На невойне как на войне. Как вспыхнула армяно-азербайджанская граница

ПРАГА---На армяно-азербайджанской границе третий день продолжаются боестолкновения. После вчерашнего затишья сегодня взаимные обстрелы возобновились с новой силой. Стороны несут значительные потери, причем, и в высшем офицерском составе: с азербайджанской стороны погибли генерал-майор Полад Хашимов и полковник Ильдар Мирзоев. Армянская сторона сообщает о гибели майора Гаруша Амбарцумяна и капитан Соса Элбакяна.

Мы попытаемся узнать, что происходит с обеих сторон линии фронта. На связи мой бакинский коллега Шаин Рзаев.

– Что происходит сейчас на линии соприкосновения?

Шаин Рзаев: К сожалению, сейчас информация довольно противоречивая: с одной стороны говорят, что активность спала, перестрелок нет, а с другой стороны, в социальных сетях есть сообщения, что все еще продолжаются столкновения и обстрелы.

– Впервые на моей памяти погибают командиры такого уровня, как могло случиться, что погиб генерал-майор и полковник?

Шаин Рзаев: Был обстрелян штаб, который управлял боевыми действиями. Довольно легко вычислить, откуда идут звонки и, наверное, по такой наводке артиллерийским ударом был уничтожен штаб.

– Шаин, есть какие-то предположения, с чего все началось?

Была информация, якобы азербайджанский УАЗ пересек государственную границу. Это довольно неубедительная версия, тем более, там все заминировано, все находится под контролем

Шаин Рзаев: Была информация, что якобы азербайджанский УАЗ пересек государственную границу. Это довольно неубедительная версия, потому что любой служивший в армии человек знает, что для перехода государственной границы не используют машины типа УАЗ – это не такого типа машина, чтобы переходить государственную границу, тем более, там все заминировано, все находится под контролем. Скорее всего, там линия границы не демаркирована до сих пор, и некоторые посты еще остаются с нейтральной территории. Возможно, этот УАЗ совершал обычный обход вдоль рокады, и вдруг оказалось, что там находятся военные противоположной стороны. И после этого все взорвалось, к сожалению.

– Шаин, все это отличается от того, что происходило при прошлых обострения, в 2015 году и в 2016 году. Нет ощущения какого-то плана с какой-то стороны, началось все будто случайно, обе стороны крайне неубедительно объясняют все, что происходит, а по накалу все постепенно приближается к апрелю 2016-го. Как вы это объясняете, при том, что политически вроде бы с 2018 года наблюдалось какое-то относительное потепление?

Шаин Рзаев: У Азербайджана в данный момент, в 2020 году, нет никакой необходимости в каком-то нагнетании обстановки. Все у нас как бы прошло – и парламентские выборы прошли, и президентские выборы прошли, все находится под контролем, жесткий режим карантина. А армянской стороне, наоборот, сейчас крайне необходимо утвердиться. Премьер-министр Армении сильно потерял в рейтинге после того, как Роберт Кочарян был освобожден из-под ареста, и президент России Владимир Путин навестил семью Роберта Кочаряна в посольстве России. Пашинян не провел обещанный референдум по конституционным реформам в Армении, а сделал это все внутри парламента. Т.е. именно Пашиняну нужно было внутри Армении как-то повышать свой рейтинг. Я думаю, именно Армения была заинтересована в нагнетании обстановки.

– Шаин, подтверждаются ли данные о том, что армянским военным удалось занять ряд высот на территории Азербайджана?

Никакие посты не были заняты. Армянские силы предприняли попытку занять не очень стратегический пост, но это им не удалось и никакого изменения не произошло

Шаин Рзаев: Из источников, которым я доверяю, – это довольно близкие мои коллеги, которые находятся прямо на месте действия, никаких изменений там не наблюдается. Никакие посты не были заняты, не были освобождены. Армянские силы предприняли попытку занять не очень стратегический пост, который находится ниже – он был бесхозным и прекрасно наблюдается с постов, которые находятся на более высоких позициях. Но это им не удалось и никакого изменения не произошло.

– По вашим ощущениям, сейчас пик конфликта, и он дальше пойдет на спад, и как обычно, больше 4-5 дней он не продлится, или мы можем быть свидетелями очень серьезной эскалации?

Шаин Рзаев: Я боюсь, что да, возможно на самом деле будет какая-то эскалация. Это все зависит от позиции России, потому что если Россия захочет использовать свои рычаги воздействия, возможно, это будет продолжаться еще дольше.

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Теперь мы передаем слово моему ереванскому коллеге Юрию Манвеляну, который находится вблизи линии соприкосновения враждующих сторон.

– Юрий, Шаин высказал недоумение по поводу версии начала конфликта, и действительно, она звучит очень странно и неубедительно. Что говорят о том, как это начиналось, на армянской стороне?

Абсурд в том, что если это недоразумение, ни одна из сторон не берет на себя ответственность или желание заявить о том, что «мы в одностороннем порядке прекращаем огонь, и тот, кто будет продолжать стрелять, и будет виноват»

Юрий Манвелян: Армянская сторона утверждает, что этот изначальный инцидент произошел из-за того, что азербайджанские военнослужащие нарушили какую-то условную или неусловную линию. Шаин тоже сказал, что там на самом деле есть места, в которых непонятно, где эта самая линия находится. Еще говорят, что это какое-то недоразумение или на посту была пересмешника. Но абсурд в том, что если это недоразумение, ни одна из сторон не берет на себя ответственность или желание заявить о том, что «мы в одностороннем порядке прекращаем огонь, и тот, кто будет продолжать стрелять, и будет виноват». А так мы будем продолжать гадать, кому это выгодно или из-за внутриполитических каких-то моментов.

Для журналистов сейчас не очень хорошие времена для работы. Минимум информации, и многие почему-то вдруг проявляют непонятную лояльность к силовым ведомствам, тоже не отличающимся добросовестностью в плане информации, и журналисты в унисон с армейскими пиарщиками говорят о том, что «нужно использовать только информацию официальную, и нашей стороны». Т.е. журналисты сразу выбирают сторону, и поэтому трудно ориентироваться, потому что они транслируют какие-то версии, которые нужно принимать: если это армянский журналист – за проармянскую, если это азербайджанский – за проазербайджанскую. А настроения среди мирных жителей не отвечают этим представлениям.

– Вы общались с людьми в прифронтовых районах? Ведь, как я понимаю, это места, где когда-то люди жили по-соседски…

Люди, которые здесь живут, очень часто не разделяют этого патриотического пафоса, который есть в столицах

Юрий Манвелян: Да, единственным и более спокойным источником информации являются люди, которые здесь живут, и они очень часто не разделяют этого патриотического пафоса, который есть в столицах – и в журналистской среде, и в социальных сетях, среди каких-то общественных, политических деятелей. Здесь им приходится пока свыкаться с тем, что граница закрыта, но когда-то это должно закончиться.

Я хотел бы поговорить о том, что сейчас как бы из Карабаха реакция есть. Обычно бывает наоборот, когда эскалация в Карабахе, вдруг Армения…

– Обе стороны, при всей решительность, будто все же сходятся в том, что конфликт возник будто на пустом месте, из-за, как сказал Шаин, бесхозного поста. И тем не менее, Шаин допускает, что мы, возможно, стоим на пороге эскалации. Вы согласны с этим, или это все довольно быстро кончится?

Юрий Манвелян: Я не хочу быть с этим согласен, но если все пойдет по логике соревнований, т.е. начнут считать регалии, начнут думать, как теперь отвечать, «зуб за зуб», кто какого там старшего офицера подловит или убьет, – в общем, если не начнутся эти соревнования цифр, если все не перейдет окончательно в этот цинизм… Я думаю, что не перейдет, потому что люди не хотят умирать, эта ненормальная ситуация должна закончиться. Я думаю, что скоро.