Администрация президента Грузии сделала выговор Народному защитнику

Администрация президента Грузии Саломе Зурабишвили упрекнула Народного защитника Нино Ломджария в неконструктивной критике, заявив, что омбудсмен никогда не реагирует на оскорбительные заявления в адрес главы государства.

На этой неделе Ломджария обвинила Зурабишвили в «романтизации насилия». Омбудсмен подвергла президента критике из-за комментария по делу о гибели 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Зурабишвили начала развивать мысль о достоинстве и недопустимости уличных разборок с многозначной фразы: «Я понимаю мужество один на один».

«Народный защитник никогда не реагирует на оскорбительные заявления, сделанные против президента, тогда как нападки на других женщин-политиков и на нее саму она не оставляет без ответа. Очень жаль, что при всем этом, омбудсмен сочла необходимым дать оценку неверно интерпретированному заявлению президента от 15 июля», - говорится в заявлении.

В администрации президента добавили, что Зурабишвили осуждает насилие и поляризацию, а все ее заявления направлены на примирение и единство. Что касается комментария по делу Шакарашвили, согласно пресс-службе, в нем содержался призыв к молодежи: сознаться и раскаяться.

Президент также считает необходимым разъяснить Ломджария обязанности и полномочия омбудсмена. Как отмечается, это «надзор за соблюдением защиты прав и свобод всех людей в Грузии». «Президент надеется, что вовлеченность Народного защитника и надзор за процессом расследования смерти Георгия Шакарашвили будут способствовать полноценному расследованию этого дела, защитят семью от буллинга, а общественность - от напряженности и, что главное, обеспечат соблюдение презумпции невиновности», - отмечено в заявлении.