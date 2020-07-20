«Все, что может сделать Грузия, – это помочь Армении и Азербайджану в переговорах»

Как события, развивающиеся между Арменией и Азербайджаном, могут повлиять на Грузию и регион в целом? Своим мнением на этот счет поделились пользователи соцсети Facebook.

– Опасаетесь ли вы обострения конфликта?

Ника: Страха того, что военные действия проходят вблизи от границ Грузии и что из-за этого нам тоже угрожает опасность, нет. Да, возможно, конфликт будет обостряться, но не очень. Вообще, думаю, это на руку России – эскалация конфликтов в постсоветских государствах. Грузия в данной ситуации может лишь играть роль посредника между Арменией и Азербайджаном. Стоит избегать всего, что может привести к региональной войне, а если не быть осторожными, так оно и произойдет – это очень неприятный факт.

Ирина: Естественно, это всегда страшно, когда соседние страны начинают вооруженные конфликты. Конечно, существует вероятность того, что он может перерасти в более масштабную войну. Именно чтобы избежать такого развития, Грузия не должна никак вмешиваться в происходящее. Пострадаем и мы, и Азербайджан, и Армения. Пока военные действия еще не приобрели столь больших масштабов, поэтому бояться не стоит.

Давид: Естественно, если все перерастет в региональную войну, то, так или иначе, пострадают и Армения, и Азербайджан, и все их соседи. Вы же понимаете, что иностранные туристы могут перестать считать, скажем, Грузию привлекательной страной, поскольку рядом ведутся боевые действия. Вообще, наше государство должно придерживаться максимально нейтральной позиции и ни в коем случае не поддерживать ни одну из сторон.

Бека: Насколько я знаю, конфликт между Арменией и Азербайджаном начался не вчера. Уже долгие годы у этих стран напряженные отношения из-за Карабаха. Признаюсь, я не слежу пристально за всеми этими событиями, но, по-моему, сейчас ситуация обострилась впервые за несколько последних лет. В общем, думаю, ничего хорошего от всей этой ситуации ждать не стоит. Если вовремя не погасить напряженность, она обязательно перерастет в более масштабную.

Татия: Сколько раз должна пострадать Грузия, чтобы мы поняли, что нам и своих конфликтов хватает? Когда Россия напала на нашу страну, в большинстве соседних стран и не думали как-то помочь в развившемся конфликте. Поэтому я думаю, что нам остается лишь следить за происходящим и надеяться, что все завершится в ближайшее время и с минимальными потерями. Я сомневаюсь, что это может перерасти в региональную войну, если в этом не увидит для себя выгоду Россия. Все, что может сделать Грузия, – это помочь Армении и Азербайджану в переговорах, поскольку они друзья и соседи.

Георгий: Это всего лишь очередной этап напряженности азербайджано-армянского конфликта. Эти страны неоднократно начинали вооруженные действия друг против друга. Однако заканчивались они так же быстро и внезапно, как и возникали. Ведь полномасштабная война сейчас не выгодна никому. Поэтому и не стоит ждать, что все это может перерасти в региональную войну. Грузию этот конфликт сейчас не затронет, и поэтому мы можем выступить в качестве посредника для диалога между Арменией и Азербайджаном.

Гоча: Я помню начало азербайджано-армянского конфликта в Карабахе. Если я не ошибаюсь, это произошло в конце 80-х годов. Тогда ситуация была очень напряженной, было очень много человеческих жертв. После тех событий столь масштабных столкновений там ни разу не было. Да, отношения двух стран вновь обострились, но я уверен, что конфликт не перерастет во что-то большее и останется на уровне небольших локальных столкновений.