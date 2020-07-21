Законы, которые нужны Абхазии

Период смены власти в Абхазии завершился, недавно закончилось формирование правительства, и многие ждут, что новые власти начнут реформы в разных областях. Мы решили узнать, какие именно законы ожидают жители Абхазии в первую очередь.

– Как вы считаете, какие законы необходимо принять в ближайшее время?

Девушка: Мне кажется, что необходимо принять закон об организованной преступности и все, что связано с борьбой с коррупцией. Не знаю, насколько это будет реально применимо на практике, но тем не менее. В принципе, Трудовой кодекс был принят на основании казахстанского кодекса, но есть некоторые моменты, которые в российском Трудовом кодексе более четко расписаны, чем у нас. Это процедуры по сокращениям, по беременным женщинам, по увольнению. Нужно принять даже не столько законы, сколько подзаконно-нормативные акты в продолжение, например, Трудового кодекса. Не столько к самому кодексу, а разные дополнительные рекомендации по вопросам выходных пособий, декретных отпусков, всего прочего.

Аляс Ахвледиани: Я думаю, что закон об оружии, который никак не могут принять. Именно этот закон, который бы регламентировал оборот оружия в нашей стране. Еще есть закон о госслужбе, который находится в разработке, то есть кто является государственным служащим, из-за которого не могут якобы ввести в действие закон о декларировании доходов.

Бадри Есиава: Необходимо в ближайшее время принять понятный закон в отношении майнинга, то есть майнинговых ферм. Да, существует запрет правительства на эту деятельность, но при этом мы все видим, что по факту это ни на что не влияет. Нет регламентирующих механизмов, которые могли бы изымать все это оборудование. Я считаю, что нужно или легализовать, но при этом установить определенный тариф, чтобы те люди, которые занимаются майнингом, в обязательном порядке их оплачивали, или вообще запретить их.

Анна: Закон об абортах (поправки к закону о здравоохранении) должен быть принят обязательно. Принятие этого закона привело за собой увеличение количества рожденных детей с патологиями в развитии. Я не за аборты, но я считаю, что если есть медицинские показания по рождению ребенка или по состоянию здоровья матери, у родителей должен быть вариант, возможность выбора. Конечно, второе – это закон о домашнем насилии, который давно рассматривается, изучается. Я считаю, что это очень актуальная проблема, и этот закон обязательно должен быть принят. Например, закон об образовании. Я думаю, что закон об образовании должен быть принят только после дискуссии, в которую включены все образовательные институты, которые имеют к этому отношение.

Тимур: На мой взгляд, основные, жизненно важные законы уже приняты. Я хотел бы, чтобы ответственные структуры лучше бы следили за исполнением самих законов, чтобы пункты, которые прописаны в законах, лучше исполнялись на практике.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия