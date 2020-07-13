«Доведем это дело до конца»

Через неделю депутаты югоосетинского парламента могут уйти на летние каникулы. При этом минимум два резонансных законопроекта так и остаются нерассмотренными. Чтобы ускорить процесс, лидеры парламентских фракций намерены встретиться со спикером.

Закон об амнистии в честь 75-летия Победы и изменение закона об уголовно-исполнительной системе ждут рассмотрения уже не первый месяц. Сегодня лидеры большинства парламентских фракций и одномандатники решили обратиться к спикеру парламента Алану Тадтаеву с просьбой рассмотреть и принять эти законы до начала каникул. По их словам, сегодня глава парламента участвовал в нескольких мероприятиях, поэтому визит к Тадтаеву решили перенести на завтра.

Приближается время летних каникул, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев, поэтому хотелось бы, чтобы вопросы, связанные с амнистией и условиями содержания заключенных, были уже решены:

«Мы (депутаты) инициируем в ближайшие дни заседание комитета, президиума, чтобы вынести все это на сессию еще до ухода на каникулы. В этой связи председатели партий, представители депутатских групп, фракций будем обращаться к спикеру, чтобы этот вопрос был решен.

– Может случиться так, что эти вопросы отложат в долгий ящик или не будут вообще рассматриваться?

– В принципе, в комитете (по законодательству) есть уже готовые проекты и одного, и второго закона: и постановление об амнистии, и закона, который будет регулировать передачи и свидания, ну и остальные вопросы, связанные с заключенными. Проекты готовы. Я думаю, что мы можем вынести их на обсуждении. Они (комитет) консультировались с соответствующими органами. Я думаю, готовность проектов такова, что их можно выносить на комитет. Если будут какие-то вопросы, мы там их и будем корректировать».

По неофициальной информации, исполнительная власть продолжает оказывать давление на парламентариев, чтобы максимально оттянуть принятие двух законопроектов. После последнего заседания парламента, рассказывают некоторые депутаты «Эху Кавказа», это активно обсуждалось в кулуарах. Но публично народные избранники говорят только о желании решить проблему бесконфликтно:

«Мы знаем только то, что президент сам говорил на сессии о том, чтобы рассмотрели вопрос, чтобы сделали каике-то, скажем так, послабления, или лучше назвать их изменениями в уголовно-исполнительный кодекс, с тем чтобы свиданий стало больше, чтобы передачи могли получать заключенные в большем количестве… Фактически они находятся по большей части не в тех условиях, которые им назначил суд. Я имею в виду, что условия содержания более жесткие. Поэтому думаю, что загвоздок быть не должно, то есть президент сам об этом говорил. А то, что касается непосредственно амнистии, это прерогатива парламента, поэтому парламент будет принимать решение в соответствии с законом».

Вместе с остальными парламентариями собирается завтра к спикеру Алану Тадтаеву и лидер «Народной партии» Александр Плиев:

«Изначально «Народная партия» была одной из тех, кто вместе с «Ныхасом» инициировала вопрос о том, что в честь 75-летия надо обязательно провести амнистию. Это не новая процедура, можно сказать, и не новая мировая практика. Не только у нас, но и во всем мире на определенные серьезные, крупнейшие события принимается амнистия. Мы это делали и в 70-летие Великой Победы, и в 65-летие. То есть это обычная практика, которая должна быть выполнена парламентом. А второй вопрос был озвучен самим президентом с родственниками заключенных, где он пообещал им. И было сказано это в парламенте тоже, что давайте принимать определенные законы, чтобы увеличить количество передаваемых передач заключенным.

– Я задавала этот вопрос до вас двум лидерам партий («Ныхас» и «Единства народа»). Нет ли у вас ощущения, что принятие этих законопроектов сознательно затягивается?

– Да, затягивается, и это не только ощущения, а то, что явно просматривается. На самом деле, мы этот закон, в том числе и закон об амнистии, должны были принять как минимум два месяца назад. Затягивание идет, но я думаю, мы доведем это дело до конца до каникул».

Представители партии власти «Единая Осетия» пока не объяснили причин затяжного рассмотрения, казалось бы, двух не очень сложных законодательных инициатив, одну из которых поддержал и глава государства. Остальные депутаты заметно устали ждать от них ответов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия