«Ложь и провокация» - Амиран Гамкрелидзе о поиске летучих мышей в Южной Осетии

В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне заявили, что задержанный ими гражданин Грузии искал летучих мышей для тбилисской лаборатории Лугара. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе говорит, что подобные заявления – ложь и провокация.

«У самой лаборатории Лугара есть группы, которые ходят и собирают образцы. Эта информация является обычной ложью, поставленной провокацией со стороны нашего недоброжелательного соседа. В лаборатории Лугара проводится много исследований на летучих мышах. Мы ищем в них бешенство, другие заболевания, в том числе и различного типа коронавирусы. Летучие мыши являются одними из переносчиков различных заболеваний, и проводится много исследований. Мы не говорим людям, чтобы они снабжали нас ими, есть специальные группы, наши зооэнтомологические группы, которые изучают и собирают эти образцы», – заявил Гамкрелидзе.

Сегодня же президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что работа Центра Лугара заслуживает высокой оценки. По ее словам, Грузии необходимо сохранить достигнутые результаты и избежать второй волны распространения вируса, – пишет Первый канал.

«Я хочу подчеркнуть работу Центра Лугара на всех этапах пандемии, он заслуживает высокой оценки. Мы готовы противостоять любой попытке дискредитировать этот институт. Мы должны сохранить результаты, и мы должны избежать второй волны и риска, чтобы больше не принимать жестких мер», – заявила Саломе Зурабишвили.

С деятельностью лаборатории сегодня ознакомилась посол США в Грузии Келли Дегнан. По информации посольства, дипломат поздравила выпускников стажировки WRAIR-SDSU - Натию Инадзе и Давида Хуцишвили - с успешным завершением их программы.

«Натия и Давид имели возможность работать в современной лаборатории, которая под руководством Национального центра по контролю заболеваний сыграла важную роль в борьбе Грузии с пандемией COVID-19», – говорится в сообщении посольства.