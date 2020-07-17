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Администрация Трампа может запретить въезд в США всем коммунистам из Китая
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запретить въезд в страну всем членам компартии Китая и членам их семей. Об этом сообщают газета The New York Times и агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с темой. В случае принятия закона невъездными в США станут не меньше 150 миллионов жителей Китая.
Высокопоставленные чиновники обсуждают черновик президентского указа, который пока ещё не был показан самому Трампу, утверждает анонимный источник Reuters. Он отмечает, что документ находится в ранней стадии готовности. Возможный отказ в визах десяткам миллионов жителей Китая может быть одним из самых жёстких действий Вашингтона в противостоянии с Пекином, отмечает агентство.
В начале 2018 года между США и Китаем началась торговая война. Тогда президент Трамп увеличил пошлины на ряд китайских товаров. Вашингтон заявил, что Пекин подрывает позиции американских производителей. Позднее США обвинили Китай в краже технологий. Китайские власти ответили зеркально. Стороны сообщили об урегулировании конфликта, но окончательное решение вопроса было остановлено пандемией коронавируса.
Белый дом подозревает Китай в сокрытии реальной информации о начальной стадии эпидемии, что могло привести к глобальной пандемии. Одновременно Вашингтон обвиняет Пекин в подавлении гражданских свобод в Гонконге.
Китайская компартия – крупнейшая в мире по численности, в ней состоят около 92 миллионов человек. В её уставе написано, что в своей работе она руководствуется марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина и идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи.
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, комментируя возможные меры Белого дома, заявила, что если информация правдива, то такие действия со стороны США были бы "жалкими". Госсекретарь США Майк Помпео и пресс-секретарь Белого дома не стали подтверждать или опровергать подготовку запрета.
Другие новости дня
ЕСПЧ присудил более 50 тысяч евро азербайджанским правозащитникам Лейле и Арифу Юнус
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что правительство Азербайджана обязано выплатить правозащитникам Лейле и Арифу Юнус денежную компенсацию – по 20 тысяч евро, а также 11 438 евро на судебные расходы, сообщает агентство "Туран".
Заявители сочли, что причиной преследования была их активная гражданская позиция и критика правительства.
Страсбургский суд признал нарушение прав супругов Юнус на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство и эффективные средства юридической защиты, а также права на уважение семейной жизни, права собственности и свободу передвижения.
Приговор супругам Юнус был вынесен в августе 2015 года. Лейла Юнус получила 8,5 лет тюремного заключения, а ее муж, историк Ариф Юнус – 7,5 лет с конфискацией имущества. Супруги обвинялись в экономических преступлениях, но против них также были выдвинуты обвинения в измене родине, по которым проводилось отдельное следствие. Сами они считали приговор политическим и объясняли, что их преследуют за оппозиционную деятельность.
Ариф Юнус был выпущен из тюрьмы 12 ноября 2015 года по гуманитарным причинам: состояние его здоровья после возбуждения дела резко ухудшилось. Однако правозащитник отказался выходить из суда, заявив, что выйдет только вместе с супругой Лейлой, чье состояние здоровья также вызывало серьезные опасения.
Приговор был назван "пародией на правосудие" международными правозащитными организациями.
Выйдя из тюрьмы, Лейла Юнус прокомментировала решение о своем освобождении строчками русского поэта Федора Тютчева:
Сейчас директор Института мира и демократии Лейла Юнус и директор одного из департаментов этого НПО Ариф Юнус проживают в политэмиграции в Нидерландах.
Алексею Навальному назначена подписка о невыезде
Следователь назначил подписку о невыезде политику Алексею Навальному по уголовном делу о клевете из-за высказывания про людей, снявшихся в рекламном ролике за поправки в Конституцию. Об этом в своём твиттере сообщил сам Навальный.
Дело против Навального было возбуждено в середине июня. Его подозревают в клевете против ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко, снявшегося в рекламе голосования поправок к Конституции.
Агитационный ролик о голосовании по поправкам к Конституции появился на телеканале RT 2 июня. В нём вместе с космонавтом Олегом Кононенко, дизайнером Артемием Лебедевым, хоккеистом Вячеславом Фетисовым и актёрами Василием Лановым, Иваном Охлобыстиным и Ириной Купченко и другими известными людьми принял участие ветеран Второй мировой войны Игнат Артеменко.
В своих соцсетях Навальный заявил, что люди, снявшиеся в ролике, — “позор страны” и “предатели”. В тот же день член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло опубликовал на своей странице в фейсбуке жалобу в Следственный комитет и прокуратуру Москвы с просьбой проверить высказывание Навального.
Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело. В пресс-релизе ведомства говорится, что Артеменко считает, что комментарии Навального “опорочили его честь и достоинство, повлекли ухудшение состояния здоровья”. По предъявленной статье оппозиционному политику грозит штраф и обязательные работы на срок до двухсот сорока часов.
МИД РФ: условия для восстановления авиасообщения с Грузией пока не выполнены
Условия для восстановления авиасообщения с Грузией, среди которых прекращение русофобской кампании и отсутствие каких-либо угроз для туристов из РФ, пока не выполнены. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
По его словам, всем хорошо известно, почему летом прошлого года был введен запрет на авиасообщение с Грузией.
«Мера эта вынужденная, временная. Условия ее отмены хорошо известны: стабилизация ситуации в этой стране, прекращение русофобской кампании, исчезновение каких-либо угроз для российских туристов. Пока эти условия не выполнены. Как только эти условия будут соблюдены, Россия не замедлит восстановить воздушное сообщение», – отметил дипломат.
Кроме того, приближающиеся парламентские выборы в Грузии накладывают отпечаток на внутреннюю ситуацию с точки зрения ее безопасности, уверен Руденко.
«К сожалению, определенные силы в Грузии не заинтересованы в улучшении отношений с Россией и прибегают к антироссийской риторике. К сожалению, это не дает оснований говорить о том, что в таких условиях безопасность наших туристов будет обеспечена. Поэтому я призвал бы российских граждан пока не торопиться покупать путевки в Грузию», – указал замминистра.
«Мы ждем, что Тбилиси сделает соотвествующие выводы из прошлогодней истории и в дальнейшем будет выстраивать отношения с Москвой более прагматично, не взирая на собственные политические процессы. Мы готовы развивать отношения с Грузией на взаимовыгодной партнерской основе. И заинтересованы в том, чтобы наши отношения вышли из тупика, в котором они оказались не по нашей воле», – подчеркнул Руденко.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля прошлого года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
Официальные данные: в России более 12 тысяч смертей от COVID-19
Число людей, скончавшихся от коронавирусной инфекции в России, по данным оперативного штаба, превысило 12 тысяч.
За последние сутки зафиксировано 186 смертей, из них в Москве - 13, в Санкт-Петербурге - 30.
Статистика оперштаба не соответствует сведениям Росстата, которые публикуются впоследствии, и подвергается сомнению демографами. По их оценке, речь может идти о летальности примерно в три раза большей, чем считает оперативный штаб.
Новых инфицированных коронавирусом за сутки выявлено 6406. Этот показатель практически стабилен на протяжении последних нескольких недель. На второе место после Москвы по числу новых случаев вышла Свердловская область.
Выздоровевшими за сутки признаны более 7 тысяч человек.
За всё время эпидемии в России выявили более 750 тысяч инфицированных.
Всего в мире число выявленных инфицированных приближается к 14 миллионам человек, умерших - к 600 тысячам. Больше всего жертв - в США, Бразилии и Великобритании.
Алиев: «Наши отношения с соседними государствами носят стратегический характер»
Наши отношения с соседними государствами носят стратегический характер. Как передает Trend, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Джейхуна Байрамова в связи с назначением его министром иностранных дел.
«Мы живем в одном регионе, являемся соседями, и это соседство будет вечным. В то же время азербайджанцы, проживающие в соседних странах, конечно, занимают особое место в этих отношениях, и их спокойная жизнь для нас, естественно, очень важна. С этой точки зрения отношения с соседними странами также представляют особое значение. Эти отношения можно высоко оценить во всех сферах – политической, экономической, энергетической, транспортной, культурной. Могу сказать, что наши отношения с соседями носят образцовый характер, так как происходящие в мире процессы показывают, что порой отношения между соседями бывают проблемными», – сказал Алиев.
Глава государства подчеркнул, что с соседними странами также осуществляется деятельность в формате трехстороннего сотрудничества.
«Должен сказать, что инициаторами трехстороннего формата тоже были мы. Сегодня со всеми соседями осуществляется формат трехстороннего сотрудничества в различных конфигурациях, что, с одной стороны, оказывает позитивное влияние на региональную безопасность, а с другой, - создает благоприятную почву для реализации экономических, энергетических, транспортных проектов. Поэтому отношения с соседними странами и впредь будут оставаться приоритетом в деятельности министерства иностранных дел», - добавил президент.
- Речь идёт о формате Азербайджан-Грузия-Турция. Стороны проводят регулярные встречи, в том числе на уровне министров иностранных дел и обороны.
- Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. По информации Баку, в результате военных действий погибли 12 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Полад Хашимов. Армения заявила о четырёх погибших и десяти раненых со своей стороны.
- Президент Азербайджана поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за твердую позицию Турции и поддержку Азербайджана в вопросе приграничного конфликта с Арменией.
- Ситуация на армяно-азербайджанской границе активно отслеживается, заявил журналистам глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Он призвал призвал стороны немедленно прекратить конфликт.
Владимир Путин объявил внезапную проверку войск
В России по решению президента Владимира Путина объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты, сообщает Минобороны РФ.
«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов», – говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка войск ЮВО и ЗВО проводится для оценки способности ВС РФ обеспечить безопасность на юго-западе и подготовки к учению «Кавказ-2020».
В проверке задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 тыс. 755 человек, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
За сутки в Армении выявлено 442 новых случая коронавируса, скончались 13 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 442, в общем составив 34001.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 17 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 561 и сейчас составляет 22492.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 13 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 620.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 197 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10692, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 143114 (1704 за последние сутки).
В Грузию из Афганистана доставлены еще 10 миротворцев с коронавирусом
Коронавирус подтвержден еще у десяти грузинских военных, принимавших участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии.
В целом в Афганистане коронавирус выявили у 38 грузинских миротворцев. По решению командования НАТО, их возвращение на родину произошло в два этапа, – пишет «Новости-Грузия».
10 июля на лечение в Грузию доставили 28 военных, а сегодня – десять. В обоих случаях спецрейсы выполнялись самолетом ВВС Германии.
Из 28 военных, вернувшихся в Грузию неделю назад, восемь уже выздоровели и покинули медицинское учреждение. Таким образом, в настоящее время в Военном госпитале Гори остаются 30 солдат, доставленных из Афганистана.
«Их состояние удовлетворительное. Заболевание протекает без осложнений и жалоб», – сообщили в Минобороны.
Как отмечается, источник инфицирования всех грузинских миротворцев «связан с местным афганским персоналом».
«К этому времени соответствующие исследования не подтвердили COVID-19 у других грузинских военнослужащих в Афганистане», – добавили в ведомстве.
- По данным правительственного портала StopCov, в Грузии число подтверждённых случаев коронавируса достигло 1010. Еще 41 гражданин Грузии с COVID-19 доставлен на лечение из-за границы. 885 пациентов уже выздоровели, 15 скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
В Южной Осетии выявили два новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Южной Осетии вновь выявлено два новых случаев заражения коронавирусом, – сообщила агентству «Рес» заместитель главы Югоосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
«В стационаре на сегодняшний день находятся четыре пациента, их них два новых с лабораторно подтвержденным диагнозом - это гражданин, прибывший по линии МИД и проходивший карантин, а также медсестра из «красной зоны», – уточнила Гаглоева.
За сутки в Южной Осетии провели 32 теста, всего – 3064. Под медицинским наблюдением находятся 145 человек. Всего выявлено 89 инфицированных коронавирусом, 85 человек уже выздоровели.
Ранее югоосетинские власти продлили запрет на пересечение де-факто границы с Россией до 31 июля. При этом сняты ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, открыты общественные места, возобновили работу детские сады.
Edison Research: «Грузинская мечта» – 39%, «Национальное движение» – 16%
Грузинская телекомпания Formula опубликовала результаты социалогического исследования, проведенного компанией Edison Research. Социологи спросили избирателей – «За кого бы вы проголосовали на парламентских выборах, если бы они прошли сегодня?». В рейтинге лидирует правящая партия страны.
- «Грузинская мечта»: – 39%
- Не определились с выбором – 20%
- «Единое национальное движение» – «Объединенная оппозиция» – 16%
- «Европейская Грузия» – «Свободные демократы» – 5%
- Лейбористская партия – 3%
- «Лело» – 3%
- «За новую Грузию» (Георгий Вашадзе) – 3%
- «Альянс патриотов» – 3%
- «Гирчи» – 2%
- Партия «Граждане» (Алеко Элисашвили)– 2%
- «Демократическое движение – Единая Грузия» (Нино Бурджанадзе) – 1%
- «Победившая Грузия» (Ираклий Окруашвили) – 1%
- «За справедливость» (Эка Беселия) – 1%
- «Свободная Грузия» (Каха Кукава) – 1%
Исследование проводилось с 23 июня по 13 июля. В общей сложности в масштабах всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) были опрошены 2000 человек. В исследовании приняли участие граждане, обладающие правом голоса. Допускаемая погрешность составляет +/-2,1%.
- Парламентские выборы 2020 года пройдут по смешанной системе (120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной) с 1%-ным избирательным барьером. Кроме того, в случае если та или иная партия получит менее 40.54% поддержки, она не сможет самостоятельно сформировать правительство.
Twitter заблокировал аккаунты с попыткой смены пароля за 30 дней
Социальная сеть Twitter заблокировала все аккаунты, к которым пытались поменять пароли за последние 30 дней. Восстановить доступ к ним компания обещала, только когда убедится, что "сможет сделать это безопасно". Об этом сообщила техподдержка Twitter. Сколько аккаунтов подверглись блокировке, не уточняется.
15 июля хакеры взломали около 130 твиттер-аккаунтов, в том числе основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Tesla и основателя SpaceX Илона Маска, рэпера Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы, политиков Джо Байдена и Майкла Блумберга, основателя Amazon Джефа Безоса. Атаке также подверглись официальные аккаунты компаний Apple и Uber и криптовалютных бирж и изданий.
В аккаунтах появились одинаковые твиты с призывом присылать им биткоины с обещанием вернуть криптовалюту назад в двойном размере.
Журнал Motherboard со ссылкой на источники сообщил, что аккаунты были взломаны при участии одного из сотрудников социальной сети.
В Twitter заявили об отсутствии свидетельств того, что хакеры получили доступ к паролям пользователей.
К расследованию хакерской атаки подключилось ФБР.
Европейский суд отменил программу по защите данных между ЕС и США
Европейский суд в Люксембурге отменил приоритетность действия так называемого «Щита конфиденциальности». Это программа защиты персональных данных из Евросоюза в США, внедренная Еврокомиссией.
Суд признал, что «Щит конфиденциальности» не обеспечивал европейские стандарты защиты данных при отправке Соединенным Штатам. Согласно договоренностям, от США требовалось соблюдать законодательство ЕС о защите частной жизни. Однако американская сторона не давала европейцам права обращаться с иском против властей США.
Решение суда стало ответом на иск австрийского юриста Макса Шремса к европейскому подразделению компании Facebook. Австриец опасался, что американские агентства безопасности будут все больше перехватывать информацию, поступающую извне.
Еврокомиссия заявила о проведении собственного расследования работы «Щита конфиденциальности», после чего система будет обновлена.
«Щит конфиденциальности» введен в действие в 2016 году. Через два года единые правила по защите данных начали действовать по всех странах Евросоюза. Положений программы придерживались более пяти тысяч американских компаний.
Шествие акции «Бессмертный полк» 26 июля не состоится
Организаторы акции «Бессмертный полк» отменили проведение шествия, запланированного на 26 июля. Причиной этого стала эпидемиологическая ситуация в регионах России. Об этом сообщает «Интерфакс».
Акция перенесена на неопределенную дату. Проведение шествия возможно только с использованием масок, перчаток и соблюдением социальной дистанции. По словам организаторов, это «противоречит духу «Бессмертного полка». Сопредседатель одноименного Общероссийского движения, народный артист СССР Василий Лановой сообщил, что акцию могут провести 2 или 3 сентября.
