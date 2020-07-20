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В Грузии от COVID-19 скончался 16-й по счету пациент
В Грузии зафиксирована еще одна, 16-я по счету смерть пациента от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Информацию подтвердил руководитель Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе. По его информации, умер пациент старше 70 лет.
Предпоследний, 15-й случай смерти пациента с COVID-19 был зафиксирован в Грузии 28 июня. При этом уровень смертности от коронавируса в стране один из самых низких в Европе.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии составляет 1039, из них 900 выздоровели, 16 скончались.
Другие новости дня
Путин в Керчи сказал об «особой поддержке» крымского судостроения
Российский президент Владимир Путин, находясь в Керчи 20 июля, сообщил, что аннексированный Крым получит «особую поддержку» в сфере гражданского судостроения.
«Что касается Крыма, то в этом году мы приняли решение предоставить особую меру поддержки. Это связано с тем, что здесь затраты несколько выше. Приняли решение субсидировать 30 процентов стоимости судна для тех судовладельцев, которые хотят заказать в Крыму свои будущие суда – малотоннажные, среднетоннажные, рыболовные», – сказал Путин.
В понедельник Путин прибыл в Керчь, чтобы принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России. Украинские власти пока никак не отреагировали на очередной визит российского президента в аннексированный Крым.
Последний раз Путин был на аннексированном полуострове 18 марта. Тогда он прибыл в Севастополь. Перед этим 9 января президент России также побывал в Севастополе. Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов России в Черном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов». 10 января президент России провел в Ялте совещание с подконтрольными Кремлю руководителями Крыма и Севастополя по вопросам «социально-экономического развития полуострова».
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным несогласованным с Киевом приездом Путина в аннексированный Крым.
10 января МИД России сообщило, что вернуло ноту Киеву без рассмотрения.
Путин отправил в отставку Сергея Фургала, врио губернатора стал Михаил Дегтярев
Президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Временно исполнять обязанности главы региона он назначил Михаила Дегтярева, который, как и Фургал, состоит в партии ЛДПР.
Фургал, избранный губернатором в 2018 году, был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву 9 июля. Ему предъявили обвинение в организации двух убийств и покушении и арестовали на два месяца, – пишет Русская служба BBC.
По версии следствия, в 2004-2005 годах Фургал организовал убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на предпринимателя Александра Смольского. Все они были связаны с торговлей металлом - этим активно занимался и сам Фургал, его жене до сих пор принадлежит доля в одном из предприятий в этой сфере.
Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей невиновности.
С 11 июля в Хабаровском крае продолжаются акции в поддержку Фургала. Их участники требуют освободить политика из московского СИЗО и провести справедливое разбирательство в регионе.
В субботу, несмотря на 30-градусную жару, в Хабаровске прошла самая массовая акция в поддержку Фургала. По разным оценкам, в ней приняли участие от 10 тысяч (данные мэрии города) до 85 тысяч (данные региональных СМИ) человек.
За сутки в Армении выявили 104 новых случая коронавируса, скончались 9 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 104, в общем составив 34981.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 20 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 208 и сейчас составляет 23502.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 9 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 650.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 209 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (4 за последние сутки).
Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10620, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 147108 (391 за последние сутки).
Азербайджан требует от Сербии объяснений по вопросу поставок вооружения Армении
Официальный Баку считает недружественными действия Белграда – в Азербайджане заявили, что Сербия передала Армении минометы и другое вооружение.
Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович был вызван в МИД Азербайджана, где с ним провел встречу замминистра иностранных дел Халаф Халафов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» во внешнеполитическом ведомстве.
«Халафов довел до сведения Вейновича, что Азербайджан обладает достоверными данными о том, что Сербия передала Армении в большом количестве минометы и другое вооружение различного калибра», – отметили в МИДе.
Замминистра добавил, что данное оружие армянская сторона использовала в нападении на азербайджанские позиции на границе двух стран.
«Халафов подчеркнул, что между Азербайджаном и Сербией в 2013 году и в 2018 году были подписаны декларации о стратегическом партнерстве и план совместных действий в рамках стратегического партнерства. В этих документах Баку и Белград признают территориальную целостность двух стран. Кроме этого, между сторонами сотрудничество в вопросах безопасности и обороны определено как одно из приоритетных. Замминистра подчеркнул, что вопрос поставок вооружения Армении всегда является чувствительным. В этой связи такие недружественные действия Сербии вызывают в Азербайджане чувство глубокого сожаления и недоумения, бросают тень доверию на самом высоком уровне», – подчеркнули в МИД.
Халафов добавил, что Азербайджан ждет от Сербии объяснений в связи с поставками вооружения.
«Вейнович, в свою очередь, отметил, что не в курсе об этой информации. Он добавил, что проинформирует Белград об инциденте», – отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.
Ранее портал haqqin.az сообщил, что за несколько дней до атаки и в период разгара боевых действий из Сербии через Грузию в Армению была доставлена крупная партия минометных боеприпасов разных калибров.
«В социальных сетях появилась и информация, что в те же дни в Армению уже из России, но опять-таки через Грузию проследовали автомобили КамАЗ с лаунчерами для установок ГРАД и минометными боеприпасами», – сказано в статье.
- Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. По информации Баку, в результате военных действий погибли 12 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Полад Хашимов. Армения заявила о четырёх погибших и десяти раненых со своей стороны.
Иванишвили рассказал, как можно «повернуть к себе абхазских и осетинских братьев»
Мы мирно, через доверие, примирение и восстановление уважения должны повернуть к себе абхазских и осетинских братьев, – заявил сегодня экс-премьер Грузии, глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
«Ни для кого не является секретом, что мы живем в очень трудные времена, в сложном регионе, в политически сложном соседстве. Поэтому мы обязаны максимально снизить риски, дабы избежать всех возможных провокаций, которые могут нанести ущерб стабильности и мирному развитию Грузии. Мы должны объединить Грузию и использовать для этого все международные рычаги. Мы мирно, через доверие, примирение и восстановление уважения должны повернуть к себе абхазских и осетинских братьев», – отметил Иванишвили.
Тему деоккупации Грузии затронул и действующий премьер Георгий Гахария. Он сказал, что государство должно заботиться о беженцах и сделать всё, чтобы они могли мирно вернуться в свои родные дома.
- Глава правящей партии Бидзина Иванишвили сегодня впервые за последние месяцы появился на публике. Он считает, что «Грузинская мечта» уверенно выиграет парламентские выборы в октябре текущего года.
Опубликованы кадры перестрелки с участием депутата парламента Грузии Энзела Мкояна
Агентство «Ахалкалаки ньюс» опубликовало видео с участием депутата парламента Грузии Энзела Мкояна. На кадрах видно, как член правящей партии «Грузинская мечта» с огнестрельным оружием преследует человека.
Запись сделана 26 марта в Ахалкалаки. На кадрах Мкоян заряжает пистолет, целится в кого-то и начинает преследование. Полиция пытается остановить вооруженного депутата. Чтобы разрядить ситуацию, один из сотрудников отводит Мкояна в сторону. Политик что-то говорит ему, а затем отталкивает. Полицейский никак не реагирует на факт сопротивления и отходит, – пишет «Новости-Грузия».
После инцидента 26 марта были задержаны двое: член сакребуло (районного собрания) Ахалкалакского муниципалитета от партии «Альянс патриотов Грузии», экс-депутат парламента Грузии Самвел Петросян, а также племянник Мкояна – Армен Мкоян. Им предъявили обвинения в хулиганстве и незаконном ношении оружия. По решению суда, оба были отпущены под залог до окончания следствия.
По одной из версий, причиной конфликта послужило многолетнее противостояние Энзела Мкояна и Самвела Петросяна. Член «Грузинской мечты» утверждал, что Петросян напал на него и пытался убить его, а сам он действовал в целях самообороны.
После перестрелки оппозиция требовала лишить Энзела Мкояна депутатского мандата и начать против него уголовное дело. Тогда за политика вступились его однопартийцы. Исполнительный секретарь «Грузинской мечты», экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что нет оснований для привлечения к ответственности Мкояна.
- Энзел Мкоян – депутат парламента Грузии с 1999 года. Сегодня стало известно, что он не будет кандидатом от «Грузинской мечты» на выборах в октябре текущего года. Бороться за депутатский мандат будет его однопартиец Самвел Манукян.
Впервые за 3 месяца в России за сутки меньше 6000 инфицированных
В России за последние сутки, по официальным данным, выявили 5940 новых инфицированных коронавирусом. Впервые с 29 апреля число новых случаев заражения за сутки меньше 6 тысяч.
Умерли за сутки 85 человек с подтверждённым COVID-19. Это самый низкий показатель с начала мая (данные оперативного штаба впоследствии корректируются; кроме того, в российскую статистику смертей от коронавируса включаются не все случаи, когда пациент был инфицирован коронавирусом, а только те, когда инфекция признана главной причиной смерти). По-прежнему на первом месте по числу смертей за сутки Санкт-Петербург – 26.
Карантинные ограничения, введённые в связи с эпидемией, в России начали отменять 11 мая. С тех пор число новых случаев инфекции, выявляемых за день, упало примерно вдвое. В последние недели оно держалось на уровне от 6 до 7 тысяч в день.
За всё время эпидемии в России было выявлено более 770 тысяч случаев коронавирусной инфекции, умерли более 12 тысяч человек.
В Иране казнили осуждённого по обвинению в шпионаже в пользу США
В Иране в понедельник был казнён Махмуд Мусави Маджд, бывший переводчик, признанный виновным в шпионаже в пользу США и Израиля и, помимо прочего, причастности к гибели генерала Касема Сулеймани в начале 2020 года.
Утверждается, что Маджд, в частности. предоставлял спецслужбам США данные о местонахождении Сулеймани - командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. При этом он был арестован ещё в 2018 году, задолго до гибели генерала, то есть его обвинение напрямую не связано с убийством Сулеймани. Генерал был убит 3 января в Багдаде в результате авиаудара США. Тегеран ответил ракетным ударом по двум иракским военным базам с американскими военными. Десятки военнослужащих США получили ранения.
На фоне обострения конфликта 8 января иранские ПВО по ошибке сбили пассажирский "Боинг-737" Международных авиалиний Украины. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек. Тегеран признал, что его военные сбили самолёт, но заявил об ответственности США в обострении ситуации.
На прошлой неделе в Иране был казнён ещё один человек, обвинённый ранее в шпионаже - утверждается, что он передавал ЦРУ США данные об иранской ракетной программе.
В Северной Осетии сняты отдельные ограничения, введенные из-за коронавируса
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подписал указ о снятии отдельных ограничений в связи с введением на территории республики режима повышенной готовности, сообщает его пресс-служба.
С 21 июля в республике признается утратившим силу действие всех предыдущих постановлений главы и правительства, регулирующих введение ограничений из-за коронавируса.
Тем не менее, ограничения остаются для культурно-массовых мероприятий, проведение которых по-прежнему будет запрещено. Кроме того, не будут работать кинотеатры, в том числе расположенные на территории торговых центров.
До 9 августа в республике будет действовать режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.
Сохраняется обязательный масочный режим при нахождении в учреждениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, медицинских организациях, аптеках и аптечных пунктах, помещениях объектов розничной торговли, в зданиях, строениях, сооружениях автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов, на станциях и остановках, во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси.
- По данным на 19 июля 2020 года, в Северной Осетии было выявлено 16 новых заболевших коронавирусом. Общее число заболевших достигло 4368 человек: продолжали лечение 566 пациентов, 3746 выздоровели, 67 скончались.
Bloomberg: у российской элиты с апреля был доступ к вакцине от COVID-19
У политической и бизнес-элиты России с апреля был доступ к вакцине Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи от COVID-19, пишет Bloomberg со ссылкой на участников экперимента. Об этом агентству также рассказал исследователь, осведомленный о ситуации. По его данным, в вакцинации приняли участие несколько сотен человек, но все это решили не афишировать, чтобы избежать ажиотажа.
Добровольцы участвовали в вакцинации бесплатно. Им вводили две дозы вакцины. Один из топ-менеджеров сообщил, что у него не было побочных эффектов. Он решил сделать прививку, чтобы жить нормальной жизнью и участвовать в деловых встречах. Некоторые участники эксперимента сообщили агентству, что у них были высокая температура и мышечные боли. The Bell также пишет, что знает как минимум одного человека, который согласился на вакцинацию в Центре имени Гамалеи. Она проходила в два этапа, после первого у собеседника издания поднималась температура.
Среди тех, кто получал вакцину, был глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и его семья. Об этом он рассказывал сам, а также топ-менеджеры компании "Русал" и "Фосагро". В компаниях от комментариев отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, делал ли прививку Владимир Путин или кто-либо из администрации президента. В правительстве также не смогли оперативно прокомментировать информацию, пишет Bloomberg.
- Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не знает о доступе российских политиков и бизнесменов к российской вакцине от COVID-19.
- Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал, что клинические испытания двух форм вакцины, разработанной исследовательским центром им. Гамалеи, продолжаются: "Вакцину получили добровольцы, официально включенные в испытания. После завершения испытаний будет решаться вопрос ее государственной регистрации. На настоящий момент вакцина в гражданский оборот не выпущена".
По словам источника Bloomberg, некоторые топ-менеджеры отказались от предложения, посчитав, что вакцина все еще нуждается в тестировании. Это может быть небезопасно, а чтобы понять риски, потребуется минимум год, объяснил врач одного из собеседников.
- Вакцина от COVID-19 пройдет клинические испытания и получит соответствующее разрешение на использование в медицинских учреждениях к середине августа, рассказывал ранее Александр Гинцбург. Процесс регистрации вакцины продлится до 2–4 августа, после чего еще некоторое время займет процедура получения в Росздравнадзоре отдельного разрешения на гражданский оборот. "Числа 14–15 августа соответственно, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать", – отметил Гинцбург.
- В Москве 17 июня начались клинические испытания двух форм вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), сообщил Минздрав. В военном госпитале имени Бурденко будет испытываться жидкая вакцина, предназначенная для внутримышечного введения, а в Сеченовском университете – вакцина в виде порошка, из которого раствор для введения в мышцу будут готовить на месте. В каждом случае в испытаниях примут участие по 38 добровольцев.
- В России разрабатывается 47 вакцин от коронавируса, объявила 20 мая вице-премьер Татьяна Голикова. Через шесть дней министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что клинические испытания одной из них завершатся уже в июле.
«Грузинская мечта» представила кандидатов в 30 мажоритарных округах
Правящая партия «Грузинская мечта» официально начала избирательную кампанию. Партия представила кандидатов в 30 мажоритарных округах. Среди них – действующие депутаты, губернаторы и бывшие министры. В списке лишь одна женщина.
- Сабуртало – Давид Сергеенко, экс-министр здравоохранения
- Ваке – Нодар Турдзеладзе, глава районной администрации Ваке
- Глдани – Леван Кобиашвили, действующий депутат, президент Федерации футбола Грузии
- Самгори – Созар Субари, советник премьер-министра по вопросам регионального развития, экс-министр по делам беженцев, экс-министр по исполнению наказаний
- Исани – Кахи Кахишвили, экс-министр пробации и исполнения наказаний
- Мтацминда – Бека Одишария, действующий депутат
- Надзаладеви – Михаил Кавелашвили, бывший футболист, действующий депутат
- Дидубе-Чугурети – Гия Вольский, действующий депутат
- Зугдиди – Ираклий Чиковани, пресс-спикер премьер-министра Грузии
- Поти, Хоби, Сенаки – Ираклий Хахубия, действующий депутат
- Абаша, Мартвили, Цаленджиха, Чхороцку – Александр Моцерелия, губернатор региона Самегрело-Земо Сванети
- Рустави – Нино Лацабидзе, член сакребуло Тбилиси
- Марнеули, Гардабани – Заур Даргали, мэр Марнеули
- Болниси, Дманиси, Тетри-Цкаро, Цалка – Гоги Мешвелиани, действующий депутат
- Кутаиси – Заза Ломинадзе, врач, экс-член сакребуло Кутаиси
- Зестафони, Багдати, Ткибули, Терджола – Бежан Цакадзе, экономист и бизнесмен
- Самтредиа, Цкалтубо, Вани и Хони – Гиви Чичинадзе, действующий депутат
- Сачхере, Чиатура, Харагаули – Паата Квижинадзе, действующий депутат
- Гори и Каспи – Георгий Ходжеванишвили, губернатор региона Шида Картли
- Хашури и Карели – Заза Дугладзе, бизнесмен
- Амбролаури, Они, Местиа, Цагери, Лентехи – Гоча Энукидзе, действующий депутат
- Ахалцихе, Адигени, Боржоми, Аспиндза – Антон Оболашвили, бизнесмен
- Ниноцминда, Ахалкалаки – Самвел Манукян, действующий депутат
- Батуми – Ресан Концелидзе, замглавы департамента полиции Аджарии
- Хуло, Шуахеви, Кеда, Хелвачаури – Анзор Болквадзе, действующий депутат
- Кобулети – Заал Микеладзе, министр здравоохранения Аджарии
- Мцхета, Душети, Казбеги, Тианети – Шалва Кереселидзе, губернатор региона Мцхета-Мтианети
- Озургети, Ланчхути, Чохатаури – Васил Чигогидзе
- Телави, Ахмета, Кварели, Лагодехи – Ираклий Кадагишвили, губернатор Кахети
- Гурджаани, Сагареджо, Сигнаги, Дедоплисцкаро – Давид Сонгулашвили, действующий депутат.
Глава правящей партии Бидзина Иванишвили сегодня впервые за последние месяцы появился на публике. Он считает, что «Грузинская мечта» уверенно выиграет парламентские выборы в октябре текущего года.
- Парламентские выборы в октябре пройдут по новой системе. Из 150 мест в парламенте 120 будут распределены между партиями, набравшими более 1% голосов избирателей, или между блоками, которые смогут получить как минимум столько процентов голосов, сколько субъектов входит в этот блок. Остальные места будут распределены между победителями выборов в 30 одномандатных округах.
Бидзина Иванишвили: благодаря «Грузинской мечте», страна смогла избежать большой беды
Глава правящей партии Грузии, экс-премьер и миллиардер Бидзина Иванишвили считает, что правительство «Грузинской мечты» - гарант спокойствия и стабильности в стране. Об этом он заявил на церемонии представления кандидатов в мажоритарных округах.
Иванишвили появился на публике впервые за последние месяцы. Он поблагодарил за эффективную борьбу с коронавирусом врачей и эпидемиологов, а также команду «Грузинской мечты».
«Я рад, что мы смогли так скоро вернуться к нормальному ритму жизни. Хочу поблагодарить врачей и эпидемиологов, команду «Грузинской мечты», благодаря работе которой страна смогла избежать большой беды. Грузию называют зеленой зоной, свободной от коронавируса. Это – заслуга нас всех», - заявил он.
Иванишвили считает, что «Грузинская мечта» уверенно выиграет парламентские выборы в октябре текущего года.
Муж умершей в Чечне Мадины Умаевой получил новый дом от фонда Кадырова
Семья мужа умершей и спешно похороненной в Гудермесе Мадины Умаевой получила новый дом от чеченских властей. Сюжет об этом вышел 18 июля в эфире ЧГТРК "Грозный".
В сюжете муж погибшей Висхаджи Хамидов с тремя маленькими детьми осматривает комнаты нового дома. Как отмечается, он был построен на деньги фонда имени Ахмата Кадырова.
"Обо всех удобствах, в том числе и мебели, благотворительная организация также позаботилась", - говорится в сюжете.
- Вечером 12 июня в Гудермесе была найдена мертвой 23-летняя Мадина Умаева, уроженка Аргуна. Ее в спешке похоронили в ту же ночь. По решению следствия тело было эксгумировано.
- Как сообщалось ранее, мать девушки, Хутмат Довлетмирзаева, присутствовавшая на эксгумации, заявила, что видела шрам на теле дочери и считает, что Умаеву убили. Семья ее мужа и он сам утверждают, что девушка погибла в результате эпилептического припадка. У Умаевой остались трое маленьких детей - сын и две дочери.
- Разобраться в ситуации вызвался глава Чечни Рамзан Кадыров. После того, как он провел собрание со всеми участниками конфликта, Хутмат Довлетмирзаева попросила прощения у зятя Висхаджи Хамидова и его родственников за "клевету".
- Правозащитники обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль дело о смерти Умаевой и забрать его из Чечни.
- Чеченский общественный фонд имени Ахмата Кадырова получил в 2019 году рекордные 6,075 млрд рублей дохода. Организацию не раз обвиняли в том, что пожертвования в фонд заставляют перечислять в "добровольно-принудительном" порядке, однако глава республики Рамзан Кадыров все эти обвинения отрицал.
В Грузии 11 новых случаев коронавируса, число выздоровевших достигло 900
За сутки в Грузии выявили 11 новых случаев коронавируса – это максимальный показатель с середины июня.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число подтверждённых случаев достигло 1039. Число выздоровевших достигло 900 - за сутки выздоровел еще один пациент.
В стационарах под наблюдением врачей находятся 232 человека, в карантине – 5687. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией. Уровень смертности от коронавируса один из самых низких в Европе.
- В самопровозглашенной республике Абхазия число выявленных случаев коронавируса на сегодня составляет 38. Из них 37 человек выздоровели, один пациент скончался.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия выявили 89 случаев заражения. Из них 85 человек выздоровели.
Олимпийский чемпион, экс-депутат Звиад Звиадаури ранен в Ахмета
В грузинском городе Ахмета ранили олимпийского чемпиона, экс-депутата парламента Грузии Звиада Звиадаури.
По информации СМИ, ветеран дзюдоист Звиадаури и предполагаемый обвиняемый находились в гостях у одной семьи. Словесная перепалка во время застолья переросла в драку. Звиадаури и его друг были ранены холодным оружием. Их жизням опасность не угрожает.
МВД ведет рассследствие по статье 117 уголовного кодекса Грузии – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Звиадаури стал олимпийским чемпионом на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. В 2012 году он стал депутатом от партии Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта».
Самописцы сбитого Ираном украинского "Боинга" доставлены в Париж
Бортовые самописцы украинского пассажирского "Боинга", сбитого по ошибке иранскими ПВО под Тегераном, доставлены в Париж. В ближайшие часы их отправят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Ранее Иран согласовал решение передать "чёрные ящики" французской стороне с пятью странами: Украиной, Швецией, Великобританией, Канадой и США.
В феврале власти Ирана признали неспособность Тегерана самостоятельно расшифровать самописцы из-за отсутствия необходимых технологий. Предполагалось, что для анализа "чёрных ящиков" в страну прибудут иностранные специалисты, однако этому помешала пандемия COVID-19.
"Боинг 737-800" "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета. Жертвами катастрофы стали все 176 человек, находившиеся на борту. Это - граждане семи стран, в том числе 11 украинцев.
Изначально власти Ирана утверждали, что причиной крушения стала техническая неисправность "Боинга".
Однако впоследствии Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал, что пассажирский самолёт был сбит иранскими ПВО из-за ошибки оператора, который принял его за крылатую ракету в ожидании возможных ударов США.
Житель Цхалтубо скончался от конго-крымской геморрагической лихорадки
Мужчина средних лет скончался от конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) в Имеретии. Об этом журналистам сообщил руководитель регионального отделения Центра по контролю заболеваний Гоча Гиоргидзе. По его словам, мужчина – житель города Цхалтубо. До сих пор неизвестно, как мужчина заразился ККГЛ.
«Это заболевание редко встречается в Имеретии. Заболевание передается от укусов клещей рода хиаломма. Такие случаи встречаются среди людей, которые занимаются сельским хозяйством», - сказал Гиоргидзе. В Грузии в этом году было выявлено десять случаев ККГЛ.
Конго-крымская геморрагическая лихорадка – особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. Впервые оно было выявлено в 1944 году в Крыму. ККГЛ является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae.
В Шекветили задержан зять четвертого президента Грузии
Зять бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили Миндия Гогочури задержан сразу по нескольким обвинениям. Об этом сообщает Общественный вещатель. Согласно распространившейся информации, Гогочури задержали после инцидента, произошедшего в фешенебельной гостинице «Параграф» в курортном Шекветили.
В МВД Грузии подтверждают факт, однако не раскрывают подробностей. Судя по всему, в деле фигурирует огнестрельное оружие. Гогучури задержан на основании статьей «насилие» и «незаконное ношение-хранение огнестрельного оружия».
Миндия Гогочури – гражданский муж Машо Чичуа, падчерицы Георгия Маргвелашвили. В комментарии телеканалу «Мтавари» бывшая первая леди сообщила, что ей ничего не известно о произошедшем. По ее словам, Машо и Миндия уже давно расстались и не поддерживают отношения.
- Имя Гогочури неоднократно фигурировало в криминальных сводках. В начале декабря 2018 года он был задержан в результате спецоперации в Тбилиси по обвинению в сокрытии преступления и незаконном приобретении-хранении оружия.
- В июле того же года он попал в больницу с тремя огнестрельными ранениями в ноги. А ранее, в январе 2017 года, в Гогочури стреляли.
В Минске тысячи людей пришли на митинг оппозиционного кандидата
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела сегодня, 19 июля, в Минске свой первый агитационный митинг. По разным данным, на акцию пришли от четырех до семи тысяч человек.
Вместе с Тихановской в митинге участвовали представители штаба незарегистрированного кандидата от оппозиции Виктора Бабарико, и супруга другого незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало.
Вероника Цепкало заявила, что более 200 человек из разных стран, среди которых - Германия, Чехия и Украина, работают над IT-платформой, которая должна помочь «минимизировать фальсификации» на выборах при подсчете голосов.
Отмечается, что журналисты не смогли вести трансляцию с митинга, поскольку на время его проведения в Парке Дружбы оказался полностью недоступен мобильный интернет.
На прошлой неделе штабы оппозиционных кандидатов - Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико - объединились для проведения избирательной кампании Тихановской.
Она заявила, что баллотируется в поддержку своего мужа - блогера Сергея Тихановского, который хотел выдвигаться в президенты, но был арестован в конца мая и с тех пор находится в СИЗО.
Арестован также Виктор Бабарико. Экс-глава «Белгазпромбанка» вместе со своим сыном Эдуардом был задержан 18 июня, вскоре после объявления о своих планах участвовать в выборах. Белорусские власти обвиняют его в отмывании преступных доходов, даче взятки и уклонении от уплаты налогов.
- Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами пять человек, отказав в регистрации экс-главе «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико и бывшему главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, будет избираться на шестой срок подряд.
- Нынешняя избирательная кампания сопровождается массовыми акциями противников Лукашенко и разгонами их участников. С начала протестов задержаны и арестованы свыше 700 человек.
- Сам глава Белоруссии, комментируя аресты своих оппонентов, заявил, что властям удалось предотвратить «майдан». Также он обвинил во вмешательстве в выборы иностранные государства, в том числе - Россию.
Папа Римский Франциск озабочен обострением между Арменией и Азербайджаном
Папа Римский Франциск в ходе воскресного обращения к верующим высказал свою озабоченность в связи с обострением в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.
«С озабоченностью слежу за новым обострением в последние дни вооруженной напряженности в регионе Кавказа, между Арменией и Азербайджаном. Молюсь за все семьи, которые потеряли жизни в ходе этих инцидентов. Надеюсь, что при посредничестве международного сообщества, посредством диалога и при доброй воли сторон будет найдено решение, гарантирующее мир, ради благоденствия этих народов», - заявил понтифик.
- Вооруженное противостояние началось 12 июля на границе Азербайджана и Армении в Товузском районе – в 300 километрах от Нагорного Карабаха. Стороны сообщали о потерях.
- Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь на границе. ЕС и ОБСЕ также заявили о необходимости прекращения противостояния.
«Грузинская мечта» определилась с кандидатами в мажоритарных округах
Правящая партия «Грузинская мечта» согласовала список кандидатов в мажоритарных округах. Об этом сообщили сегодня, 19 июля, в пресс-службе «Грузинской мечты» по итогам заседания политсовета партии.
Имена кандидатов в 30 одномандатных округах правящая команда назовет в понедельник, 20 июля. После презентации «Грузинская мечта» официально начнет предвыборную кампанию, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Парламентские выборы состоятся в Грузии 31 октября. Для «Грузинской мечты» они будут третьими за время существования партии.
- Предстоящие выборы пройдут по новой системе. Согласно изменениям, из 150 мест в парламенте 120 будут распределены между партиями, набравшими более 1% голосов избирателей, или между блоками, которые смогут получить как минимум столько процентов голосов, сколько субъектов входит в этот блок. Остальные места будут распределены между победителями выборов в 30 одномандатных округах.
Мэр Тбилиси показал, как будет выглядеть территория у парламента после ремонта
Мэр Тбилиси Каха Каладзе показал, как будет выглядеть площадь у парламента Грузии после окончания ремонта, который продолжается уже полгода. Сегодня, 19 июля, Каладзе ознакомился с ходом работ вместе со спикером законодательного органа Арчилом Талаквадзе, а также лидером парламентского большинства Мамукой Мдинарадзе.
По словам мэра, у парламента будет оборудовано несколько зон для растений. На представленных эскизах видно, что эти объекты занимают большую часть площади. Каладзе отметил, что такое решение служит только одной цели – сделать территорию более зеленой.
Мэр сообщил, что самой сложной частью проекта оказался ремонт фонтана, расположенного у входа в парламент. Все трубы пришлось заменить. Также отремонтирован памятник жертвам трагедии 9 апреля, обновлены плиты и коммуникации. Из-за пандемии коронавируса на некоторое время работы пришлось приостановить. Тем не менее, по словам Каладзе, они смогут завершить проект в срок. Открыть площадь планируется в конце июля – начале августа.
Площадь перед парламентом – это главная локация для масштабных протестных акций, антиправительственных митингов и пикетов.
1 января 2020 года мэрия Тбилиси объявила электронный тендер без аукциона на восстановление территории возле парламента. Единственным участником и победителем конкурса стала компания Greenservice. Территория была огорожена ночью 22 января 2020 года. За несколько недель до этого, в последние дни декабря 2019 года, мэрия демонтировала установленные у парламента палатки гражданских активистов. Взамен там поставили детские аттракционы и киоски рождественской ярмарки.
В Берлине прошел русскоязычный парад ЛГБТ
В Берлине 18 июля несколько сотен русскоязычных ЛГБТ-активистов приняли участие в марше в районе Марцан. Это было первое ЛГБТ-мероприятие, организованное в столице Германии выходцами из России и СНГ.
В начале колонны участники развернули баннер «Гордитесь с нами – прайд в Марцане». Люди в колонне несли плакаты в поддержку ЛГБТ-активистов в России.
Прайд-парад закончился митингом на площади Виктор Клемперер Платц.
В этом году ежегодный берлинский гей-парад был отменён из-за пандемии коронавируса. По словам организаторов шествия, русскоязычных активистов, они решили воспользоваться случаем и реализовать давнюю мечту – устроить собственное шествие.
«Хотелось бы иметь возможность отметить месяц гордости и выйти за свои права в Донецке, Иркутске или Кустанае. Но пока это невозможно, мы делаем прайд-парад в самом русскоязычном районе города Берлина», – сказал организатор прайда, представитель некоммерческой организации «Квартира» Константин Шерстюк.
Грузинский боец Роман Долидзе победил россиянина в турнире UFC
Грузинский боец Роман Долидзе победил россиянина Хадиса Ибрагимова на престижном турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172 в Абу-Даби (ОАЭ). К концу первого раунда 32-летний Долидзе нанес Ибрагимову удар коленом в голову и отправил его в нокдаун.
Для Долидзе это был дебютный бой в турнирах под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает агентство «Новости-Грузия». Спортсмен выступал в полутяжелом весе. До этого в турнирах смешанных единоборств ММА он одержал семь побед и ни одного поражения.
Роман Долидзе – уроженец Батуми. Родился в семье инженера. Окончил батумскую духовную семинарию, однако потом решил связать свою жизнь со спортом. Профессионально стал заниматься боями в 2009 году. В последние годы живет и тренируется в Одессе.
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