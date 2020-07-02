Границы туризма, или Грузия решила быть небогатой и здоровой

Грузия с крайней осторожностью относится к открытию страны для туристов из Европы. По словам главы Минфина Иване Мачавариани, предполагаемые риски распространения инфекции намного перевешивают выгоды.

Как известно, Грузия вошла в список стран, признанных Евросоюзом 14 безопасными с точки зрения заражения коронавирусом. Для граждан Грузии отдельные страны ЕС с 1 июля открыли границы. Этот факт обострил в Грузии полемику о скорейшем восстановлении авиасообщения с Европой. Однако в правительстве Грузии пока не спешат с принятием решения, аргументируя свою позицию неспокойной эпидемиологической ситуацией в ряде государств Европы.

Выступая сегодня на брифинге, министр финансов Иване Мачавариани подчеркнул, что возобновление полетов не является делом близкой перспективы, хотя теоретически не исключил и другого сценария:

«Много разговоров, почему мы тянем с авиасообщением. Очень радостно, что мы попали в список рекомендованных стран, но внутри ЕС неоднородный подход. К примеру, Австрия до 30 сентября ограничила открытие границ. Мы в ежедневном режиме анализируем ситуацию и, исходя из мировой тенденции, считаем, что в лучшем случае к нам может прилететь лишь ограниченное количество туристов».

Логика министра такова: даже при позитивном сценарии в этом году Грузию посетят около 50 тысяч туристов из ЕС, и это будет каплей в море в сравнении с запланированными десятью миллионами. Зато риски перевешивают выгоду – даже если 1% приезжих окажутся вирусоносителями, то новая вспышка вируса и последующий локдаун нанесут экономический урон на сотни миллионов. По этой причине в течение ближайших двух месяцев власти будут следить за ситуацией и открывать страну только в случае минимального риска.

Рамаз Герлиани, директор Центра экономических преобразований, считает, что европейские туристы будут огромным облегчением для умирающей туристической индустрии в Грузии. Небольшое число посетителей из Европейского Союза компенсируется их высокой платежеспособностью, считает эксперт:

«По доле в платежах европейцы могут сравниться с 500 тысячами туристов из соседних стран, таких как Азербайджан или Армения и, возможно, даже больше. Когда страна входит в список ЕС, это очень важно для имиджа страны, и этот факт необходимо использовать для привлечения высокорентабельных туристов не только из ЕС, но и из других стран».

Не все эксперты разделяют такой подход. Экономист, профессор тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе напомнил, что в июле 2019 года в Грузию въехало 73 453 посетителя из стран ЕС. Для сравнения: это всего 6,5% от общего числа посещений за июль 2019 года, которое составило миллион 127 тысяч человек. Туристическая индустрия Грузии пока не в состоянии привлечь массовый турпоток из Европы не только по вине пандемии, считает экономист:

«Грузия почти на 80% зависит от импорта продовольствия и наполовину от стройматериалов, поэтому доходы от туризма оседают не в Грузии, а у поставщиков продукции из-за рубежа. Поэтому считаю, что развитие реального сектора экономики и туристического бизнеса должно было происходить параллельными курсами. Недостаточный уровень сервиса, отсутствие развитой сети транспорта и услуг делает отдых малопривлекательным для большинства европейцев, поэтому без промышленности и аграрного сектора мы всегда будем проигрывать аналогичному сегменту Греции, Турции и Израиля. Думаю, позиция правительства не лишена логики, рисковать новой вспышкой из-за мизера неоправданно».

Слова эксперта подтверждаются результатами последнего исследования, проведенного инвестиционным банком Galt & Taggart. В прошлом году из 3,3 млрд долларов доходов от туризма в Грузии осталось не более 1,3 млрд долларов, а 2 млрд долларов ушли на покрытие издержек импорта для развития туризма – на оплату продуктов питания, напитков, мебели, оборудования, стройматериалов, транспортных средств и прочего.