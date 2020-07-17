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Эммануэль Макрон: Евросоюз переживает «беспрецедентный кризис»
В Брюсселе сегодня, 17 июля, открылся двухдневный чрезвычайный саммит Евросоюза. Лидеры 27-ми государств ЕС попытаются согласовать совместный план восстановления экономик и бюджет союза на ближайшие семь лет. Общая цена вопроса, как отмечает «Международное французское радио», почти 1,8 триллиона евро - это беспрецедентная сумма в истории ЕС.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал саммит в Брюсселе «моментом истины» для Европы. Макрон оценивает ситуацию в ЕС как «беспрецедентный кризис в здравоохранении, экономике и социальной сфере». Преодолеть этот кризис, по мнению французского лидера, поможет единую позиция по восстановлению экономики и достижению технологического, промышленного и экологического суверенитета Европейского союза. Эммануэль Макрон поделился этой точкой зрения с посетителями своего Твиттер-аккаунта:
Другие новости дня
На встрече Пашиняна с Мишустиным была обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской границе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Минске провел встречу с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении.
В своей речи премьер-министр Пашинян, в частности, отметил, что отношения между Арменией и Россией, которые носят союзнический и стратегический характер, развиваются планомерно,
«Между прочим, 2019 год был очень результативным, потому что впервые за всю историю отношений наших стран товарооборот превысил два миллиарда долларов, за 2019 год мы имели 14% роста. В январе-феврале этот темп продолжался, но в связи с коронавирусом, к сожалению, мы потеряли темп, но я уверен, что мы очень скоро восстановим его», - сказал армянский премьер.
Он также затронул ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
«Наша встреча совпадает с ростом напряженности на армяно-азербайджанской границе. Я надеюсь, Вы проинформированы, что пока неизвестно, как и почему, но азербайджанские войска решили атаковать границу Армении. Я проинформирую Вас об этом событии, про текущую ситуацию.
Я хочу подчеркнуть, что эти события происходят на фоне подстрекательства третьей стороны, и все еще нужно понять, кто, в чем и зачем заинтересован. Я думаю, что это тоже очень важная тема, и мы сегодня обсудим еще и этот вопрос», - подчеркнул премьер-министр Армении.
В свою очередь, председатель правительства РФ отметил: «К огромному сожалению, пандемия внесла коррекции в развитие нашего сотрудничества, в том числе и с Арменией. Взаимный товарооборот, как Вы сказали, немного снизился по объективным причинам, из-за коронавируса, но я очень надеюсь, что совместными усилиями мы выйдем на устойчивый рост уже к концу года, и для этого есть все предпосылки.
Что касается наших культурных, духовных, исторических связей с Арменией, то мы продолжаем все мероприятия, которые у нас намечены в этой сфере. Четыре свободы, которые на сегодняшний день являются символом нашего Союза, они получат новое развитие в рамках договоренностей, которые сегодня мы зафиксировали».
В ходе встречи собеседники обсудили армяно-российское экономическое сотрудничество и представляющие взаимный интерес различные вопросы, сообщает Радио Азатутюн.
Ломджария: Составная часть обязанности публичного лица - проявлять терпение
По заявлению Народного защитника Грузии Нино Ломджария, если в отношении президента Грузии будет осуществлена дискриминация по гендерному признаку, на это аппарат омбудсмена обязательно отреагирует. Таким образом Ломджария отреагировала на заявление администрации президента.
По словам Ломджария, критика со стороны общества для должностного лица является неотъемлемой частью обязанности проявлять терпение.
«Если Саломе Зурабишвили, как президент или верховный главнокомандующий, будет подвержена дискриминации по гендерному признаку, или в отношении нее будут сделаны заявления, таящие в себе поощрение дискриминации по гендерному или другому признаку, Народный защитник обязательно отреагирует, так же, как мы реагировали на заявления, сделанные, в том числе, в отношении действующих должностных лиц.
Что касается того, что вообще должностные лица зачастую подвержены в этой стране очень жесткой критике, агрессивным заявлениям и т.д., то это часть наших обязательств. Мы обязаны проявлять терпение и, соответственно, я думаю, что, может, ей и неприятна та или иная критика, однако это составная часть обязанности публичного лица - проявлять терпение», - заявила Ломджария.
На вопрос, прослеживаются ли признаки буллинга в отношении президента со стороны общества, Ломджария заявляет, что мандат Народного защитника не предполагает оценку этого.
