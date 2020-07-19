Власти Москвы отрицают запрет торговать продуктами из Армении

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что у армянских экспортеров продуктов питания нет проблем с реализацией товара на столичном рынке «Фуд Сити». «Никаких проблем у них нет, торговля овощами и фруктами не прекращалась», - утверждает он.

Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян рассказал, что администрация рынка, которым владеют уроженцы Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев, запретила торговать армянскими товарами, более 50 фур со скоропортящейся продукцией были изолированы в отстойник, а сотрудников армянской дипмиссии, которые приехали разобраться в ситуации, силой выгнали с территории «Фуд Сити».

После этого Тоганян, по его словам, обратился в администрацию президента России. В разговоре с изданием РБК он возмутился тем, что «на территории России, в Москве, есть юридические анклавы, где работают законы Азербайджана или выполняются капризы руководства Азербайджана».

Сообщалось также, что группа компаний «Ташир», которой владеет армянский бизнесмен Самвел Карапетян, в срочном порядке предоставила экспортерам из Армении бесплатную парковку на сто фур и торговые точки для реализации продукции на территории торгово-развлекательного центра «Бухта» на Дмитровском шоссе.