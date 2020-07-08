Москва и Сухуми проводят совместные военные учения

В центре Москвы возле здания главного управления ФСБ на улице Большая Лубянка началась серия одиночных пикетов в поддержку бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, задержанного по подозрению в государственной измене.

Как сообщила в твиттере журналистка Русской службы Би-би-си Олеся Герасименко, планируется, что акция будут идти весь день.

Вскоре после начала акции первая участница — специальный корреспондент "Коммерсанта" Елена Черненко была задержана, передаёт с места событий корреспондент Радио Свобода. Полиция объяснила это тем, что акция не разрешена "в связи с пандемией".

Позже была задержана журналистка издания "Проект" Ольга Чуракова и корреспонденты "Коммерсанта" Кира Дюрягина и Александр Черных. Кроме того, задержаны бывшие журналисты "Коммерсанта" и "Новой газеты" Анна Зиброва и Никита Гирин. Здание ФСБ отделили от

Иван Сафронов-младший был задержан оперативниками ФСБ утром 7 июля. В спецслужбе заявили, что журналист собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Журналист почти 15 лет писал о военно-промышленном комплексе и космической отрасли, а в мае перешёл на работу в Роскосмос, где стал работать советником главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Источник "Интерфакса" отмечает, что у Сафронова не было доступа к государственной тайне, а задержание может быть связано с его журналисткой работой. Об отсутствии допуска к закрытой информации у Сафронова сообщил так же глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

С утра обыск проходит у бывшей подруги Сафронова, главного редактора журнала "Холод" Таисии Бекбулатовой. Журналистка работала в "Коммерсанте" и "Медузе".

Сафронов был аккредитован в группе корреспондентов, освещающих работу Владимира Путина — так называемом кремлёвском пуле. Это, в частности, означает, что его регулярно проверяла Федеральная служба охраны. Задержание Сафронова прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что спецслужбы проинформировали Кремль, что задержание Сафронова не связано с его работой в медиа.

Адвокат Олег Елисеев, представляющий интересы Сафронова, не может попасть в здание Следственного управления ФСБ в Москве. Об этом в телеграме сообщил его коллега Сергей Бадамшин. Ему говорят, что журналиста туда не доставляли.