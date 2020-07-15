«Грузинская мечта» штабных традиций не меняет

Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назначен главой ее избирательного штаба. Политсовет партии единогласно поддержал его кандидатуру. В оппозиции этот шаг расценили как подготовку к агрессивной предвыборной кампании.

В правящей партии избрание Ираклия Кобахидзе на пост главы предвыборного штаба называют естественным, а его кандидатуру – лучшей. Исполнительный секретарь партии власти уже не раз пробовал себя в этом амплуа – в 2017 году на выборах в органы местного самоуправления и на президентских выборах в 2018-м. Нежелание отступать от традиции грузинским СМИ попыталась объяснить глава парламентского комитета по правам человека Софо Киладзе:

«Господин Ираклий Кобахидзе – один из выдающихся представителей «Грузинской мечты». Он включен в партийную деятельность уже несколько лет. И он хорошо справляется с возложенными на него обязанностями. Поэтому не стоит удивляться тому, что на эту позицию был выбран именно господин Кобахидзе. Это очень ответственное дело, которое ему доверила партия. Ничего удивительного в этом нет».

Не удивило решение политсовета партии и политолога Торнике Шарашенидзе. Кобахидзе известен своей резкой критикой в адрес оппозиции, и в данном случае его назначение может носить провокационный характер, что на руку правящей партии, считает эксперт:

«Во-первых, Кобахидзе давно считается в «Мечте» главным специалистом по выборам. Во-вторых, он многих раздражает, в том числе и оппозицию. Иногда некоторые даже впадают в серьезную истерику из-за него, так что, наверное, решение правильное. Тем более что «Мечта» не ощущает избытка ценных кадров».

Впрочем, в части оппозиции, напротив, считают решение властей выгодным для себя. Ведь имя Кобахидзе напрямую связано с событиями «Гавриловской ночи», ставших поводом для критики «Грузинской мечты» со стороны грузинского общества и Запада. На следующий день после этих происшествий Кобахидзе, будучи спикером парламента, подал в отставку, напоминает член «Нацдвижения» Саломе Самадашвили:

«Роль Ираклия Кобахидзе в тех событиях фундаментально важна. Я напомню, что протест начался именно с требования его отставки. На что он ответил цинично, тоном, которым обычно разговаривает с общественностью. Поэтому его назначение на пост главы избирательного штаба – еще одно подтверждение того, что необходимо как можно скорее покончить с режимом Бидзины Иванишвили. В этом смысле его назначение (Ираклия Кобахидзе) – лишь помощь обществу и оппозиции».

Однако репутация Кобахидзе вряд ли сможет существенно повлиять на мнение избирателя, считает политолог Рамаз Сакварелидзе:

«(Назначение главы избирательного штаба) – это дело семейное, на электорат в большинстве случаев руководитель штаба и не выходит. В его функции входит внутренняя организация процесса. Но с учетом темы Гаврилова… наверное, стоило поставить вопрос еще раньше и по-другому: следовало ли вообще его оставлять на посту исполнительного секретаря партии? А раз оставили, его назначение логически вытекает из этого».

Между тем это решение партии власти можно считать своеобразным намеком на подготовку к «агрессивной» предвыборной кампании, уверены эксперты. Так думает и депутат от «Европейской Грузии» Серги Капанадзе:

«Выбор Иванишвили точно говорит о том, какая предвыборная кампания нас ждет – такая же, как и в предыдущие годы, когда господин Кобахидзе также был активно включен в работу штаба. Это будет агрессивная кампания, кампания фейк-новостей, кампания по поливанию грязью с использованием языка ненависти, черная кампания».

Сам Кобахидзе, как и некоторые его однопартийцы, сегодня заявил, что желает провести предстоящие выборы в мирной среде:

«Мы уверены, что предстоящие выборы закончатся убедительной победой «Грузинской мечты». Наша кампания будет принципиально позитивной и рассчитанной на будущее».

В этом будущем, в частности, как сказал исполнительный секретарь партии, парламент 10-го созыва возглавит действующий председатель Арчил Талаквадзе, а также сообщил, что имена мажоритарных кандидатов «Грузинская мечта» назовет в ближайшее время.