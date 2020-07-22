СМИ Абхазии в условиях пандемии

Сегодня в газетные киоски республики, после почти четырехмесячной паузы, поступил очередной номер газеты «Эхо Абхазии». В обращении к читателям в нем говорится: «Не только наша страна, но и весь мир оказался в беспрецедентной ситуации ограничительных мер, связанных с коронавирусной пандемией. Предыдущий номер «ЭА» вышел в свет 25 марта. А сразу после этого в Абхазии начался ввод в действие карантинных мер, было объявлено чрезвычайное положение, временно закрылись как типографии, так и газетные киоски…»

Период жесткого карантина, впрочем, длился у нас не так уж долго. Уже в начале мая, например, заработали в обычном режиме рынки, парикмахерские, а в середине мая – объекты общественного питания. Примерно тогда же, как подтвердил мне сегодня директор РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия» Энвер Ходжава, в этой типографии возобновился и выпуск бумажных версий государственных газет «Апсны» и «Республика Абхазия», гальской «районки» «Мырзакан». В другой типографии вновь выходит газета столичной администрации «Акуа-Сухум». Смогла наладить выход и независимая газета «Новый День». Некоторые же негосударственные газеты еще раньше перешли на выпуск только электронных версий из-за нерентабельности печатания и распространения бумажных, но это, как говорится, совсем другая история…

Сейчас жизнь в Абхазии, если не считать по-прежнему закрытой границы и отсутствия турсезона, уже почти вошла в нормальное русло. Работают газетные киоски, даже те, что простояли закрытыми дольше всех, до июля. Но какую печатную продукцию может приобрести в ней покупатель? Помимо немногочисленных местных изданий, только ту, которая была завезена через КПП «Псоу» до закрытия границы в конце марта. Вот и лежат в них нераспроданные в свое время экземпляры московских еженедельников вкупе со сборниками кроссвордов и прочим. Кое-кто все же и их порой покупает.

Сегодня я подошел к киоску в центре Сухума, на проспекте Аиааира, который открылся неделю назад, и поговорил с реализатором Мариной Роганян. Она подтвердила то, что я, в принципе, и раньше знал: грузовые машины с продовольственными и другими товарами все это время пересекали границу на Псоу, а вот печатную продукцию и почтовые отправления, провоз которых не был обговорен, не пропускали. Марина говорит:

«Легковая машина у нас товар возила, а пропускают только большие грузовики. Почта тоже не может пройти. Они раньше пешком через границу ходили, небольшие сумочки носили, а у нас – легковая машина.

– Как называется ваша организация?

– ИП Аведова, Елена Григорьевна. Вот вроде бы сейчас договариваются, что к кому-то нужно пойти, чтобы сделать пропуск. Но к кому пойти, пока не могут найти.

– Но сейчас вот-вот, говорят, и откроют границу вообще…

– Надеемся, но не знаю…

– А это у вас все мартовское на прилавке лежит?

– Да. Открылись, чтобы люди не забыли все-таки, что мы есть. И газеты спрашивают, и кроссворды».

Нынешнюю ситуацию не назовешь, безусловно, информационной блокадой, как порой говорили про существовавшую в послевоенной Абхазии до середины нулевых годов, когда удалось, наконец, наладить регулярный завоз в республику российской прессы. Не назовешь по простой причине: сейчас уже давно основная масса читателей периодики переместилась в интернет и с содержанием тех же популярных московских еженедельников вполне может знакомиться в их электронной версии. Но ведь есть и другая категория читателей, как правило, старшего поколения, которые признают только ту газету или журнал, страницами которых можно пошелестеть и которые могут пахнуть типографской краской.

Благодаря упомянутым изменениям в последние годы, в частности работе немалого числа абхазских интернет-изданий, в целом ограничительные меры нынешних весны и лета не сказались так уж сильно на ситуации с распространением информации. Ведь электронным СМИ в этом никакой вирус не помеха. Нельзя не отметить и того, как самоотверженно работали телевизионщики обоих наших каналов в самый жесткий период карантина и самоизоляции населения.

Но по потребителям печатной продукции пандемия нанесла удар. На Сухумском рынке закрылся другой газетный киоск, принадлежавший упомянутому индивидуальному предпринимателю. Там сейчас торгуют совсем другими товарами.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия