КГБ против Бэтмена

Разоблачение югоосетинским КГБ «новых происков» известной лаборатории Лугара в Тбилиси назвали абсурдом. Утверждения задержанного цхинвальскими силовиками жителя одной из грузинских деревень, расположенного вдоль разделительной линии, о том, что он пересек административную границу в поисках колоний летучих мышей, за которых якобы должны щедро заплатить в лаборатории Лугара, в самой лаборатории назвали «постановочной провокацией».

«Это было бы смешно, если бы не было так грустно», – так в Тбилиси отреагировали на обвинения властей самопровозглашенной республики Южная Осетия в том, что пресловутая лаборатория Лугара платит большие деньги жителям сел, расположенных вдоль разделительной линии, чтобы они отлавливали летучих мышей на территории самопровозглашенной республики.

По словам главного грузинского инфекциониста Пааты Имнадзе, ему трудно серьезно комментировать подобные утверждения:

«Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Изучение летучих мышей действительно важно, история с COVID-19 тому подтверждение. Так что во всем мире все, кто может, изучают летучих мышей. Но иногда они утверждают настолько абсурдные вещи, что мне очень сложно серьезно это комментировать. Кстати, наши российские коллеги тоже исследуют летучих мышей. Может быть, они платят за них по пять тысяч долларов. Я не знаю. Мы не платим за летучих мышей. Мы после изучения их возвращаем в природу».

А вот глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе считает видео югоосетинского КГБ «постановочной провокацией». На кадрах, распространенных местным агентством «РЕС», задержанный 3 июля цхинвальскими силовиками за «незаконное пересечение границы» гражданин Грузии Хвича Мгебришвили рассказывает, что перешел на оккупированную территорию, чтобы найти колонии летучих мышей:

«Где живут летучие мыши, там есть такие коконы… В Адзистави есть старая церковь, про которую мне сказали, что там бывают летучие мыши. Они делают какие-то коконы. Как мне сказал один Заза, и многие в деревне говорили… Мне точно сказал один Заза, фамилию не помню… Живет рядом с Тбилиси, район не помню… Говорят, в Тбилиси за них платят 5000 долларов… 10 000 долларов за одну штуку».

В Цхинвали настаивают, что «усиленный интерес к популяции югоосетинских летучих мышей» еще с 2012 года проявляет именно лаборатория Лугара. По данным местного КГБ, в 2012, 2014 и 2018 годах сотрудники лаборатории в рамках проектов, финансируемых Агентством по уменьшению оборонной угрозы Министерства обороны США (DTRA) и американским Центром по контролю заболеваний (CDC), осуществляли систематический отлов рукокрылых в грузинском регионе Шида Картли, граничащем с Южной Осетией. В Цхинвали также озвучили стоимость американо-грузинского проекта, связанного с изучением летучих мышей. По данным местного КГБ, бюджет составляет 2,9 миллиона долларов.

Амиран Гамкрелидзе не отрицает, что в Центре контроля над заболеваниями действительно изучают, в том числе, летучих мышей. Но сбором образцов занимаются специальные группы ученых, а не жители деревень, расположенных вдоль линии оккупации:

«Эта информация – обычная ложь, постановочная провокация наших соседей-недоброжелателей. В лаборатории Лугара проводится множество исследований летучих мышей. Мы ищем у них бешенство, другие заболевания, в том числе коронавирусы других типов. Летучие мыши являются одними из переносчиков различных заболеваний. И в настоящее время проводится много исследований. Но мы не просим простых людей собирать их. У нас есть специальные группы зооэнтомологов, которые изучают и ищут такие образцы».

В Цхинвали в благие намерения грузинских и американских ученых не верят. Всем, кто попытается отлавливать на территории самопровозглашенной республики летучих мышей, подвид которых под названием остроухая ночница занесен в местную «Красную книгу», де-факто власти угрожают тюрьмой.

К слову, это не первые обвинения со стороны Цхинвали в адрес лаборатории Лугара. В июне сотрудники КГБ Южной Осетии провели радиационную и химико-биологическую разведку в местах «вторжения» в воздушное пространство региона грузинских беспилотников. Тогда ведомство отчиталось, что были отобраны «образцы почвы, воды, воздуха, зеленого покрова, а также различных насекомых с целью их дальнейшего изучения в лабораторных условиях». На предмет «использования тбилисским режимом против Южной Осетии форм и методов биотерроризма».