- Для справки: администрация президента Грузии распространила заявление, в котором отмечается, что Народный защитник никогда не реагирует на оскорбительные заявления, сделанные против президента, тогда как нападки на других женщин-политиков и на нее саму она не оставляет без ответа.
В Минске состоялась встреча Никола Пашиняна с Александром Лукашенко
В Минске состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, президент Белоруссии тепло приветствовал премьер-министра Армении в Минске и коснулся сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и решения проблем.
По словам Лукашенко, у Белоруссии и Армении в основном одинаковые проблемы в Евразийском экономическом союзе. «Мы опираемся на реальный сектор экономики, у нас нет больших запасов, как у других наших коллег. Еще, может, киргизы в такой же ситуации, хотя, может, в какой-то степени им попроще. У нас нет таких запасов углеводородов. И нам приходится сложнее. Даже при падении цен Казахстан и Россия имеют большие возможности. У нас этих возможностей нет», - отметил Александр Лукашенко.
Поблагодарив за теплый прием, премьер-министр Пашинян выразил надежду на то, что совместная работа войдет в обычное русло, и встречи будут регулярными, сообщает Радио Азатутюн.
«Я знаю, что есть конкретные вопросы, которые особенно интересны для Беларуси, есть вопросы, которые особенно интересны для Армении. Думаю, если мы сумеем держать политическую волю на нынешнем уровне, все вопросы решатся. Нужно просто продолжительно работать над этими вопросами».
В ходе встречи собеседники обсудили ряд вопросов повестки дня армяно-белорусских отношений, обменялись мнениями о преодолении пандемии коронавируса и путях выхода из кризиса.
Премьер-министр Пашинян коснулся эскалации, развязанной противником на армяно-азербайджанской государственной границе, и представил подробности своему белорусскому коллеге.
Давид Залкалиани обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию на азербайджано-армянской границе
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и новый глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили по телефону ситуацию на азербайджано-армянской границе. Об этом сообщили сегодня, 17 июля, в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства. «Глава МИД Грузии еще раз выразил обеспокоенность по поводу обострения ситуации и отметил, что альтернативы мирному урегулированию конфликта не существует», - сказано в сообщении.
В ходе беседы Залкалиани выразил надежду на то, что посредством международных механизмов, в частности при активном участии Минской группы ОБСЕ, удастся вернуться к процессу мирных переговоров и разрядить ситуацию. В дипведомстве добавили, что Залкалиани поздравил Байрамова с назначением на важный государственный пост. «Министры выразили готовность активно работать над углублением дружбы и стратегического партнерства, существующего между двумя странами», - сообщили в МИД.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 июля отправил в отставку министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова, который занимал эту должность 16 лет. Назначенный новым руководителем внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов ранее возглавлял Министерство образования страны.
- Увольнению Мамедъярова предшествовала резкая критика со стороны главы государства. Алиев указал, что дипломатическая деятельность страны могла быть более эффективной. Также он отметил, что 12 июля, когда произошла эскалация ситуации на границе с Арменией, он не смог найти Эльмара Мамедъярова на рабочем месте.
- Вооруженное противостояние началось 12 июля на границе Азербайджана и Армении в Товузском районе – в 300 километрах от Нагорного Карабаха. Артиллерийские обстрелы продолжились 13 и 14 июля. Стороны сообщали о потерях.
- Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь на границе. ЕС и ОБСЕ также заявили о необходимости прекращения противостояния.
Келли Дегнан: России трудно иметь соседа, история которого успешна
«России трудно иметь такого соседа, история которого успешна», - заявила посол США в Грузии Келли Дегнан. По ее словам, именно это является причиной попыток России подорвать прогресс, достигнутый Грузией, передает Общественный вещатель.
«Соединенные Штаты Америки сотрудничают с Грузией по самым разным направлениям уже более 30 лет. То, что мы увидели за это время, это то, что осведомленность общественности о дестабилизирующей роли России растет. России трудно иметь соседа, история которого успешна. Я думаю, что именно это главная причина, по которой мы видим такие попытки подорвать прогресс, достигнутый Грузией», - заявила посол.
По словам Келли Дегнан, Грузия добилась значительного прогресса. «В течение того времени, что я нахожусь здесь, мы очень конструктивно работаем с этим правительством, а также с предыдущими правительствами. Прогресс очевиден. Грузия достигла значительного прогресса - здравоохранение, образование, безопасность, экономика, демократическое развитие, - это действительно успех», - заявила Келли Дегнан.
Администрация президента Грузии сделала выговор Народному защитнику
Администрация президента Грузии Саломе Зурабишвили упрекнула Народного защитника Нино Ломджария в неконструктивной критике, заявив, что омбудсмен никогда не реагирует на оскорбительные заявления в адрес главы государства.
На этой неделе Ломджария обвинила Зурабишвили в «романтизации насилия». Омбудсмен подвергла президента критике из-за комментария по делу о гибели 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Зурабишвили начала развивать мысль о достоинстве и недопустимости уличных разборок с многозначной фразы: «Я понимаю мужество один на один».
«Народный защитник никогда не реагирует на оскорбительные заявления, сделанные против президента, тогда как нападки на других женщин-политиков и на нее саму она не оставляет без ответа. Очень жаль, что при всем этом, омбудсмен сочла необходимым дать оценку неверно интерпретированному заявлению президента от 15 июля», - говорится в заявлении.
В администрации президента добавили, что Зурабишвили осуждает насилие и поляризацию, а все ее заявления направлены на примирение и единство. Что касается комментария по делу Шакарашвили, согласно пресс-службе, в нем содержался призыв к молодежи: сознаться и раскаяться.
Президент также считает необходимым разъяснить Ломджария обязанности и полномочия омбудсмена. Как отмечается, это «надзор за соблюдением защиты прав и свобод всех людей в Грузии». «Президент надеется, что вовлеченность Народного защитника и надзор за процессом расследования смерти Георгия Шакарашвили будут способствовать полноценному расследованию этого дела, защитят семью от буллинга, а общественность - от напряженности и, что главное, обеспечат соблюдение презумпции невиновности», - отмечено в заявлении.
- 19-летний футболист Георгий Шакарашвили погиб при неустановленных обстоятельствах после вечеринки на загородной даче близ Тбилиси, где между молодыми людьми произошла ссора. По резонансному делу задержаны 17 человек, из них шестеро несовершеннолетних.
- Прокуратура ведет дело по нескольким статьям УК Грузии, которые подразумевают убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах, групповое насилие и незаконное лишение свободы.
Абхазский оперштаб: все 20 тестов на коронавирус показали отрицательный результат
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции был взят у 20 граждан. Все тесты показали отрицательный результат
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
«Ложь и провокация» - Амиран Гамкрелидзе о поиске летучих мышей в Южной Осетии
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне заявили, что задержанный ими гражданин Грузии искал летучих мышей для тбилисской лаборатории Лугара. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе говорит, что подобные заявления – ложь и провокация.
«У самой лаборатории Лугара есть группы, которые ходят и собирают образцы. Эта информация является обычной ложью, поставленной провокацией со стороны нашего недоброжелательного соседа. В лаборатории Лугара проводится много исследований на летучих мышах. Мы ищем в них бешенство, другие заболевания, в том числе и различного типа коронавирусы. Летучие мыши являются одними из переносчиков различных заболеваний, и проводится много исследований. Мы не говорим людям, чтобы они снабжали нас ими, есть специальные группы, наши зооэнтомологические группы, которые изучают и собирают эти образцы», – заявил Гамкрелидзе.
Сегодня же президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что работа Центра Лугара заслуживает высокой оценки. По ее словам, Грузии необходимо сохранить достигнутые результаты и избежать второй волны распространения вируса, – пишет Первый канал.
«Я хочу подчеркнуть работу Центра Лугара на всех этапах пандемии, он заслуживает высокой оценки. Мы готовы противостоять любой попытке дискредитировать этот институт. Мы должны сохранить результаты, и мы должны избежать второй волны и риска, чтобы больше не принимать жестких мер», – заявила Саломе Зурабишвили.
С деятельностью лаборатории сегодня ознакомилась посол США в Грузии Келли Дегнан. По информации посольства, дипломат поздравила выпускников стажировки WRAIR-SDSU - Натию Инадзе и Давида Хуцишвили - с успешным завершением их программы.
«Натия и Давид имели возможность работать в современной лаборатории, которая под руководством Национального центра по контролю заболеваний сыграла важную роль в борьбе Грузии с пандемией COVID-19», – говорится в сообщении посольства.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков по итогам состоявшегося в режиме видеосвязи совещания.
«Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе», - сказал он.
«Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность для обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям», - сообщил Песков.
В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев и иностранных дел Сергей Лавров, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, - пишет «Интерфакс».
- Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. По информации Баку, в результате военных действий погибли 12 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Полад Хашимов. Армения заявила о четырёх погибших и десяти раненых со своей стороны.
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании выходца из одной из центральноазиатских республик, собиравшегося совершить теракт в Хабаровске, где с 11 июля проходят массовые акции протеста против ареста губернатора региона Сергея Фургала.
В заявлении ФСБ о протестах не упоминается, однако говорится, что теракт якобы готовился «в местах массового скопления людей».
«Задержан гражданин одной из центральноазиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей», - сказали «Интерфаксу» в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
После теракта мужчина, по данным ФСБ, планировал уехать на Ближний Восток в зону боевых действий для участия в деятельности террористических группировок.
У задержанного изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. «В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта», - отметили в ЦОС.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 (приготовление к теракту) УК РФ, задержанный арестован.
- 30 июня ФСБ объявила о предотвращении теракта во Владикавказе. Сотрудники ФСБ задержали 30-летнего россиянина, которого они назвали сторонником «Исламского государства». 13 июля появилось сообщение о предотвращении терактов в Ростовской области.
- С прошлой субботы в нескольких городах Хабаровского края проходят ежедневные митинги, шествия и пикеты в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в причастности к нескольким убийствам. Акции проходят почти круглосуточно, в одной из них - в Хабаровске - приняли участие по разным оценкам от 12 до 40 тысяч человек. Местные жители говорят о политической подоплеке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе «Единой России».
- Фургала задержали утром 9 июля и почти сразу отправили в Москву. Басманный суд российской столицы арестовал политика на два месяца. Губернатора обвиняют в организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийств еще двух бизнесменов – Евгении Зори и Олега Булатова – 15 лет назад. Следствие отмечает, что Фургал проверяется на причастность и к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области. Сам политик все обвинения отрицает.
- Новые митинги в поддержку Фургала в Хабаровске запланированы на 18 июля. Власти соседнего Приморского края разослали местным журналистам рекомендации по освещению этих акций, пишет Baza со ссылкой на документ. От журналистов требуют дискредитировать организаторов и «тиражировать угрозу заражения» коронавирусной инфекцией на митингах.
В Израиле введен повторный карантин: список ограничений
В ночь на 17 июля члены правительства на специальном совещании, проходившем в режиме видеоконференции, одобрили введение новых ограничений.
Открывая это совещание Биньямин Нетаниягу предупредил: если немедленно не ввести новые карантинные ограничения, то в ближайшие три недели количество тяжелых больных вырастет в 8 раз и составит 1600 человек.
Портал Newsru.co.il сообщает, что в пятницу, 17 июля, с 17:00 войдут в действие следующие ограничения:
- будут закрыты спортивные залы и спортивные студии, за исключением объектов, используемых для спорта высоких достижений;
- для посетителей закроются рестораны и кафе. Заказ можно будет забрать самим или оформить доставку;
- рестораны при гостиницах смогут обслуживать 35% от своей общей вместимости;
- запрещено проведение мероприятий в закрытых помещениях с участием более 10 человек, и на открытом воздухе - 20 человек (за исключением рабочих мест и членов одной семьи. проживающих вместе).
Ограничения, которые будут действовать по пятницам и заканчиваться в воскресенье утром:
- Не будут работать магазины, торговые центры, парикмахерские, библиотеки, зоопарки, музеи и выставочные залы, бассейны и туристические объекты. Этот запрет не касается продуктовых магазинов и аптек, оптик и мастерских по ремонту электроники. Также продолжат работать бассейны при гостиницах.
Ограничения, которые будут действовать в будни:
- На 50% будет сокращено количество сотрудников в офисах в государственных учреждениях;
- Будут закрыты столовые на предприятиях.
Министры отклонили рекомендацию главы Совета национальной безопасности Меира Бен-Шабата закрыть на выходные пляжи. В ближайшие выходные, 17 и 18 июля, пляжи будут работать.
Разошлись мнения присутствующих также по поводу работы детских летних лагерей. Окончательное решение об ограничениях в образовательной системе должны будут принять глава правительства Биньямин Нетаниягу и глава правительства по ротации Бени Ганц. Пока решение не принято - в образовательной системе нет новых ограничений.
При этом министры договорились продвигать через Кнессет принятие закона о введении карантина на выходные дни. При этом ограничения не коснутся судов, массовых акций протеста, а также работы продуктовых магазинов.
Министерство здравоохранения подчеркивает, что нарушение указанных ограничений является уголовным преступлением.
- Утром в пятницу, 17 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 46546 заразившихся (+1832 за сутки). В настоящий момент заражены 25636 человек (+1402). 387 заболевших умерли (+7).
- Состояние 213 (+9) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 58 (+1) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 120 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.
Годовщина гибели "Боинга" MH17: от РФ требуют признать ответственность
Сегодня шестая годовщина катастрофы "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом. Самолёт, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на территории, которую контролировали поддерживаемые Россией сепаратисты так называемой "ДНР". Погибли 298 человек - все, кто был на борту. Больше всего жертв среди граждан Нидерландов.
Международная следственная группа установила, что "Боинг" был сбит из установки "Бук", переправленной на восток Украины из российской военной части. "Бук" был расположен на территории, подконтрольной сепаратистам. В марте нынешнего года в Нидерландах начался суд. Обвинения предъявлены троим гражданам России и одному гражданину Украины, которые ранее имели отношение к вооружённым сепаратистам. Их судят заочно. При этом личности экипажа "Бука", а также людей, которые непосредственно отдавали приказ сбить самолёт, следствие пока не установило.
Нидерланды и Австралия, а также Украина ранее заявили, что считают Россию ответственной за катастрофу. В годовщину трагедии МИД Украины призвал Россию признать эту ответственность.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в том, чтобы правда о катастрофе стала известной, а виновные понесли наказание. При этом он не упомянул о России. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал, что "Боинг" был сбит "пророссийскими террористами".
Посольство США в Киеве призвало Россию сотрудничать с судом и следствием, в частности обеспечить явку обвиняемых в суд.
ЕС накануне призвал Россию сотрудничать с усилиями по установлению виновных.
Европейский суд по правам человека на этой неделе зарегистрировал иск Нидерландов к России в связи с крушением "Боинга". Межгосударственное заявление было зарегистрировано под номером 28525/20.
Как пояснили в ЕСПЧ, правительство Нидерландов утверждает, что самолет был сбит из зенитной установки "Бук", которая принадлежала российской армии, и в связи с этим Россия в любом случае несёт по крайней мере частичную ответственность за катастрофу.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение обратиться в ЕСПЧ "лишь приведет к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины".
Москва отрицает какую-либо причастность к катастрофе "Боинга", однако не выдвигает и чёткой альтернативной версии, лишь обвиняя следствие в политизированности и антироссийской направленности. Адвокаты одного из обвиняемых на суде в Гааге просили суд проверить, в частности, версию о том, мог ли быть "Боинг" сбит украинским военным самолётом. Эта версия ранее была отвергнута следствием и экспертами.
Суд по делу о катастрофе возобновится в Нидерландах 31 августа.
Грузия возобновит авиасообщение с Германией 2 августа
Грузинские власти официально объявили о возобновлении авиасообщения с Германией со 2 августа.
Рейсы Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен дважды в неделю будет выполнять авиакомпания Lufthansa.
Власти также ведут переговоры о возобновлении регулярных рейсов с двумя авиаперевозчиками – Air France и аirBaltic. При этом авиакомпании Wizz Air и Myway Airlines выполняют спецрейсы для возвращения на родину граждан Грузии.
Как сообщалось ранее, Грузия открыла границу для пяти стран ЕС – Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии. Прибывающие из этих стран граждане не будут проходить двухнедельный карантин. Обязательный 2-недельный карантин не отменяется для граждан Грузии, которые возвращаются в страну.
ЕСПЧ присудил более 50 тысяч евро азербайджанским правозащитникам Лейле и Арифу Юнус
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что правительство Азербайджана обязано выплатить правозащитникам Лейле и Арифу Юнус денежную компенсацию – по 20 тысяч евро, а также 11 438 евро на судебные расходы, сообщает агентство "Туран".
Заявители сочли, что причиной преследования была их активная гражданская позиция и критика правительства.
Страсбургский суд признал нарушение прав супругов Юнус на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство и эффективные средства юридической защиты, а также права на уважение семейной жизни, права собственности и свободу передвижения.
