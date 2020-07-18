В Армении выявлен 461 новый случай коронавируса, скончались 11 человек, выздоровел 631

Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 461, в общем составив 34 462.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 18 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 631 и сейчас составляет 23 123.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 11 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 631.

Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 201 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам (4 за последние сутки).

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10 507, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 145 083 (1 969 за последние сутки), передает Радио Азатутюн.