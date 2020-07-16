В Баку заявили о возможности ракетного удара по Армянской АЭС

Азербайджан может нанести с высокой точностью ракетный удар по Мецаморской АЭС в Армении – в случае, если Ереван решит нанести удары по стратегическим объектам Азербайджана, в том числе Мингечевирскому водохранилищу. Об этом заявил глава пресс-службы азербайджанского Минобороны, полковник Вагиф Даргяхлы.

«Рельеф местности, на которой расположено Мингечевирское водохранилище, укрепительные работы, проведенные на этом сооружении, а также современные средства ПВО, имеющиеся в распоряжении наших войск ПВО, не дают возможности ударить по этому стратегическому объекту. В то же время, армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей Армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией», – сказал Даргяхлы.

Столкновения на армяно-азербайджанской границе возобновились сегодня утром. Каждая из сторон обвиняет другую в атаках на свои позиции и обстрелах населенных пунктов.

Минобороны Армении заявило, что армянские подразделения заметили передвижение противника в четвертом часу утра и смогли пресечь попытку диверсионного проникновения. «После ожесточенных боёв противник, понеся потери, был отброшен», – утверждают в Ереване. Там отметили, что огонь из миномётов и гаубиц вёлся по приграничным сёлам Айгепар и Мовсес. По словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, с армянской стороны потерь нет.

В свою очередь Минобороны Азербайджана заявляет, что в утренние часы 16 июля армянские военные вновь попытались атаковать подразделения азербайджанской армии в направлении Товузского района госграницы. Утверждается, что Армения обстреляла из крупнокалиберного оружия и минометов села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли. Среди гражданского населения пострадавших нет, есть ли раненые среди военных – не уточняется.