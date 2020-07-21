Памятник как орудие политической борьбы за Марнеули

Лидер ультранационалистической партии «Грузинский марш» Сандро Брегадзе сегодня был вызван в СГБ на опрос по делу о возможной расовой дискриминации и разжигании этнической розни. Интерес СГБ вызвали подробности мероприятия в Марнеули 17 марта. На нем при участии местного православного епископа и представителей прокремлевского российско-грузинского общественного центра имени Е. Примакова ультранационалисты потребовали демонтировать памятник азербайджанскому большевику Нариману Нариманову. Это требование вызывает крайнее недовольство местных азербайджанцев.

«Представителей «Грузинского марша» 17 июля в Марнеули не было», – заявил лидер партии ультранационалистов Сандро Брегадзе после выхода из здания СГБ, куда он был вызван на опрос. Следователей интересовали подробности мероприятия, проведенного в Марнеули у Дома культуры. На нем епископ Марнеульский и Худжабский Георгий (Джамделиани), а также представители российско-грузинского общественного центра имени Е. Примакова в ультимативной форме потребовали от местных властей демонтажа памятника азербайджанскому наркому Нариману Нариманову, а вместо него – возведения памятника царю Ираклию Второму и его соратнику, национальному герою Худиа Борчалинскому (Худу бек Борчалы). По их мнению, монумент станет символом исторической дружбы между двумя народами.

Но все эти предложения были сделаны в ультимативной форме и были созвучны прежним заявлениям православного епископа Джамделиани.

Жесткие заявления епископа накалили ситуацию в регионе Квемо Картли до такой степени, что СГБ Грузии в начале июня возбудило дело о возможной расовой дискриминации и разжигании этнической розни. Дело дошло до вызова на опрос местных гражданских активистов. Но не их надо было вызывать на опрос, а местных оппозиционеров из других партий, считает Сандро Брегадзе:

«Я передал следствию материалы о деструктивной и сепаратистской деятельности члена «Европейской Грузии» (Ахмеда) Имамкулиева, которую он осуществляет в Марнеульском районе. Я также сообщил о деструктивной деятельности представителей (партии) «Лело». Они способствуют разжиганию национальной розни и мятежу среди азербайджанского населения».

Сам Брегадзе свои заявления таковыми не считает, несмотря на то, что он в Facebook поддержал призыв епископа Георгия Джамделиани демонтировать памятник Нариману Нариманову. Тогда же Брегадзе пообещал, что для этого будет «бороться до последней капли крови».

Оппозиционер Имамкулиев все эти годы боролся за пост мэра Марнеули и, как известно, часто упрекал нынешнего мэра Заура Даргаллы в том, что памятник Нариманову, который воздвигли еще в 1981 году, до сих пор не отреставрирован. Видимо, это и подтолкнуло нынешнего мэра восстановить памятник и даже открыть его в условиях карантина 26 мая.

Теперь этого не могут простить Даргаллы епископ Джамделиани и глава центра Примакова в Грузии Дмитрий Лорткипанидзе. Последний в прямом эфире на своей страничке в соцсети Facebook 7 июля назвал решение мэра Даргаллы циничным и потребовал от местного законодательного собрания незамедлительно снести памятник. На акции выступил и епископ Георгий Джамделиани, сообщив, что это предупредительная акция. Тогда же он сказал, что его пригласили на опрос в СГБ.

Камила Мамедова, журналист и директор Радио Марнеули ФМ, говорит, что епископ после своих скандальных заявлений на связь с журналистами не выходит. Его агрессивные заявления, которые он неизменно делал с крестом в руках, вызывают раздражение, продолжает она:

«Когда видишь представителя церкви, а рядом с ним представителей «Грузинского марша» и центра Примакова, становится понятно, что ими движут не совсем добрые намерения. Они затронули там очень болезненную для грузин тему Давид-Гареджи. Владыка Джамделиани заявил, что он располагает историческими фактами, подтверждающими, что это Нариманов передал тогда Азербайджану эти территории. Он делает акценты, которые вызывают агрессию в людях и межэтническую рознь. Лучше бы он в это не вмешивался».

По словам Камилы Мамедовой, в Марнеули Нариманова не рассматривают как большевика и поэтому бьются за его памятник. Там его ценят, как человека, который родился в Тбилиси, чей прадед был известным ашугом (поэтом). Памятник ему, по мнению местных жителей, – это признание его вклада, а вместе с ним и вклада азербайджанского народа в становление грузинской государственности.

Многие правозащитные НПО в Тбилиси скандал вокруг памятника Нариманову связывают с предстоящими выборами и противостоянием между мэром Марнеули Зауром Даргаллы и мажоритарным депутатом из Марнеули Тамазом Навериани. Это мнение утвердилось после того, как 20 июля стало известно, что «Грузинская мечта» на октябрьских выборах сделала ставку на Заура Даргаллы, представив его мажоритарным кандидатом. Не исключено, что об этом еще раньше узнал нынешний депутат Навериани.

Многие обратили внимание на фотографию, которую обнародовал после акции протеста в Марнеули глава центра Примакова Дмитрий Лорткипанидзе. На фотографии вместе с епископом и Лорткипанидзе – представители местного самоуправления Марнеули, в том числе и родственник депутата Навериани.

Но ввиду того, что депутат Навериани отказывается от общения с местными журналистами и не делает публичных заявлений, его позиция остается неизвестной.

Воздержаться от агрессивных заявлений призвали местного епископа Джамделиани представители четырех правозащитных НПО: Центр по мониторингу и обучению прав человека, Ассоциация молодых юристов, Институт толерантности и многообразия и Лаборатория по изучению советского прошлого. Правозащитники также рекомендуют властям создать рабочую группу по решению судьбы памятника Нариманову, в которую будут вовлечены местные активисты. НПО также призывают власти и СГБ контролировать действие радикальных групп, которые появились в Марнеули. Говорит один из авторов обращения, представитель Института толерантности и многообразия Мако Гавтадзе:

«Появление групп насилия в лице «маршистов» и представителей центра Примакова заставляет нас думать, что имеет место провокация. Мы знаем, что эти люди способствовали российской пропаганде, неоднократно монополизировали публичное пространство, и, к сожалению, государство на это не реагирует должным образом».

Примечательно, что сам мэр Марнеули Заур Даргаллы до сих пор не делает комментариев по поводу памятника Нариманову. Видимо, опасаясь, что может потерять голоса одной или другой стороны, он решил сбалансировать ситуацию после реставрации памятника Нариманову тем, что 20 июля объявил тендер на реставрацию памятника герою национально-освободительного движения Мерабу Костава в Марнеули.