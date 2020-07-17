Грузинское эхо азербайджано-армянского конфликта

В Грузии обеспокоены последними событиями на армяно-азербайджанской границе. От места боестолкновений, вспыхнувших вдали от Нагорного Карабаха, до грузинской границы не больше часа езды на автомобиле.

До грузинской границы доносилось эхо тех выстрелов, рассказывает Ираклий Аладашвили, главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали». И неудивительно: от Товуза – места, где 12 июля на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боестолкновения, кратчайшее расстояние до грузинской границы – 40 километров, а до таможенного пункта «Садахло»-Красный мост – 55 километров.

Ираклий Аладашвили не думает, что боестолкновения примут масштабный характер, как это было, к примеру, в 2016 году. Но его настораживают заявления представителей конфликтующих сторон, которых ранее не замечалось:

«В Армении заявили, что нанесут удар по крупнейшему стратегическому объекту Азербайджана – Мингичаурскому водохранилищу. Там плотина, и вывод ее из строя ракетным ударом вызовет огромный природный катаклизм. В ответ азербайджанская сторона заявила, что нанесет удар по Мецаморской атомной электростанции в Армении. От которой, кстати, Тбилиси находится в 137 километрах. Конечно, до этого дело не дойдет».

Но, тем не менее, по словам Аладашвили, армяно-азербайджанский конфликт потенциально может выйти за рамки региональной безопасности.

Новое обострение отношений между Баку и Ереваном, вдали от уже существующего десятилетия конфликта в Нагорном Карабахе и очень близко к Тбилиси, бурно обсуждают в эти дни в грузинских СМИ и соцсетях. В ходе этих дискуссий слышны опасения, что выпущенные ракеты могут упасть на территории Грузии, что под угрозой могут оказаться международные нефтяные проекты. Рассматривается и вопрос, в какой нелегкой ситуации может оказаться Грузия, если Армения или Азербайджан по отдельности попросят поддержки.

Оппозиционное движение «Лело» даже призвало власти выступить в качестве медиатора между Баку и Ереваном.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что он постоянно ведет телефонные консультации с армянским и азербайджанским коллегами, сообщая им о своем беспокойстве и желании скорейшей деэскалации напряженности. Залкалиани также отметил необходимость возобновления встреч в рамках Минской группы ОБСЕ, работающей над мирным разрешением конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Президент Саломе Зурабишвили была одной из первых, кто специальным заявлением отреагировала на новые армяно-азербайджанские столкновения.

«Мир и безопасность нашего региона важны для будущего развития и процветания Грузии, а также наших дружественных и партнерских государств – Азербайджана и Армении. Президент надеется, что необходимые меры будут приняты своевременно и что дальнейшая эскалация ситуации будет предотвращена путем мирных переговоров», - говорится в заявлении президента Грузии от 13 июля.

Специалист по международным отношениям, профессор европейского университета Георгий Гобронидзе напоминает, какие мировые державы занимаются вплотную вопросом армяно-азербайджанского конфликта: Россия, США, Турция, в стороне может не остаться и Иран. К тому же есть специальная Минская группа ОБСЕ. В своем заявлении от 15 июля сопредседатели группы подчеркнули необходимость создания атмосферы, способствующей мирному процессу.

На этом фоне, как считает Георгий Гобронидзе, Грузия тоже смогла бы внести свою лепту в миротворческий процесс.

«Если посмотрим чисто с точки зрения неформальной дипломатии, на уровне правительственных, гражданских организаций, определенных международных активистов, можно сказать, что Тбилиси является очень хорошей платформой для армянской и азербайджанской сторон. У Грузии может быть потенциал для того, чтобы предложить Тбилиси в качестве платформы для мирных переговоров. В этом плане это сыграло бы позитивную роль в этом процессе. Появился бы региональный миротворческий формат, и главное – в интересах Тбилиси играть как можно более позитивную роль в том, чтобы в дальнейшем ситуация не обострялась».

Георгий Гобронидзе не забыл указать, что главное условие – это воля азербайджанской и армянской сторон встретиться друг с другом. Такое желание, как следует из заявления Минской группы, министры иностранных дел Армении и Азербайджана уже выразили. Но дата их встречи остается неизвестной.