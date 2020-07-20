В Грузии от COVID-19 скончался 16-й по счету пациент

Российский президент Владимир Путин, находясь в Керчи 20 июля, сообщил, что аннексированный Крым получит «особую поддержку» в сфере гражданского судостроения.

«Что касается Крыма, то в этом году мы приняли решение предоставить особую меру поддержки. Это связано с тем, что здесь затраты несколько выше. Приняли решение субсидировать 30 процентов стоимости судна для тех судовладельцев, которые хотят заказать в Крыму свои будущие суда – малотоннажные, среднетоннажные, рыболовные», – сказал Путин.

В понедельник Путин прибыл в Керчь, чтобы принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России. Украинские власти пока никак не отреагировали на очередной визит российского президента в аннексированный Крым.

Последний раз Путин был на аннексированном полуострове 18 марта. Тогда он прибыл в Севастополь. Перед этим 9 января президент России также побывал в Севастополе. Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов России в Черном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов». 10 января президент России провел в Ялте совещание с подконтрольными Кремлю руководителями Крыма и Севастополя по вопросам «социально-экономического развития полуострова».

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным несогласованным с Киевом приездом Путина в аннексированный Крым.

10 января МИД России сообщило, что вернуло ноту Киеву без рассмотрения.

