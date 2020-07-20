Опубликованы кадры перестрелки с участием депутата парламента Грузии Энзела Мкояна

Агентство «Ахалкалаки ньюс» опубликовало видео с участием депутата парламента Грузии Энзела Мкояна. На кадрах видно, как член правящей партии «Грузинская мечта» с огнестрельным оружием преследует человека.

Запись сделана 26 марта в Ахалкалаки. На кадрах Мкоян заряжает пистолет, целится в кого-то и начинает преследование. Полиция пытается остановить вооруженного депутата. Чтобы разрядить ситуацию, один из сотрудников отводит Мкояна в сторону. Политик что-то говорит ему, а затем отталкивает. Полицейский никак не реагирует на факт сопротивления и отходит, – пишет «Новости-Грузия».

После инцидента 26 марта были задержаны двое: член сакребуло (районного собрания) Ахалкалакского муниципалитета от партии «Альянс патриотов Грузии», экс-депутат парламента Грузии Самвел Петросян, а также племянник Мкояна – Армен Мкоян. Им предъявили обвинения в хулиганстве и незаконном ношении оружия. По решению суда, оба были отпущены под залог до окончания следствия.

По одной из версий, причиной конфликта послужило многолетнее противостояние Энзела Мкояна и Самвела Петросяна. Член «Грузинской мечты» утверждал, что Петросян напал на него и пытался убить его, а сам он действовал в целях самообороны.

После перестрелки оппозиция требовала лишить Энзела Мкояна депутатского мандата и начать против него уголовное дело. Тогда за политика вступились его однопартийцы. Исполнительный секретарь «Грузинской мечты», экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что нет оснований для привлечения к ответственности Мкояна.