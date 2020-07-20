«Грузинская мечта» представила кандидатов в 30 мажоритарных округах

У политической и бизнес-элиты России с апреля был доступ к вакцине Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи от COVID-19, пишет Bloomberg со ссылкой на участников экперимента. Об этом агентству также рассказал исследователь, осведомленный о ситуации. По его данным, в вакцинации приняли участие несколько сотен человек, но все это решили не афишировать, чтобы избежать ажиотажа.

Добровольцы участвовали в вакцинации бесплатно. Им вводили две дозы вакцины. Один из топ-менеджеров сообщил, что у него не было побочных эффектов. Он решил сделать прививку, чтобы жить нормальной жизнью и участвовать в деловых встречах. Некоторые участники эксперимента сообщили агентству, что у них были высокая температура и мышечные боли. The Bell также пишет, что знает как минимум одного человека, который согласился на вакцинацию в Центре имени Гамалеи. Она проходила в два этапа, после первого у собеседника издания поднималась температура.

Среди тех, кто получал вакцину, был глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и его семья. Об этом он рассказывал сам, а также топ-менеджеры компании "Русал" и "Фосагро". В компаниях от комментариев отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, делал ли прививку Владимир Путин или кто-либо из администрации президента. В правительстве также не смогли оперативно прокомментировать информацию, пишет Bloomberg.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не знает о доступе российских политиков и бизнесменов к российской вакцине от COVID-19.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал, что клинические испытания двух форм вакцины, разработанной исследовательским центром им. Гамалеи, продолжаются: "Вакцину получили добровольцы, официально включенные в испытания. После завершения испытаний будет решаться вопрос ее государственной регистрации. На настоящий момент вакцина в гражданский оборот не выпущена".

По словам источника Bloomberg, некоторые топ-менеджеры отказались от предложения, посчитав, что вакцина все еще нуждается в тестировании. Это может быть небезопасно, а чтобы понять риски, потребуется минимум год, объяснил врач одного из собеседников.