Ломджария: Составная часть обязанности публичного лица - проявлять терпение

По заявлению Народного защитника Грузии Нино Ломджария, если в отношении президента Грузии будет осуществлена дискриминация по гендерному признаку, на это аппарат омбудсмена обязательно отреагирует. Таким образом Ломджария отреагировала на заявление администрации президента.

По словам Ломджария, критика со стороны общества для должностного лица является неотъемлемой частью обязанности проявлять терпение.

«Если Саломе Зурабишвили, как президент или верховный главнокомандующий, будет подвержена дискриминации по гендерному признаку, или в отношении нее будут сделаны заявления, таящие в себе поощрение дискриминации по гендерному или другому признаку, Народный защитник обязательно отреагирует, так же, как мы реагировали на заявления, сделанные, в том числе, в отношении действующих должностных лиц.

Что касается того, что вообще должностные лица зачастую подвержены в этой стране очень жесткой критике, агрессивным заявлениям и т.д., то это часть наших обязательств. Мы обязаны проявлять терпение и, соответственно, я думаю, что, может, ей и неприятна та или иная критика, однако это составная часть обязанности публичного лица - проявлять терпение», - заявила Ломджария.

На вопрос, прослеживаются ли признаки буллинга в отношении президента со стороны общества, Ломджария заявляет, что мандат Народного защитника не предполагает оценку этого.