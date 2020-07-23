Задержанному по делу об убийстве Анзора из Вены продлили арест

Суд в Австрии продлил одному из задержанных по делу об убийстве Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, срок пребывания в СИЗО до 20 августа. Другой подозреваемый по этому делу уже отбывает наказание за другое преступление.

«Одному предполагаемому преступнику, который, предположительно, не стрелял, а находился рядом, продлили пребывание в СИЗО до 20 августа», - пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя прокуратуры Корнойбурга.

При этом другой подозреваемый, предполагаемый убийца Умарова, будет до 2021 года находиться в тюрьме за другое преступление, уточнили в прокуратуре.

«Предполагаемому стрелку необходимости продлевать пребывание в СИЗО нет, поскольку он и так сидит в тюрьме, отбывая наказание за другие преступления, не связанные с убийством в Герасдорфе», - сообщил собеседник агентства в ведомстве.

Ранее полиция Австрии обратила внимание на признание родных в убийстве Анзора из Вены. Накануне виновными в убийстве Умарова объявили себя его родственники из села Мескер-Юрт в Чечне.