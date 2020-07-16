В югоосетинском КГБ заявили, что задержанный ими гражданин Грузии искал летучих мышей

По информации КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия, задержанный в начале июля сотрудниками ведомства гражданин Грузии Хвича Мгебришвили искал т.н. коконы летучих мышей с целью их дальнейшей реализации по цене 5000 долларов за штуку.

«Касаясь причин своего перехода на территорию Южной Осетии, Мгебришвили Х.А. пояснил сотрудникам КГБ РЮО, что главным предметом его интереса в РЮО были колонии летучих мышей, расположенные в селах Арцеу и Гром Цхинвальского района», – сказано в сообщении КГБ.

В Цхинвали пояснили, что «обитающие в Южной Осетии летучие мыши – Остроухие ночницы, как и остальные представители отряда Рукокрылых, являются живородящими и не строят никаких гнезд, коконов и прочих укрытий».

«Вместе с тем, усиленный интерес к популяции югоосетинских летучих мышей, начиная с 2012 года, проявляет т.н. «Центр общественного здоровья им. Р.Лугара», – говорят в Цхинвали.

В югоосетинском КГБ сообщили и подробности проекта, начатого, по их информации, в 2018 году Агентством по уменьшению оборонной угрозы (DTRA) совместно с центром Лугара.

«Целями проекта являются: 1. Отлов и не смертельная выборка за 5-летний период (2018-2023 гг.) 5000 летучих мышей; 2. Сбор 20000 образцов (т. е. оральных, ректальных мазков и/или фекалий, а также крови) и проведение лабораторных исследований в Грузии и Иордании», – говорится в сообщении.

В Цхинвали напоминают, что обитающая на территории Южной Осетии летучая мышь Остроухая ночница (Myotis blythi) занесена в югоосетинскую «Красную книгу».