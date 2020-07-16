Последние назначения в абхазском кабмине

Вчера президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о назначении министром иностранных дел республики Даура Кове, 1979 года рождения, начальником Государственной миграционной службы Рамина Габлая, 1968 года рождения, начальником Управления капитального строительства Тимура Агрба, 1989 года рождения.

И хотя три месяца, отпущенные по законодательству на формирование структур исполнительной власти в Абхазии, закончатся через неделю, уже сейчас можно подвести его основные итоги, так как все 14 министерских портфелей распределены. За почти полтора месяца, минувшие после того, как мы на «Эхе Кавказа» в последний раз обращались к этой теме, было назначено пять министров и ряд других важных должностных лиц. Но прежде, чем перейти к персоналиям, хочется остановиться на общем восприятии и различных критических подходах к процессу нынешнего формирования правительства.

Еще в самом его начале встретилось такое интернет-рассуждение, обращенное, похоже, прежде всего, к сторонникам действующей власти: «Сейчас уже пошла критика: этот такой, а это сякой… Друзья, куда спешим? Дайте президенту сформировать до конца новое правительство и всю государственную структуру. А потом успеете опять критиковать или аплодировать… Но одно знаю точно: все 50% избирателей, поддержавших Аслана Георгиевича, невозможно трудоустроить в правительстве. Так что давайте успокоимся и дадим возможность начать работу людям».

К этому можно добавить то, что в нашем маленьком обществе, где, как говорится, все всех знают, кадровые решения и приводили, чаще всего, к расколам во властных командах. К примеру, продвигает по карьерной лестнице кого-то президент, а вице-президент его на дух не переносит…

И, естественно, людям свойственно смотреть на назначения сквозь призму собственных внутриполитических пристрастий. «На манеже – все те же!» – хлестко написал интернет-комментатор по поводу первых назначений, среди которых фигурировало и немало руководителей из предыдущей властной команды. А представитель противоположного лагеря увидела тот же самый процесс формирования правительства первых недель сквозь призму собственных политических пристрастий и возмутилась тем, что назначают на руководящие должности «своих», тех, кто помогал идти к власти. Ей возразили, что, во-первых, это явление, характерное для «всех времен и народов», во-вторых, почему-то она совершенно не возмущалась тем же явлением осенью 2014 года, когда властные структуры формировал пришедший к власти Рауль Хаджимба, а в-третьих, тогда, шесть лет назад, на своих постах остались только двое министров, которые воспринимались обществом как несменяемые, сейчас же должности сохранили более трети всех министров – как раз те, которые пользуются в обществе репутацией хороших профессионалов и организаторов.

Еще один автор раскритиковал в СМИ руководство страны за то, что оно не пришло во власть со своей новой командой, а достает карты из старых колод: то «хаджимбовской», то «анквабовской» поры правления третьего президента. Это вызвало недоумение у многих в обществе уже независимо от их политических пристрастий. Нельзя сравнивать «кадровые резервы» таких, скажем, стран, как Абхазия и Россия; много ли в Абхазии подготовленных кандидатов на руководящие посты в различных отраслях? И главное – если во главу угла поставить принцип обязательной замены руководителей на кого-то нового, не известного еще обществу, то принесет ли это пользу делу? Весьма сомнительно…

Любопытно, что после той публикации в СМИ появились именно такие назначения представителей «племени младого, незнакомого»: министрами образования и языковой политики, юстиции, культуры (хотя последнего в Абхазии, в общем-то, знали как политического активиста). Не исключено даже, что упомянутый автор посчитал, что тут возымела действие именно его критика. Но это вряд ли…

И теперь самое время перейти к конкретным назначениям, начиная с 4 июня.

19 июня на посту министра просвещения и языковой политики республики Адгура Какоба сменил Инал Габлия. В его опубликованной биографии сообщается, что Инал Соломонович родился 7 июля 1991 года в селе Тамыш Очамчырского района. В 2008 году окончил московскую среднюю школу № 1259. С 2008 по 2013 годы проходил обучение в национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» по специальности «регулирование внешнеэкономической деятельности». С 2012 по 2014 годы был тренером по курсу «Технологии лидерства» Федеральной сети образовательных центров РФ «Юниум». С 2016 года – инженер-экономист ООО «Строительная компания Мегаполис» в Москве. С 2018 года одновременно директор онлайн-школы абхазского языка «Алашарбага».

