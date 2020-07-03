Парламент перевели в ручной режим

Обсуждение вопроса амнистии заключенных, к которому привлечено внимание общественности с конца апреля, было вновь отложено в югоосетинском парламенте. Назначенное на сегодня заседание комитета по законности и законодательству не состоялось. Вместо этого руководство законодательного органа решило внедрить новый формат общения с депутатами – рабочие совещания.

По словам представителя партии «Ныхас» Давида Санакоева, сегодня депутаты пришли в парламент обсудить вопрос амнистии, а также условий содержания заключенных в исправительной колонии. Впрочем, вместо полноценного заседания комитета по законности и законодательству их ждал сюрприз:

«Должно было обсуждаться три вопроса. Один вопрос касался амнистии, второй – изменения норм содержания в нашей исправительной колонии, а третий вопрос касался того, что нам представили два разных документа – Генеральная прокуратура и Министерство юстиции, по поводу видеосъемок инцидента, произошедшего в ИК, после чего люди порезали себе вены. Но сегодня вместо заседания комитета мы провели техническое совещание, что, конечно, меня возмутило, потому что подобная форма работы не прописана ни в регламенте парламента, ни в законе о статусе депутата. И она не несет за собой какой-то определенной нагрузки. Фактически мы ни к чему не пришли. По всем вопросам они оказались не готовы. Ни по одному из вопросов не было материалов или представителей Министерства юстиции, где сослались на то, что они на совещании с президентом».

По мнению депутата, необходимо возвращаться к регламенту парламента, законным формам работы и поднимать статус законодательного органа в глазах общества:

«На сегодняшний день складывается мнение о том, что над нами просто издеваются представители исполнительной ветви власти: они или не приходят, когда мы их приглашаем, или не присылают соответствующий документ, не отвечают на наши запросы или отвечают с опозданием. Работа парламента от этого страдает. Возникает вопрос и об организации работы самого парламента. Конечно, фактически мы наблюдаем издевательство над депутатами. Поэтому у меня возникли претензии непосредственно и к руководству парламента, и я напрямую сказал председателю, что это издевательство не только над депутатами, но и над избирателями, которые этих депутатов выбирали и которые ждут от нас решений, исполнения законов».

Обсуждение вопроса об амнистии в честь 75-летия Победы в ВОВ парламентарии ждут с конца апреля этого года. Остальные два вопроса оказались в повестке дня в связи с июньскими событиями в цхинвальской исправительной колонии, когда заключенные нанесли себе повреждения после визита силовиков.

Лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келехсаев говорит в беседе с «Эхом Кавказа», что поддерживает инициативу об объявлении амнистии и согласен с мнением коллег о явном затягивании этого вопроса:

«Думаю, что принимать амнистию надо, потому что я помню, что к 70-летию Победы мы здесь произвели амнистию. Тем более еще и обещали здесь, в парламенте, что мы должны ее провести и в честь 75-летия Победы. И специально они (правящая партия) оттягивают сегодня амнистию. Наверное, кому-то неинтересно, чтобы под эту амнистию попали определенные заключенные.

– Вы имеете в виду Георгия Кабисова?

– Да. Думаю, скорее всего, из-за него все специально так и оттягивают. Мы и сегодня были готовы обсудить на расширенном заседании вопрос об амнистии. Но почему-то спикер парламента это отложил, ссылаясь на то, что не готовы. Но мы опять поставим вопрос, по любому будем поднимать этот вопрос».

Несмотря на замечание депутатов о несоответствии формата работы парламентскому регламенту, пресс-служба законодательной власти сообщила о проведении следующего «рабочего совещания» через четыре дня.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия