышленном групповом убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах.

Впрочем, обвинения пока никому не предъявлены. В рамках дела 26 июня было задержано 17 человек. Их обвиняют по статьям об организации группового насилия и участия в нем, а также в незаконном лишении свободы. По словам дяди Георгия Шакарашвили – Мириана Николадзе, семья ожидает, что обвинения в убийстве будут предъявлены минимум шестерым лицам. Речь идет о группе молодых людей, которые в ночь на 19 июня передвигались на машине марки Toyota Camry. Однако один из их адвокатов, Александр Кобаидзе, убежден, что пока следствие не располагает доказательствами, которые позволили бы предъявить обвинения в убийстве его подзащитным:

«Следуя данной экспертизе, вопрос чьей-либо ответственности не может быть поставлен и вот почему: должно быть установлено, был ли непосредственный контакт у кого-либо с Шакарашвили. Я имею в виду физический контакт. На этом этапе ничего такого нет. Какими будут результаты других экспертиз – это вопрос отдельный (…) Пока еще нужно установить, кто его преследовал, а кто – нет. А если следовать версии, что Шакарашвили преследовали, еще следует подтвердить, догнали его или нет. Это дело в правовом смысле обречено».

На уточняющий вопрос: что именно адвокат имеет в виду, говоря «обречено», он ответил так: «то, что пострадавшая семья хочет, установлено не будет».

В заключении экспертизы, обнародованном сегодня, описываются и события ночи 19 июня. Из документа следует, что примерно в 11 вечера на даче произошел конфликт, в результате которого два подростка получили физические повреждения. Один из них с того момента в событиях ночи больше не фигурирует, а второй – несовершеннолетний В.Ч., согласно версии следствия, вместе с четырьмя молодыми людьми решает отомстить обидчикам.

Они едут с дачи в Тбилиси, там собирают подмогу и из столицы возвращаются обратно во Мцхету на двух машинах. В 00:47 шесть человек, ехавшие в первой машине (марки Mercedes), нападают на шестерых подростков, в том числе Шакарашвили, которые возвращались с дачи по трассе пешком и, согласно следствию, никакого отношения к конфликту на даче не имели. Впрочем, молодые люди, приехавшие на первой машине, наносят физические повреждения троим – Вахтангу Ахвледиани, Константину Гибрадзе и Георгию Катамадзе, после чего уезжают с места происшествия.

Уже через пять минут после первого нападения – в 00:53 – подъезжает вторая машина – та самая Toyota Camry. В этот момент на трассе уже не шесть, а вместе с Шакарашвили четыре человека: его друг Гурам Амирханашвили, Вахтанг Ахвледиани и Георгий Катамадзе. Константин Гибрадзе смог на попутке уехать с места событий, а Якоб Брегвадзе в это время прятался в заброшенном здании неподалеку.

«Для того чтобы избежать опасности, Георгий Шакарашвили, Гурам Амирханашвили, Вахтанг Ахвледиани и Георгий Катамадзе побежали по автомобильной дороге в сторону моста над рекой Арагви. Они перешли через дорогу и оказались на трассе, ведущей на запад. Гурам Амирханашвили и Вахтанг Ахвледиани спрятались в кустах с правой стороны дороги. Георгий Катамадзе спрятался в кустах на разделительном дорожном (барьере). А Георгий Шакарашвили побежал в сторону реки Арагви».

На этом в официальной версии следствия события, связанные непосредственно с 19-летним футболистом, обрываются. Кто нанес травмы Георгию Шакарашвили? Как он после этого оказался в воде? Его сумка, найденная на бетонной конструкции у воды, – положил ли он туда ее сам или это сделал кто-то другой для того, чтобы запутать следы? Могли ли подростки, которые также подверглись нападению, что-то видеть или слышать, и если да, то почему они молчат? Зачем молодым людям, находившимся в машине марки Toyota Camry, понадобилось силой усадить в автомобиль Гурама Амирханашвили и увезти его с места происшествия? Все эти вопросы пока остаются без ответа.