В этом году традиционный парад и шествие «Бессмертный полк» не состоялись в мае из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Изначально власти планировали масштабные торжества, на которые были приглашены лидеры мировых государств. В мае президент России Владимир Путин назначил празднование на 24 июня – день исторического парада на Красной площади в 1945 году. Этот день объявлен выходным. «Бессмертный полк» и Военно-морской парад Путин предложил провести 26 июля. Президент допустил, что шествие может быть перенесено еще на месяц из-за ситуации с коронавирусом.
Грузия остается в списке безопасных стран, обновленном Евросоюзом
Совет Евросоюза обновил список безопасных стран. Новый список включает 12 стран вместо 14-ти. В список безопасных стран больше не входят Сербия и Черногория.
В обновленном списке Совет Евросоюза рекомендует государствам-членам открыть свои границы с Алжиром, Австралией, Канадой, Грузией, Японией, Марокко, Новой Зеландией, Руандой, Южной Кореей, Таиландом, Тунисом и Уругваем.
В список безопасных стран входит и Китай, однако сообщение с Китаем возобновится только после того, как страна сама откроет свои границы для ЕС. Совет Евросоюза впервые рекомендовал открыть границы для государств-членов 30 июня. Грузия также была в официально утвержденном списке.
В то же время, 8 июля Грузия открыла свои границы для нескольких стран ЕС - это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Из-за протестов в Хабаровске местные власти хотят вернуть карантин
Правительство Хабаровского края заявило о возможном возвращении в регионе, в частности, в Хабаровске, жестких карантинных мер. Официальная причина, озвученная властями - прогнозируемая нехватка мест в больницах, где лечатся заразившиеся коронавирусом пациенты.
По данным правительства края, сейчас заняты около 90% коек при ежедневном приросте в сто пациентов. Хотя еще в среду на сайте стопкоронавирус.рф сообщалось, что в больницах региона заняты 65% мест для больных COVID-19.
«При росте заболеваемости может сложиться ситуация, что возможности стационаров окажутся исчерпаны, и людей придется развозить по другим районам», - указано в сообщении хабаровского правительства.
При этом зампред правительства по социальным вопросам Юрий Минаев обвинил в росте заболеваемости «горожан, которые не слушают призывы о необходимости соблюдения санитарных правил, не надевают маски в транспорте и проводят собрания на площадях и улицах, в которых участвуют по несколько тысяч человек».
Минаев сообщил, что в пятницу в правительстве края пройдет заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на котором будет рассматриваться вариант возвращения к более жестким карантинным ограничениям.
- С прошлой субботы в нескольких городах Хабаровского края проходят ежедневные митинги, шествия и пикеты в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в причастности к нескольким убийствам. Акции проходят почти круглосуточно, в одной из них - в Хабаровске - приняли участие по разным оценкам от 12 до 40 тысяч человек. Местные жители говорят о политической подоплеке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе «Единой России».
- Фургала задержали утром 9 июля и почти сразу отправили в Москву. Басманный суд российской столицы арестовал политика на два месяца. Губернатора обвиняют в организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийств еще двух бизнесменов – Евгении Зори и Олега Булатова – 15 лет назад. Следствие отмечает, что Фургал проверяется на причастность и к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области. Сам политик все обвинения отрицает.
С начала противоэпидемических мероприятий в Абхазии протестированы 2442 пациента
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 140 граждан самопровозглашенной республики Абхазия. Диагноз COVID-19 ни у кого из них не подтвержден, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Всего с начала противоэпидемических мероприятий на COVID-19 в Абхазии протестированы 2442 пациента по ПЦР-диагностике и 231 - на определение антител.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
В югоосетинском КГБ заявили, что задержанный ими гражданин Грузии искал летучих мышей
По информации КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия, задержанный в начале июля сотрудниками ведомства гражданин Грузии Хвича Мгебришвили искал т.н. коконы летучих мышей с целью их дальнейшей реализации по цене 5000 долларов за штуку.
«Касаясь причин своего перехода на территорию Южной Осетии, Мгебришвили Х.А. пояснил сотрудникам КГБ РЮО, что главным предметом его интереса в РЮО были колонии летучих мышей, расположенные в селах Арцеу и Гром Цхинвальского района», – сказано в сообщении КГБ.
В Цхинвали пояснили, что «обитающие в Южной Осетии летучие мыши – Остроухие ночницы, как и остальные представители отряда Рукокрылых, являются живородящими и не строят никаких гнезд, коконов и прочих укрытий».
«Вместе с тем, усиленный интерес к популяции югоосетинских летучих мышей, начиная с 2012 года, проявляет т.н. «Центр общественного здоровья им. Р.Лугара», – говорят в Цхинвали.
В югоосетинском КГБ сообщили и подробности проекта, начатого, по их информации, в 2018 году Агентством по уменьшению оборонной угрозы (DTRA) совместно с центром Лугара.
«Целями проекта являются: 1. Отлов и не смертельная выборка за 5-летний период (2018-2023 гг.) 5000 летучих мышей; 2. Сбор 20000 образцов (т. е. оральных, ректальных мазков и/или фекалий, а также крови) и проведение лабораторных исследований в Грузии и Иордании», – говорится в сообщении.
В Цхинвали напоминают, что обитающая на территории Южной Осетии летучая мышь Остроухая ночница (Myotis blythi) занесена в югоосетинскую «Красную книгу».
- Ранее представители КГБ провели в Знаурском районе «радиационную и химико-биологическую разведку маршрутов и зон нарушения госграницы». «С целью дальнейшего изучения в лабораторных условиях взяты образцы почвы, воды, воздуха, зеленого покрова, а также различных насекомых», – заявили в Цхинвали. О результатах исследований пока не сообщается.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
Залкалиани: Военные действия на армяно-азербайджанской границе должны прекратиться
Ситуация на армяно-азербайджанской границе активно отслеживается, заявил сегодня журналистам глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Он призвал стороны вернуться к ситуации, которая была до 14 июля, – пишет «Новости-Грузия».
«Я нахожусь в тесном контакте с моими коллегами-министрами. Я провел телефонные беседы с обоими министрами и выразил наше искреннее отношение и озабоченность в связи со сложившейся ситуацией. Они знают нашу позицию — мы не заинтересованы в дальнейшей эскалации ситуации, наоборот, сторонам необходимо вернуться к ситуации, существовавшей до 14 июля, то есть до начала военных действий», – отметил Залкалиани. Уже после этого заявления стало известно, что в Азербайджане сменился глава МИД страны.
Вместе с тем Залкалиани отметил, что конфликт вышел за пределы географии Нагорного Карабаха.
«Поэтому требуется еще больше осмотрительности и осторожности. Необходима более активная вовлеченность международного сообщества в этот процесс, прежде всего, активизация сопредседателей Минской группы ОБСЕ и запуск всех международных механизмов, которые являются основой и фундаментом для урегулирования этого конфликта», – сказал глава МИД Грузии.
Залкалиани призвал стороны немедленно прекратить конфликт и при помощи международных и механизмов осуществить деэскалацию конфликта для подписания мирного соглашения.
- Боестолкновения на границе между странами начались 12 июля. По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Полад Хашимов. Армения заявила о четырёх погибших и десяти раненых со своей стороны.
В Баку заявили о возможности ракетного удара по Армянской АЭС
Азербайджан может нанести с высокой точностью ракетный удар по Мецаморской АЭС в Армении – в случае, если Ереван решит нанести удары по стратегическим объектам Азербайджана, в том числе Мингечевирскому водохранилищу. Об этом заявил глава пресс-службы азербайджанского Минобороны, полковник Вагиф Даргяхлы.
«Рельеф местности, на которой расположено Мингечевирское водохранилище, укрепительные работы, проведенные на этом сооружении, а также современные средства ПВО, имеющиеся в распоряжении наших войск ПВО, не дают возможности ударить по этому стратегическому объекту. В то же время, армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей Армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией», – сказал Даргяхлы.
Столкновения на армяно-азербайджанской границе возобновились сегодня утром. Каждая из сторон обвиняет другую в атаках на свои позиции и обстрелах населенных пунктов.
Минобороны Армении заявило, что армянские подразделения заметили передвижение противника в четвертом часу утра и смогли пресечь попытку диверсионного проникновения. «После ожесточенных боёв противник, понеся потери, был отброшен», – утверждают в Ереване. Там отметили, что огонь из миномётов и гаубиц вёлся по приграничным сёлам Айгепар и Мовсес. По словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, с армянской стороны потерь нет.
В свою очередь Минобороны Азербайджана заявляет, что в утренние часы 16 июля армянские военные вновь попытались атаковать подразделения азербайджанской армии в направлении Товузского района госграницы. Утверждается, что Армения обстреляла из крупнокалиберного оружия и минометов села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли.
Минобороны Азербайджана сообщило, что сегодня погиб солдат-сверхсрочника. Среди гражданского населения пострадавших нет.
- Боестолкновения на границе между странами начались 12 июля. По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Полад Хашимов. Армения заявила о четырёх погибших и десяти раненых со своей стороны.
Президент Азербайджана отправил в отставку главу МИД страны
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня отправил в отставку министра иностранных дел страны Эльмара Мамедъярова. Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства, – сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Другим распоряжением главой МИД назначен Джейхун Байрамов. В связи с этим Байрамов освобожден от должности министра образования Азербайджана.
Мамедъяров возглавлял внешнеполитическое ведомство Азербайджана со 2 апреля 2004 года.
Накануне президент Ильхам Алиев подверг жесткой критике деятельность Мамедъярова на посту главы МИД. В частности, Алиев заявил, что 12 июля, когда ВС Армении начали обстрел азербайджанских позиций на границе, ему не удалось найти на рабочем месту главу МИД.
Кроме этого, Алиев подверг критике Мамедъярова за то, что в условиях военного конфликта с Арменией, обсуждал с главой МИД этой страны сотрудничество в вопросах борьбы с коронавирусом.
- Новый глава МИД Джейхун Азиз оглы Байрамов родился в 1973 году в Баку. Окончил Азербайджанский Государственный Экономический Университет по специальности "Экономист", Азербайджанский Университет по специальности "Юрист".
- В 1996-2000 гг. работал на различных должностях в Министерстве по налогам. В 2000-2002 был юристом компании Salans Hertzfeld & Heilbronn (Baku) Limited", в 2002-2013 гг. директором юридической компании "OMNI".
- В 2004-2012 гг. ежегодно включался в список ведущих юристов в сфере налогообложения и гражданского права в Азербайджане ведущими мировыми юридическими изданиями "Chambers Global", "IFLR1000" и "Legal500".
- С 30 мая 2013 года до 12 августа 2013 года работал в должности директора аппарата Министерства Образования, и в соответствии с распоряжением Ильхама Алиева от 12 августа 2013 года был назначен заместителем министра образования.
- С 23 апреля 2018 года - министр образования. Женат, имеет двух детей.
В Польше оппозиция выступает за отмену итогов выборов президента
Крупнейшая оппозиционная партия Польши "Гражданская платформа" официально потребует признать недействительными результаты прошедших в стране президентских выборов.
Оппозиция настаивает, что победивший на выборах действующий глава государства Анджей Дуда, который баллотировался от правящей консервативной партии "Право и справедливость", использовал административный ресурс.
"Голосование само по себе, возможно, прошло нормально. Но атмосфера кампании, то, что были задействованы общественные финансы и медиа, сделали игру неравной", - заявил лидер "Гражданской платформы" Борис Будка.
Жалобу планируют подать в четверг в Верховный суд, отмечает агентство DPA. "Если сейчас мы громко не заявим о нарушениях, наши следующие выборы будут нечестными в еще большей степени", - подчеркивает оппозиция.
Во втором туре выборов, прошедшем в воскресенье 12 июля, кандидат от "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский проиграл Анджею Дуде два процента. За действующего президента проголосовали 51,21% избирателей, за Тшасковского – 47,79%.
Оценку выборов, схожую с позицией "Гражданской платформы", ранее высказали наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Они заявили, что процесс был хорошо организован, несмотря на пробелы и недочеты по ряду важных аспектов. Общественный ТВ-вещатель использовался в качестве средства предвыборной агитации для действующего президента, а участие премьер-министра в кампании Дуды "размыло грань между государством и партией", заявили в ОБСЕ.
Явка на прошедших выборах составила 69 процентов и оказалась самой высокой в сравнении со всеми общенациональными голосованиями в Польше с момента завершения коммунистического правления в 1989 году.
Мэр Норильска заявил о занижении в разы статистики по COVID-19
Мэр Норильска Ринат Ахметчин заявил, что власти Красноярского края занижают данные о числе заболевших коронавирусной инфекцией в городе. По его мнению, информация отличается в несколько раз.
По данным Ахметчина, с конца марта в Норильске подтвердили 832 случая инфицирования коронавирусом, а Минздрав края заявил о 293 случаях заражения COVID-19 в городе. Мэр также заявил о пятикратном росте заболеваемости внебольничными пневмониям. При этом большинство пациентов, по его данным, не делали тесты на COVID-19 из-за загруженности медучреждений.
Ахметчин считает, что занижение настоящих цифр ведёт к неадекватной оценке масштабов распространения вируса. Он направил обращение губернатору и председателю Законодательного собрания края, пишет "Тайга.инфо".
Мэр опасается "катастрофического усугубления" ситуации после возвращения горожан из отпусков – до конца сентября в Норильск приедет до 50 тысяч человек.
"При этом в больницах не хватает медперсонала, пациенты в ожидании медпомощи вынуждены много часов проводить в коридорах медучреждений. Неоднократные просьбы к краевым властям и в профильные ведомства с просьбой оказать помощь в диагностике, оборудовании и обеспечении медикаментами оказались безрезультатными. Единственным результатом обращений стала проверка краевым минздравом, а также продление ограничительных мер до 09.08.2020 на территории всего Красноярского края с выводом: неправильно лечите", – пишет Ахметчин.
Мэр Норильска просит губернатора Красноярского края помочь городу – "дать указание профильному министерству принять неотложные меры по стабилизации ситуации на территории муниципального образования".
С видеообращением выступила местный депутат Наталья Плотникова, у которой от коронавирусной инфекции умер сын. Она также заявила о плачевном состоянии медицины в городе, отсутствии КТ и медикаментов в госпитале.
В Министерстве здравоохранения края по поводу ситуации в Норильске заявили, что мощностей для оказания медпомощи в Норильске достаточно (260 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией) и сейчас "отмечается снижение количества первичных пациентов с респираторными симптомами, повышенной температурой тела и иными признаками, не исключающими наличие COVID-19, а также внебольничными пневмониями". Из слов мэра в министерстве подтвердили только длительное ожидание приёма в медучреждениях Норильска.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на утро 16 июля Красноярский края занимал 11-е место в России по числу новых случаев COVID-19. За сутки там было выявлено 133 заболевших.
Мэр Батуми Лаша Комахидзе подал в отставку: «Я учёл позицию команды»
Мэр Батуми Лаша Комахидзе подал в отставку. Об этом он сообщил журналистам.
Ранее СМИ писали, что Комахидзе может покинуть пост из-за противостояния с главой правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. 13 июля Комахидзе ушел в отпуск, сегодня же подтвердил информацию об отставке.
«Я учёл позицию команды по этому вопросу. Другое решение нанесло бы ущерб городу, гражданам, важным проектам, которые осуществляются в Батуми», – заявил Комахидзе.
По информации СМИ, Комахидзе может оказаться в предвыборном списке правящей партии «Грузинская мечта».
«По этому вопросу консультации не завершены», – сказал Комахидзе и добавил, что у него есть «достойные предложения от государства» о продолжении деятельности.
Лаша Комахидзе был избран мэром Батуми в 2017 году.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 750 тысяч
В России за последние сутки выявили 6428 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее число инфицированных превысило 750 тысяч.
Больше всего заболевших в Москве – 531 человек за сутки. Это самый низкий суточный прирост с начала апреля. Последние 10 дней в городе ежедневно регистрировали от 600 пациентов с COVID-19. Всплеск заражений зарегистрирован в Свердловской области, где за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 349 жителей региона. Таким образом, область вышла на второе место в России по числу новых выявленных случаев.
За минувшие сутки умерли еще 167 пациентов с COVID-19. Общее число летальных исходов приближается к 12 тысячам.
Эта статистика не соответствует сведениям Росстата и подвергается сомнению демографами. По их оценке, речь может идти о смертности в три раза выше, чем считает оперативный штаб.
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