За сутки в Армении выявлено 442 новых случая коронавируса, скончались 13 человек

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 442, в общем составив 34001.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 17 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 561 и сейчас составляет 22492.

За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 13 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 620.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 197 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10692, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 143114 (1704 за последние сутки).