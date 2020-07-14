Можно ли грузинам играть в ЦСКА?

Как следует относиться к тому, что Торнике Шенгелия, капитан сборной Грузии по баскетболу, перешел в российский клуб ЦСКА? Ставя этот вопрос, надо помнить, что ЦСКА – не просто российская команда, но команда российской армии. А эту армию в Грузии принято считать оккупационной.

Шенгелия догадывался, что на родине его шаг будет воспринят неоднозначно, и именно поэтому высказал надежду, что из-за перехода отношение к нему не изменится. Конечно, это – пустые слова. Для кого-то, действительно, ничего особенного не произошло: бизнес есть бизнес. Федерация баскетбола Грузии высказалась в этом духе: не имеет значения, в каком клубе будет играть Шенгелия, главное, он продолжит защищать честь национальной команды. Для других Шенгелия навлек на себя позор. Даже президент Саломе Зурабишвили публично высказала разочарование решением капитана сборной.

Можно ли рационально объяснить, почему именно это конкретное решение игрока неправильно? На основе чего следует его осуждать или не осуждать? Ответить не так просто.

Кто-то скажет, что нельзя путать спорт и политику или бизнес и политику. Если исходить из этого принципа, спорить не о чем. Шенгелия лучше нас знает, что для него лучше. Новый клуб не помешает ему играть за сборную Грузии – чего мы еще хотим?

Но в реальной жизни не все так просто. Иногда спорт и политика оказываются очень даже переплетены. Решения, основанные на экономических соображениях, могут быть подвластны критике с моральных позиций.

Спорт – не совсем такой же бизнес, как, например, торговля надувными матрацами. Спорт – это символическая репрезентация, болельщики отождествляют себя с игроками и командами. Без этого спорт не стал бы прибыльным бизнесом. Спортсмены получают весьма высокие гонорары, в том числе, и потому, что они и их команды становятся предметами культа.

Национальная сборная – это репрезентация нации, ее капитан не может быть равнодушен к символической нагрузке его решений. Всегда можно сказать либеральную банальность, что он - свободный человек и волен делать, что хочет. Это, без сомнения, так. Но при этом он должен понимать, что переход в ЦСКА отразится на отношении к нему его болельщиков или их части. Культовый статус налагает ответственность.

В данном случае интуитивно ясно – по крайней мере, многим из нас, – что решение Шенгелия не вяжется с его статусом лидера национальной сборной. Но можно ли раз и навсегда выработать какую-то общую формулу: в условиях, когда Россия является страной-оккупантом, где грань между приемлемым и неприемлемым по отношению к ее гражданам, или спортивным клубам, или прочим субъектам, которые ее формально или неформально представляют? Следует ли грузинским артистам ездить на гастроли в Россию и правильно ли приглашать российских артистов к себе? Может быть, ответ зависит от того, какой именно аудитории будут представлять свое искусство грузины или каких именно представителей российской культурной элиты прилично принимать в Грузии? Следует ли патриотично настроенным грузинам бойкотировать любые российские продукты – или бойкот следует распространять лишь на некоторые из них? Правильно ли грузинским спортсменам играть в российских клубах – или нельзя играть в определенных клубах – или это нельзя только капитанам национальных сборных? Правильно ли, что до сих пор в Тбилиси есть Московский проспект? И т.д., и т.д.

Такие споры возникают в Грузии постоянно. Обычно им дают толчок конкретные поводы, подобные переходу Шенгелия в ЦСКА. При этом появляются люди, которые призывают наконец определиться, что можно и чего нельзя. Это желание естественно. Правда, никто так и не составил общий катехизис, в котором все будет расписано. Я остаюсь скептиком: формулы подобающего поведения, которую примет большинство или даже влиятельное меньшинство, не будет. Мы не можем и, наверное, не хотим совсем отгородиться от России и от русских ни экономически, ни культурно, ни с точки зрения человеческих контактов. Но пока между странами такие отношения, какие есть, ни спорт, ни культуру, ни экономику полностью отделить от политики не получится. Всегда будет потребность провести красную линию: вот этого делать нельзя. Даже если мы так и не договоримся, где именно эта линия должна проходить.

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