Владимир Путин объявил внезапную проверку войск

Условия для восстановления авиасообщения с Грузией, среди которых прекращение русофобской кампании и отсутствие каких-либо угроз для туристов из РФ, пока не выполнены. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

По его словам, всем хорошо известно, почему летом прошлого года был введен запрет на авиасообщение с Грузией.

«Мера эта вынужденная, временная. Условия ее отмены хорошо известны: стабилизация ситуации в этой стране, прекращение русофобской кампании, исчезновение каких-либо угроз для российских туристов. Пока эти условия не выполнены. Как только эти условия будут соблюдены, Россия не замедлит восстановить воздушное сообщение», – отметил дипломат.

Кроме того, приближающиеся парламентские выборы в Грузии накладывают отпечаток на внутреннюю ситуацию с точки зрения ее безопасности, уверен Руденко.

«К сожалению, определенные силы в Грузии не заинтересованы в улучшении отношений с Россией и прибегают к антироссийской риторике. К сожалению, это не дает оснований говорить о том, что в таких условиях безопасность наших туристов будет обеспечена. Поэтому я призвал бы российских граждан пока не торопиться покупать путевки в Грузию», – указал замминистра.

«Мы ждем, что Тбилиси сделает соотвествующие выводы из прошлогодней истории и в дальнейшем будет выстраивать отношения с Москвой более прагматично, не взирая на собственные политические процессы. Мы готовы развивать отношения с Грузией на взаимовыгодной партнерской основе. И заинтересованы в том, чтобы наши отношения вышли из тупика, в котором они оказались не по нашей воле», – подчеркнул Руденко.