Приговор супругам Юнус был вынесен в августе 2015 года. Лейла Юнус получила 8,5 лет тюремного заключения, а ее муж, историк Ариф Юнус – 7,5 лет с конфискацией имущества. Супруги обвинялись в экономических преступлениях, но против них также были выдвинуты обвинения в измене родине, по которым проводилось отдельное следствие. Сами они считали приговор политическим и объясняли, что их преследуют за оппозиционную деятельность.
Ариф Юнус был выпущен из тюрьмы 12 ноября 2015 года по гуманитарным причинам: состояние его здоровья после возбуждения дела резко ухудшилось. Однако правозащитник отказался выходить из суда, заявив, что выйдет только вместе с супругой Лейлой, чье состояние здоровья также вызывало серьезные опасения.
Приговор был назван "пародией на правосудие" международными правозащитными организациями.
Выйдя из тюрьмы, Лейла Юнус прокомментировала решение о своем освобождении строчками русского поэта Федора Тютчева:
Сейчас директор Института мира и демократии Лейла Юнус и директор одного из департаментов этого НПО Ариф Юнус проживают в политэмиграции в Нидерландах.
Администрация Трампа может запретить въезд в США всем коммунистам из Китая
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запретить въезд в страну всем членам компартии Китая и членам их семей. Об этом сообщают газета The New York Times и агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с темой. В случае принятия закона невъездными в США станут не меньше 150 миллионов жителей Китая.
Высокопоставленные чиновники обсуждают черновик президентского указа, который пока ещё не был показан самому Трампу, утверждает анонимный источник Reuters. Он отмечает, что документ находится в ранней стадии готовности. Возможный отказ в визах десяткам миллионов жителей Китая может быть одним из самых жёстких действий Вашингтона в противостоянии с Пекином, отмечает агентство.
В начале 2018 года между США и Китаем началась торговая война. Тогда президент Трамп увеличил пошлины на ряд китайских товаров. Вашингтон заявил, что Пекин подрывает позиции американских производителей. Позднее США обвинили Китай в краже технологий. Китайские власти ответили зеркально. Стороны сообщили об урегулировании конфликта, но окончательное решение вопроса было остановлено пандемией коронавируса.
Белый дом подозревает Китай в сокрытии реальной информации о начальной стадии эпидемии, что могло привести к глобальной пандемии. Одновременно Вашингтон обвиняет Пекин в подавлении гражданских свобод в Гонконге.
Китайская компартия – крупнейшая в мире по численности, в ней состоят около 92 миллионов человек. В её уставе написано, что в своей работе она руководствуется марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина и идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи.
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, комментируя возможные меры Белого дома, заявила, что если информация правдива, то такие действия со стороны США были бы "жалкими". Госсекретарь США Майк Помпео и пресс-секретарь Белого дома не стали подтверждать или опровергать подготовку запрета.
Алексею Навальному назначена подписка о невыезде
Следователь назначил подписку о невыезде политику Алексею Навальному по уголовном делу о клевете из-за высказывания про людей, снявшихся в рекламном ролике за поправки в Конституцию. Об этом в своём твиттере сообщил сам Навальный.
Дело против Навального было возбуждено в середине июня. Его подозревают в клевете против ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко, снявшегося в рекламе голосования поправок к Конституции.
Агитационный ролик о голосовании по поправкам к Конституции появился на телеканале RT 2 июня. В нём вместе с космонавтом Олегом Кононенко, дизайнером Артемием Лебедевым, хоккеистом Вячеславом Фетисовым и актёрами Василием Лановым, Иваном Охлобыстиным и Ириной Купченко и другими известными людьми принял участие ветеран Второй мировой войны Игнат Артеменко.
В своих соцсетях Навальный заявил, что люди, снявшиеся в ролике, — “позор страны” и “предатели”. В тот же день член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло опубликовал на своей странице в фейсбуке жалобу в Следственный комитет и прокуратуру Москвы с просьбой проверить высказывание Навального.
Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело. В пресс-релизе ведомства говорится, что Артеменко считает, что комментарии Навального “опорочили его честь и достоинство, повлекли ухудшение состояния здоровья”. По предъявленной статье оппозиционному политику грозит штраф и обязательные работы на срок до двухсот сорока часов.
МИД РФ: условия для восстановления авиасообщения с Грузией пока не выполнены
Условия для восстановления авиасообщения с Грузией, среди которых прекращение русофобской кампании и отсутствие каких-либо угроз для туристов из РФ, пока не выполнены. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
По его словам, всем хорошо известно, почему летом прошлого года был введен запрет на авиасообщение с Грузией.
«Мера эта вынужденная, временная. Условия ее отмены хорошо известны: стабилизация ситуации в этой стране, прекращение русофобской кампании, исчезновение каких-либо угроз для российских туристов. Пока эти условия не выполнены. Как только эти условия будут соблюдены, Россия не замедлит восстановить воздушное сообщение», – отметил дипломат.
Кроме того, приближающиеся парламентские выборы в Грузии накладывают отпечаток на внутреннюю ситуацию с точки зрения ее безопасности, уверен Руденко.
«К сожалению, определенные силы в Грузии не заинтересованы в улучшении отношений с Россией и прибегают к антироссийской риторике. К сожалению, это не дает оснований говорить о том, что в таких условиях безопасность наших туристов будет обеспечена. Поэтому я призвал бы российских граждан пока не торопиться покупать путевки в Грузию», – указал замминистра.
«Мы ждем, что Тбилиси сделает соотвествующие выводы из прошлогодней истории и в дальнейшем будет выстраивать отношения с Москвой более прагматично, не взирая на собственные политические процессы. Мы готовы развивать отношения с Грузией на взаимовыгодной партнерской основе. И заинтересованы в том, чтобы наши отношения вышли из тупика, в котором они оказались не по нашей воле», – подчеркнул Руденко.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля прошлого года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
Официальные данные: в России более 12 тысяч смертей от COVID-19
Число людей, скончавшихся от коронавирусной инфекции в России, по данным оперативного штаба, превысило 12 тысяч.
За последние сутки зафиксировано 186 смертей, из них в Москве - 13, в Санкт-Петербурге - 30.
Статистика оперштаба не соответствует сведениям Росстата, которые публикуются впоследствии, и подвергается сомнению демографами. По их оценке, речь может идти о летальности примерно в три раза большей, чем считает оперативный штаб.
Новых инфицированных коронавирусом за сутки выявлено 6406. Этот показатель практически стабилен на протяжении последних нескольких недель. На второе место после Москвы по числу новых случаев вышла Свердловская область.
Выздоровевшими за сутки признаны более 7 тысяч человек.
За всё время эпидемии в России выявили более 750 тысяч инфицированных.
Всего в мире число выявленных инфицированных приближается к 14 миллионам человек, умерших - к 600 тысячам. Больше всего жертв - в США, Бразилии и Великобритании.
Алиев: «Наши отношения с соседними государствами носят стратегический характер»
Наши отношения с соседними государствами носят стратегический характер. Как передает Trend, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Джейхуна Байрамова в связи с назначением его министром иностранных дел.
«Мы живем в одном регионе, являемся соседями, и это соседство будет вечным. В то же время азербайджанцы, проживающие в соседних странах, конечно, занимают особое место в этих отношениях, и их спокойная жизнь для нас, естественно, очень важна. С этой точки зрения отношения с соседними странами также представляют особое значение. Эти отношения можно высоко оценить во всех сферах – политической, экономической, энергетической, транспортной, культурной. Могу сказать, что наши отношения с соседями носят образцовый характер, так как происходящие в мире процессы показывают, что порой отношения между соседями бывают проблемными», – сказал Алиев.
Глава государства подчеркнул, что с соседними странами также осуществляется деятельность в формате трехстороннего сотрудничества.
«Должен сказать, что инициаторами трехстороннего формата тоже были мы. Сегодня со всеми соседями осуществляется формат трехстороннего сотрудничества в различных конфигурациях, что, с одной стороны, оказывает позитивное влияние на региональную безопасность, а с другой, - создает благоприятную почву для реализации экономических, энергетических, транспортных проектов. Поэтому отношения с соседними странами и впредь будут оставаться приоритетом в деятельности министерства иностранных дел», - добавил президент.
- Речь идёт о формате Азербайджан-Грузия-Турция. Стороны проводят регулярные встречи, в том числе на уровне министров иностранных дел и обороны.
- Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. По информации Баку, в результате военных действий погибли 12 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Полад Хашимов. Армения заявила о четырёх погибших и десяти раненых со своей стороны.
- Президент Азербайджана поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за твердую позицию Турции и поддержку Азербайджана в вопросе приграничного конфликта с Арменией.
- Ситуация на армяно-азербайджанской границе активно отслеживается, заявил журналистам глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Он призвал призвал стороны немедленно прекратить конфликт.
Владимир Путин объявил внезапную проверку войск
В России по решению президента Владимира Путина объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты, сообщает Минобороны РФ.
«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов», – говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка войск ЮВО и ЗВО проводится для оценки способности ВС РФ обеспечить безопасность на юго-западе и подготовки к учению «Кавказ-2020».
В проверке задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 тыс. 755 человек, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
За сутки в Армении выявлено 442 новых случая коронавируса, скончались 13 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 442, в общем составив 34001.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 17 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 561 и сейчас составляет 22492.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 13 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 620.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 197 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10692, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 143114 (1704 за последние сутки).
В Грузию из Афганистана доставлены еще 10 миротворцев с коронавирусом
Коронавирус подтвержден еще у десяти грузинских военных, принимавших участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии.
В целом в Афганистане коронавирус выявили у 38 грузинских миротворцев. По решению командования НАТО, их возвращение на родину произошло в два этапа, – пишет «Новости-Грузия».
10 июля на лечение в Грузию доставили 28 военных, а сегодня – десять. В обоих случаях спецрейсы выполнялись самолетом ВВС Германии.
Из 28 военных, вернувшихся в Грузию неделю назад, восемь уже выздоровели и покинули медицинское учреждение. Таким образом, в настоящее время в Военном госпитале Гори остаются 30 солдат, доставленных из Афганистана.
«Их состояние удовлетворительное. Заболевание протекает без осложнений и жалоб», – сообщили в Минобороны.
Как отмечается, источник инфицирования всех грузинских миротворцев «связан с местным афганским персоналом».
«К этому времени соответствующие исследования не подтвердили COVID-19 у других грузинских военнослужащих в Афганистане», – добавили в ведомстве.
- По данным правительственного портала StopCov, в Грузии число подтверждённых случаев коронавируса достигло 1010. Еще 41 гражданин Грузии с COVID-19 доставлен на лечение из-за границы. 885 пациентов уже выздоровели, 15 скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
В Южной Осетии выявили два новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Южной Осетии вновь выявлено два новых случаев заражения коронавирусом, – сообщила агентству «Рес» заместитель главы Югоосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
«В стационаре на сегодняшний день находятся четыре пациента, их них два новых с лабораторно подтвержденным диагнозом - это гражданин, прибывший по линии МИД и проходивший карантин, а также медсестра из «красной зоны», – уточнила Гаглоева.
За сутки в Южной Осетии провели 32 теста, всего – 3064. Под медицинским наблюдением находятся 145 человек. Всего выявлено 89 инфицированных коронавирусом, 85 человек уже выздоровели.
Ранее югоосетинские власти продлили запрет на пересечение де-факто границы с Россией до 31 июля. При этом сняты ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, открыты общественные места, возобновили работу детские сады.
Edison Research: «Грузинская мечта» – 39%, «Национальное движение» – 16%
Грузинская телекомпания Formula опубликовала результаты социалогического исследования, проведенного компанией Edison Research. Социологи спросили избирателей – «За кого бы вы проголосовали на парламентских выборах, если бы они прошли сегодня?». В рейтинге лидирует правящая партия страны.
- «Грузинская мечта»: – 39%
- Не определились с выбором – 20%
- «Единое национальное движение» – «Объединенная оппозиция» – 16%
- «Европейская Грузия» – «Свободные демократы» – 5%
- Лейбористская партия – 3%
- «Лело» – 3%
- «За новую Грузию» (Георгий Вашадзе) – 3%
- «Альянс патриотов» – 3%
- «Гирчи» – 2%
- Партия «Граждане» (Алеко Элисашвили)– 2%
- «Демократическое движение – Единая Грузия» (Нино Бурджанадзе) – 1%
- «Победившая Грузия» (Ираклий Окруашвили) – 1%
- «За справедливость» (Эка Беселия) – 1%
- «Свободная Грузия» (Каха Кукава) – 1%
Исследование проводилось с 23 июня по 13 июля. В общей сложности в масштабах всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) были опрошены 2000 человек. В исследовании приняли участие граждане, обладающие правом голоса. Допускаемая погрешность составляет +/-2,1%.
- Парламентские выборы 2020 года пройдут по смешанной системе (120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной) с 1%-ным избирательным барьером. Кроме того, в случае если та или иная партия получит менее 40.54% поддержки, она не сможет самостоятельно сформировать правительство.
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