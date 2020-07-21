Натия Турнава рассказала, какие авиакомпании смогут возобновить полёты в Грузию

В начале августа возобновятся авиарейсы из Парижа в Тбилиси, – сообщила министр экономики Грузии Натия Турнава.

«Мы приняли окончательное решение, авиакомпания Air France сама объявит точную дату возобновления полётов. Рейсы из аэропорта Шарль-де-Голль будут выполняться дважды в неделю», – заявила Турнава.

По словам министра экономики, также ведутся переговоры с авиакомпанией airBaltic и решение по рейсам Рига-Тбилиси будет озвучено в ближайшем будущем. Ранее грузинские власти подтвердили, что со 2 августа возобновятся авиарейсы по маршруту Мюнхен-Тбилиси.

Что касается авиакомпаний Wizz Air и Ryanair, они пока не смогут возобновить регулярные рейсы в Грузию.

«Обе эти авиакомпании являются низкобюджетными. Это значит, что для сохранения низких цен они должны выполнять определенное количество рейсов. Они предложили возобновить более 10 направлений – это означает более 20-ти рейсов в неделю и большое количество пассажиров. Когда мы будем к этому готовы, когда те страны, откуда предлагается возобновить авиасообщение, будут к этому готовы, мы допустим полёты. Вы знаете, что Wizz Air пользуется большой поддержкой правительства. Конечно, мы хотим, чтобы полёты возобновились в полном объёме, но главное – забота о здоровье наших граждан», – отметила Турнава.