В тот же день первый вице-премьер правительства Беслан Джопуа был назначен министром сельского хозяйства республики. Таким образом, он тоже стал совмещать две должности, подобно тому, как изначально, с апреля, должности вице-премьеров совмещают с должностями министра финансов Владимир Делба и министр экономики Кристина Озган. Очевидно, такое кадровое решение можно назвать и ответом тем критикам нынешнего руководства, которые упрекают его в нежелании и неспособности оптимизировать штатное расписание. При этом так и не удержался на своем посту предыдущий министр сельского хозяйства Амиран Какалия, занимавший его с октября прошлого года.

5 июля министром культуры был назначен Гудиса Эдуардович Агрба. Он родился 12 июля 1984 года в городе Ткуарчале. В 2002 году окончил сухумскую среднюю школу № 14, в 2007-м – Абхазский госуниверситет по специальности «История и право». Работал в Центре стратегических исследований при президенте РА, в администрации президента РА, заместителем председателя госкомитета по делам молодежи и спорту. В 2015-2020 годах занимался предпринимательской деятельностью. Женат, отец двоих сыновей. Надо сказать, что интернет-комментаторы, посты которых довелось читать, не высказывая никаких претензий к нему, в то же время немало теплых и уважительных слов посвятили его предшественнице на должности министра культуры Эльвире Арсалия.

6 июля министром юстиции вместо Марины Пилия был назначен Анри Львович Барциц. Не надо путать с другим Анри Барцицем, Валиковичем, который немало лет работал судьей Верховного суда Абхазии. Что касается Анри Львовича, то он родился 6 ноября 1990 года в г. Гудауте. В 2007-2012 годах учился в Московском государственном юридическом университете, затем в его аспирантуре, преподавал в том же вузе, в 2017 году стал кандидатом юридических наук. Женат, отец двоих детей.

Трудно сказать, почему так затянулось решение вопроса с министром иностранных дел. Но в итоге назначенный вчера во время его командировки в Москву Даур Вадимович Кове стал пятым из тех, кто остался во главе ведомств, которыми руководили и при «прошлой власти» наряду с Тамазом Цахнакия, Дауром Курмазия, Львом Квициния и Русланом Аджба. Даур Кове родился в Сухуме. С 1995 по 2000 годы – референт, советник представительства Абхазии в Республике Башкортостан РФ. В 2000 году окончил Башкирский государственный университет по специальности «юриспруденция». В течение следующих девяти лет - полномочный представитель Абхазии в Башкортостане. Возглавлял международный отдел и был заместителем министра иностранных дел Абхазии, начальником аппарата кабинета министров, работал на других должностях. Внешнеполитическое ведомство республики возглавил в октябре 2016 года.

Кроме этого, немало внимания в обществе было уделено такому важному кадровому решению: 1 июля премьер-министр Александр Анкваб подписал распоряжение о назначении гендиректором Абхазской гостелерадиокомпании Ирины Шотовны Агрба. (Исполнявший эти обязанности в последние месяцы Отар Лакрба изначально знал, что он фигура временная.) Ирина Агрба немало лет работала преподавателем и деканом истфака АГУ, временами совмещая это с ведением циклов передач на государственном телевидении, в последние годы вела активную оппозиционную деятельность в качестве лидера общественной организации «Женщины в политике».

Некоторые комментаторы отметили, что коллектив АГТРК – большой и сложный, вот, мол, такая же волевая и политически активная (только из противоположного лагеря) женщина, как Эмма Ходжаа, не смогла им долго руководить. Другие в ответ на это выражают уверенность, что у Агрба это получится.

И сегодня во второй половине дня были опубликованы еще несколько распоряжений премьер-министра Александра Анкваба. В частности, согласно им, сохранили свои должности главный редактор государственной газеты на абхазском языке Энвер Владимирович Ажиба и директор государственного издательства Даур Капитонович Начкебиа.

А директором государственного информагентства «Апсныпресс» (теперь оно называется Республиканское государственное учреждение «Апсныпресс») вновь назначена Манана Михайловна Гургулия, возглавлявшая ГИА до осени 2014 года. Тогда в знак протеста против ее увольнения все творческие работники «Апсныпресс» тоже ушли с работы, что можно назвать беспрецедентным случаем в истории абхазской журналистики. Часть их во главе с Гургулия работали затем все эти годы в созданном позднее частном агентстве «Абхазия-Информ».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия