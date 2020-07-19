COVID-19: За сутки в Армении скончались 10 человек

По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 415, в общем составив 34 877.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 19 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 171 и сейчас составляет 23 294.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 641.

Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 205 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (4 за последние сутки).

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10 737, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 146 717 (1 634 за последние сутки), сообщает Радио Азатутюн.