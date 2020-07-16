Обзор абхазской прессы

Бывший вице-премьер Шамиль Адзынба выступает против добычи нефти в Абхазии. Об этом он заявил в интервью «Нужной газете». «Считаю это большим злом для нашей страны – это не нужно делать, это опасно. Более того, находясь в правительстве, я голосовал против продления лицензии на добычу нефти. Это моя принципиальная позиция, потому что все проекты, которые реализуются в нашей стране – экономические, политические, – должны рассматриваться через призму экологии, и если это происходит не так, то я – против. Пусть это будет даже очень выгодно экономически, но экология пострадает, лучше этим проектом не заниматься… Я считаю это попыткой небольшой группы людей получить «халявные» деньги и завладеть богатством, принадлежащим народу».

Он напомнил, что в Абхазии сейсмоопасная зона – ежегодно происходит несколько тысяч мелких землетрясений. «Если нефтяная компания British Petroleum справилась с аварией на нефтяной платформе в Мексиканском заливе, потратив миллиарды долларов, то «Апсны Ойл» никаких гарантий по экологической безопасности не дает и не может дать по определению, так как у нее отрицательный баланс. Во-вторых: почему нефть должны добывать какие-то частные компании, когда есть государство? Какой интерес у нашего государства и нашего народа? Всем известно, что договором и иными документами такие интересы не предусмотрены», – напомнил он.

Шамиль Адзынба подчеркнул, что право принимать решение принадлежит не чиновникам, а истинному хозяину всех природных богатств – народу, как это прописано в Конституции Абхазии. То есть этот вопрос можно решить только путем референдума.

«Очередная пикировка власти и оппозиции на сей раз на тему легализации грузов, проходящих через грузино-абхазскую границу (первые выступают «за», вторые, естественно, «против») в очередной раз показала, что искать в Абхазии внутриполитический консенсус по какой-либо злободневной проблеме практически бессмысленно, если речь, конечно, не касается прямого изменения статуса независимого государства», – пишет главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг.

По его словам, сам предмет спора – и тут не важно, речь идет о режиме работы таможни на границе с Грузией, снятия запрета на добычу нефти или, к примеру, отмены ввозного НДС, – по своей сути вторичен. Первичен в любых обстоятельствах лишь один аспект – борьба за власть.

Около трех лет назад благотворительному фонд защиты животных Абхазии «Надежда» был выделен участок земли в селе Дзигута Сухумского района для организации реабилитационного центра для бродячих животных. Но все эти годы из-за отсутствия средств никаких работ не велось, пишет «Абхазия-Информ». На днях силами сотрудников РУП «Водоканал» и РУП «Черноморэнерго» был проведен водопровод, установлены столбы, протянуто 550 метров электрического кабеля для освещения участка. В ближайшее время начнут заливать площадку под административное здание.

Представитель фонда Карина Колпакчян сказала: «Надеюсь, что после открытия реабилитационного центра станет чуть легче. Хочу подчеркнуть, что у нас будет именно реабилитационный центр, а не приют. В нем будут предусмотрены только передержка, вакцинирование и стерилизация».

Фонд защиты животных создан в 2015 году и существует исключительно на пожертвования волонтеров и людей, неравнодушных к бездомным животным.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия