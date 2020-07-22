Три окна в Европу – политический расчет «Грузинской мечты»?

Власти Грузии приняли решение сохранить ограничения на регулярные международные авиарейсы до 1 сентября, сделав исключения лишь для трех европейских направлений. В правительстве объясняют свои действия заботой о здоровье граждан, специалисты предполагают, что есть и политический подтекст.

Грузинское небо остается закрытым для международных регулярных рейсов до 1 сентября. Сегодня Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития выпустило распоряжение, согласно которому с начала августа разрешены регулярные рейсы в Тбилиси только из Мюнхена, Парижа и Риги. Таким образом, Грузия в пятый раз отложила доступ к регулярным рейсам, прерванным с 21 марта.

Среди лишенных доступа на рынок оказались низкобюджетные перевозчики WizzAir и Ryanair. По словам главы Минэкономики Грузии Натии Турнава, в ведомство поступило предложение от двух лоукостеров о возобновлении полетов по 10 направлениям – более 20-ти рейсов в неделю. Министерство ответило отказом:

«Конечно, мы хотим, чтобы полеты возобновились в полном объеме. Эти компании пользуются большой поддержкой правительства, но сейчас главное – забота о здоровье наших граждан», – отметила Турнава.

При этом власти активно продвигают внутренний туризм, рапортуя об успехах. По утверждению главы Администрации туризма при Минэкономики Мариам Квривишвили, отрасль находится на подъеме:

«Внутренний туризм в нашей стране демонстрирует позитивную и растущую тенденцию. Согласно последним статистическим данным с некоторых курортов, где туристическая инфраструктура более развита, уровень занятости отелей достиг 70–80%, особенно в выходные дни. Мы пробудили желание наших граждан путешествовать по Грузии. Конечно, внутренний туризм не может заменить тот объем, который у нас был от международных путешественников, но у нас есть позитивные и оптимистичные ожидания, что спрос на внутренний туризм будет расти и дальше», – сказала Квривишвили.

Специалисты рынка перевозок указывают на то, что правительство намеренно ограничивает международный туризм в пользу внутреннего и специально выдавливает с рынка низкобюджетных перевозчиков. Директор Центра исследований здравоохранения и социальной политики Серго Чихладзе считает, что панические заявления властей о неминуемом распространении коронавируса в случае восстановления авиасообщения, в том числе и с т.н. безопасными странами, уже вышли за рамки логики. По всей видимости, властями движет не столько забота о здоровье граждан, сколько холодный предвыборный расчет, считает эксперт:

«Коронавирус пришел навсегда, и нам придется с ним жить. Непонятно, насколько долго можно держать страну взаперти, лишая людей заработка? Вакцина появится нескоро, и даже после этого вирус будет циркулировать, так же, как и туберкулез и другие опасные заболевания. Когда есть элементарный механизм тестирования, почему нельзя проверять прилетающих из стран с низкой зоной рисков? Думаю, за всем этим стоит политический подтекст, так как партия власти позиционирует себя в роли победителя над вирусом и ужасно боится растерять этот багаж до выборов, в то время как в целом экономическая ситуация близка к катастрофической».

По словам руководителя Gudauri Heliskiing Вато Асаташвили, заявление чиновников наносит удар по завтрашнему дню туриндустрии, так как дешевые авиаперевозчики могут не сразу вернуться на рынок Грузии:

«Всего 10 лет назад стоимость перелета на европейских направлениях на одного человека обходилась нам в 500-700 долларов. Мы были недовольны Airzena, Turkish Airlines, Lufthansa и обвиняли всех в картельных сделках. Прошло время, пассажиропоток увеличился, появились лоукостеры, и в течение летнего сезона 2019 года стоимость билета для поездок в Грузию в среднем составляла 50-250 долларов. Как вы думаете, в 2021 году после такой грубой блокировки авиаперевозчиков пассажиропоток внезапно поднимется до старой отметки? Мы уже видим, что цены грядущих августовских рейсов поднялись до отметки 10-летней давности, и не исключено, что нам в течение 3-4 лет придется летать по этим ценам! Я сознательно ничего не пишу о внутреннем туризме», – иронично написал Асаташвили на своей странице в сети Facebook.