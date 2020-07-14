«Парад заявлений» плавно перешел во внутриабхазскую перепалку

Обнародование на прошлой неделе программы новорожденной российской партии «За правду» вызвало даже более бурную и продолжительную реакцию, чем она первоначально представлялась – как в Абхазии, так и в России. Напомним, что «заправдинцы» во главе с писателем Захаром Прилепиным, наряду с ДНР, ЛНР, Приднестровьем и Южной Осетией, предлагают Абхазии немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ.

В Абхазии продолжился «парад заявлений» протеста, о котором 8 июля в эфире «Эха Кавказа» говорила замдиректора Центра гуманитарных программ в Сухуме Лиана Кварчелия. Не только продолжился, но и стал набирать обороты. Что совсем неудивительно и было бы даже странно, если бы этого не было. Ко времени упомянутого эфира отозвались протестами разной степени резкости парламент и МИД Абхазии, а также партия «Айнар» и Черноморское казачье войско Абхазии.

Властные структуры – это, впрочем, одно дело (некоторые интернет-комментаторы даже упрекали тех, кто выступил с протестами: стоило ли, мол, стрелять из пушки по воробьям), а вот политических партий и общественных движений в Абхазии немало, и тут возникала такая коллизия: если одни высказались, а другие промолчали, то у кого-то может сложиться мнение, что последние проявляют то ли пассивность, то ли, еще хуже, некую выжидательность позиции…

Итак, политсовет партии «Народный фронт Абхазии» в своем заявлении подчеркнул, что независимый статус Абхазии закреплен в Конституции страны и носит незыблемый характер. «Любые попытки повлиять на общественное сознание граждан Абхазии в вопросе статуса республики обречены на безоговорочный провал… «Народный фронт Абхазии» считает абсолютно недопустимыми подобного рода провокационные заявления в адрес Республики Абхазия. В этой связи он обращается ко всем общественным движениям и политическим партиям Российской Федерации с призывом придерживаться по данному вопросу официальной позиции Российского государства», – говорится в этом заявлении.

В другом заявлении было сказано: «Мы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., представляющие политическую партию «Амцахара», крайне возмущены высказыванием лидера политической партии «За правду» писателя Захара Прилепина, в котором, в частности, предлагается путем референдума принять решение о присоединении к Российской Федерации Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и ряда других стран. Расцениваем подобное заявление политика непозволительным и оскорбительным по отношению к стране, суверенитет которой был завоеван в результате кровопролитной войны ее народа, и за независимость которой сложили головы сотни тысяч ее защитников, в том числе, добровольцы из России и других стран…»

Кстати, две последние партии являются провластными, и лишь полная ослепленность политической ненавистью могла помешать увидеть эти заявления тем, кто считает, что провластные политические партии в данном случае промолчали. Собственно, даже само предположение о подобном выглядит странно, так как ни одна политическая организация в современной Абхазии не упустит возможности присягнуть идее независимости.

Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» в своем заявлении отметила, что партией «За правду» вопрос поставлен крайне некорректно, юридически и политически несостоятелен и противоречит сложившимся ныне реалиям, основополагающему конституционному положению о государственном суверенитете Абхазии по итогам всенародного референдума 1999 г., на основе которых был принят Акт о государственной независимости этой республики. Более того, такой опрометчивый подход ведет к перечеркиванию акта признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии (26 августа 2008 г.), базовых договоров о союзничестве и стратегическом партнерстве. «Выражаем надежду, что официальная Москва не разделяет взглядов отдельных политиков, так легко распоряжающихся судьбами целых народов», – говорится, в частности, в тексте.

А вот республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа», так же, как и предыдущая партия, относящаяся к оппозиционным, опубликовала в «Фейсбуке» не заявление, а подписанное от имени членов Высшего совета организации ее председателем Т.Л. Гулия обращение к спикеру и депутатам абхазского парламента: «Последние заявления, сделанные президентом нашей страны, такие как: «Мы не требуем от Грузии признания» и последовавшие российскими политиками разного уровня, вызывают серьезную озабоченность у ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и у граждан нашей республики… Считаем, что невозможно говорить о готовности к прямым переговорам, налаживании экономических и торговых отношений с Грузией, которая не просто не признает нашу страну, а считает Абхазию оккупированной территорией... Должны отметить, что нашу озабоченность вызывает и отсутствие реакции со стороны главы государства на заявления о вхождении Абхазии в состав России, которые делаются от лица различных политических деятелей России, равно как и приближенность помощника президента по международным отношениям к российским политикам, выступающим с подобными заявлениями… Народ Абхазии, который по нашей Конституции является носителем суверенитета и единственным источником власти в республике, имеет право получить четкий внятный ответ о планах и намерениях высшего руководства страны в вопросах, связанных с внешнеполитическим курсом. Поэтому мы предлагаем депутатам Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия провести публичные слушания в парламенте с участием президента, который должен озвучить свои планы в вопросах, связанных с внешней политикой нашей страны».

В ответ на это обращение, ознаменовавшее смещение разговора о неприемлемости отказа от независимого статуса республики в русло внутренней политики, позавчера, в воскресенье, было опубликовано еще одно заявление партии «Амцахара», в котором данное обращение названо не поддающимся «пониманию и логике». В заявлении, в частности, говорится:

«Вопрос о взаимоотношениях с Грузией встал сразу после победы в Отечественной войне народа Абхазии. Владислав Ардзинба: «У меня ощущение, что некоторые, определенные люди создают определенный вакуум для наших взаимоотношений, и это ощущение у меня не исчезает. Я все же верю в то, что и Грузия, и Абхазия будут нормально развиваться, и наступит такой момент, когда мы сможем смело и спокойно протянуть друг другу руку без того, чтобы каждый из нас таил камень за пазухой. Я хочу в это верить, потому что наш народ никогда не видел в грузинском народе образ врага».

И далее: «Своими популистскими, впрочем, как и всегда, заявлениями и сегодня эта партия пытается отвлечь внимание от истинного положения дел и реальных проблем. Уверены, что «аруаавцы» понимают, что открытие границ и налаживание легальных торговых отношений с соседними странами – это прорыв в экономике. Не может быть независимым государство без развитой экономики, без оснащенной армии, с нищим населением, масштабной коррупцией и тотальной безработицей. Говоря о невозможности торговли и открытии границы с Грузией, «Аруаа» лукавит и, возможно, пытается быстро превратить собственный бизнес в политику. А ведь кому как не им известно, что уже не один год идет незаконная экономическая деятельность – контрабанда через реку Ингур на территорию Абхазии. Вполне вероятно, такая ситуация устраивает тех, кто пользуется единоличным правом на незаконное обогащение. Для таких людей перестают существовать законы и моральные правила, уж тем более когда речь идет о защите их личных корыстных интересов, попытки уйти от ответственности. Мы понимаем, что сегодня, когда нынешними властями началась реальная борьба с коррупцией, контрабандой, незаконными сделками и присвоением государственной собственности, разного рода преступлениями, им есть чего опасаться и что терять. Пришло время ответить за все».

Республиканская политическая партия «Единая Абхазия» отреагировала вчера, в понедельник, на обращение «Аруаа» значительно мягче: «Затронуты две темы – возможность легализации экономических отношений с Грузией и абхазо-российские отношения. Как и наши товарищи из «Аруаа», мы считаем, что вопрос о суверенитете Абхазии, ее государственности не может быть подвергнут ревизии. И это должны понимать все наши соседи. Мы также считаем, что необходимо всеми силами добиваться от Грузии признания итогов войны. Однако нельзя игнорировать реальность. В этой реальности у нашей страны при отсутствии политических связей есть де-факто связи с Грузией. Есть ИнгурГЭС, которая фактически находится в ведении двух сторон. Есть товарооборот между двумя странами. На нашей территории живут граждане Грузии. В этой ситуации необходимо выработать приемлемую для абхазского государства и общества формулу взаимодействия. Игнорирование ситуации или действие методами запретов не приведет ни к чему хорошему. Нас искренне удивляет, почему наши товарищи из «Аруаа» считают, что легализация имеющегося торгового оборота с Грузией – это уступка Тбилиси. Наоборот, установка таможенных постов фактически будет означать установление полноценной границы с Грузией. Теперь по вопросу о заявлении Прилепина. Мы, также как и «Аруаа», считаем недопустимым вопрос о вхождении Абхазии в состав какого-либо государства. Однако хочется спросить: а зачем так шумно реагировать на слова писателя, делающего первые шаги в политике? Тем более, представляющего партию, чьи электоральные перспективы, мягко говоря, достаточно туманны. Реагировать на такие заявления – это вольно или невольно содействовать политической раскрутке Прилепина. Однако в целом мы считаем, что время разговора о дальнейшем развитии абхазского государства не просто назрело, а перезрело. И если в ближайшее время мы все, основные политические силы, не достигнем консенсуса о том, каким должно быть абхазское государство во второй четверти ХХI века, то мы можем его потерять. И здесь необходим разговор по существу, а не размен на частности сиюминутной политической борьбы. К такому обсуждению мы и призываем всех, включая наших товарищей из «Аруаа».

Ответ «Аруаа» «Единой Абхазии» появился в публичном пространстве в тот же день: «Мы с большим удовлетворением отмечаем, что партия «Единая Абхазия» поддержала нашу инициативу о проведении дискуссии об основных направлениях внешнеполитического курса страны на площадке парламента… Что касается нашей реакции по заявлению писателя З. Прилепина, хотим сказать, что еще до нашего заявления мы ознакомились с заявлениями парламента, МИД и других общественно-политических объединений. Так что это не мы устроили ему пиар. Мы в «Аруаа» предложили властям пригласить в Абхазию З. Прилепина и других политиков, отличившихся подобными заявлениями, и разъяснить людям историю Абхазии и положения нашей Конституции. Мы никого не должны делать врагами, а должны вести себя достойно и сдержанно. Но что касается разговоров об открытии официальной торговли с Грузией, наша позиция непреклонна… ГТК Абхазии на границе с Грузией имеет одну главную задачу – не пропускать партии товаров из Грузии в Абхазию, кроме тех 50 кг, разрешенных для провоза в личных целях на одного человека, согласно распоряжению президента Багапш С.В. Другого мы не приемлем, так как считаем любую официальную торговлю с вражеским государством, которое не признает нас и не подписывает с нами мирного договора, предательской уступкой, которая приведет к началу торговой экспансии Грузии и началу конца нашего государства, что подтверждают независимые эксперты. В Абхазии нет дефицита товаров, все, что необходимо стране, поступает из России или морем из других стран. Что касается ИнгурГЭС – это уникальная ситуация, где мы вынуждены сотрудничать, и, надеемся, будем сотрудничать и в дальнейшем, хотя и там есть десятки скопившихся вопросов, которые не могут быть разрешены и упираются в политическую позицию грузинской стороны».

В понедельник обращение «Аруаа» от 9 июля прокомментировало Министерство иностранных дел Абхазии: «Как известно, РОО «Аруаа» выступила с заявлением, в котором обратилась с призывом к действующему президенту Республики Абхазия Аслану Бжания дать дополнительные разъяснения относительно его видения дальнейших перспектив выстраивания взаимоотношений с Грузией. Хотелось бы напомнить, что на протяжении многих лет взаимоотношения между нашими странами характеризуются жестким антагонизмом, периодически принимавшим формы открытого вооруженного противостояния. В настоящее время Республика Абхазия лишена каких-либо возможностей в части отстаивания своих национальных интересов на международной арене. Мы не представлены в крупнейших международных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, Совет Европы и многих других. Единственным действующим международным форматом, в работе которого в равной степени участвуют представители Республики Абхазия, остаются Женевские международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье. Данная площадка создана по инициативе президентов России и Франции при посредничестве таких международных организаций, как ООН, ЕС и ОБСЕ. При этом многие общественно-политические деятели Абхазии относятся к данному международному формату скептически, ссылаясь на то, что в нем не наблюдается существенных подвижек. Однако основной задачей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье является поиск компромиссных решений для последующего подписания договора между Республикой Абхазия и Республикой Грузия о международных гарантиях неприменения силы в отношении друг друга. Обеспечение безопасности наших граждан – задача номер один, и мы действуем, руководствуясь именно этим постулатом. Вряд ли эти прописные истины необходимо доказывать внутри страны. На основании изложенного утверждаем, что подписание с Грузией договора, исключающего возобновление боевых действий, гарантом исполнения которого выступят авторитетные международные организации, является приоритетной задачей внешней политики Республики Абхазия на этом историческом этапе. Президент Республики Абхазия четко отразил эти тезисы в ходе пресс-конференций, имевших место в последнее время. В дальнейшем президент также намерен твердо придерживаться этих принципов для отстаивания интересов Республики Абхазия на любых международных площадках. Исходим из того, что Республика Абхазия является суверенным независимым государством, чей политический статус закреплен Конституцией и не подлежит пересмотру ни при каких обстоятельствах. При этом придерживаемся принципа открытости и готовности выстраивать полноценные и равноправные взаимоотношения со всеми заинтересованными партнерами, разделяющими подобные подходы и проявляющими уважение к суверенитету Абхазии».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия