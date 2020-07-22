Доведет ли до карантина несговорчивость гардабанцев?

О новом очаге коронавируса заявили сегодня грузинские власти – это большой кластер в Гардабанском муниципалитете. Врачи сетуют на то, что его население неохотно идет на PCR-тестирование, что не позволяет определить масштаб заражения и затрудняет контроль ситуации.

Не такой реакции и не таких показателей ждал из Гардабанского муниципалитета Амиран Гамкрелидзе, директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья. В этом густонаселенном муниципалитете региона Квемо Картли вчера, 21 июля, началось широкое тестирование по выявлению случаев инфицирования коронавирусом. Пристальное внимание эпидемиологов к нескольким селам было вызвано тем, что там за два дня были выявлены 37 новых случаев. К тому же родственники 16-го по счету пациента, скончавшегося 20 июля от коронавируса, работали на нескольких тбилисских рынках.

«У нас новая горячая точка», – сообщил с утра Амиран Гамкрелидзе, комментируя сегодняшние случаи инфицирования. Они самые высокие после 31 мая – 24 человека по всей Грузии.

Главный эпидемиолог страны пожаловался, что медработники в этой горячей точке натолкнулись на препятствия со стороны населения. Речь идет о селах Гардабанского района – Караджалари, Ахтаклия и Каратаклия, а там проживает семь тысяч человек:

«Население из этих трех сел работает на разных рынках – это Рустави, Лило и разные рынки Тбилиси, поэтому риск распространения инфекции велик. К сожалению, со стороны населения нет встречных шагов. Несмотря на то что на месте работали шесть бригад, мы не смогли взять больше чем 350 образцов (PCR-тестирования). Это в то время, когда средний показатель должен был быть от 700 до 1000. Из взятых 350 тестов 10 были положительными. Это значит, что там инфекция серьезно циркулирует. Поэтому еще раз призываю население больше сотрудничать с медицинским персоналом».

В противном случае Амиран Гамкрелидзе выход видит в одном:

«Если не будет сговорчивости, не будет у нас возможности вести широкомасштабные исследования в этом поселении. Тогда единственным шагом остается изолирование этих трех сел, их закрытие».

Особые меры предпринимаются в окрестностях этих сел и на рынках, идет термоскрининг, начали избирательное тестирование лиц, работающих на рынках, сообщила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. По ее словам, ситуация пока подлежит контролю. Но этот вечер будет важным для принятия решения властями, потому министр обратилась к населению региона:

«Хочу обратиться с просьбой к населению Гардабани: сотрудничать с нашими эпидемиологами, которые в данный момент находятся там, ведут термоскрининг и целевое тестирование. Все это обеспечивает ту защищенность, которая позволяет правительству не прибегать еще раз к крайним мерам».

К бдительности и высокому гражданскому самосознанию сегодня медики призывали не только жителей Гардабани. Среди них была и медицинский директор Тбилисской инфекционной клиники Марина Эзугбая. Она обратила внимание на то, что скачок в показателях был ожидаемым из-за широкого тестирования, и он должен пойти на спад, поскольку идет изолирование инфицированных, а людей, имеющих с ними контакт, переводят в карантин.

«Паника – слово для меня неприемлемое. Любой ситуацией можно управлять, если население, каждый гражданин, все мы отнесемся с высокой ответственностью к ситуации, зная что «ковид» никуда не делся. Если соблюдать правила, для паники у нас не будет повода».

Местные жители неохотно идут на контакт и с представителями СМИ. Еще накануне они высказались против того, чтобы процесс тестирования освещали журналисты. По словам мэра Гардабани Рамаза Будагашвили, жители встревожены сообщениями о том, что регион может быть «закрыт». Сегодня мэр говорил, что тестирование идет в рабочем порядке.

В начале эпидемии властям пришлось прибегнуть к закрытию на карантин двух муниципалитетов в Квемо Картли: в Марнеули и Болниси.